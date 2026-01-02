Hírlevél
Fizet a ChatGPT: 500 millió forintnyi juttatást kapnak fejenként az OpenAI dolgozói – de van egy kis gond

Megdöbbentően nagy összegű kompenzációt fizet a ChatGPT mögött álló OpenAi valamennyi alkalmazottjának 2025-re: a részvényalapú juttatás mértéke átlagosan 1,5 millió dollár. Ez nem csak a technológiai szektorban, hanem világviszonylatban is páratlan. Ez a páratlan mértékű kompenzáció ugyanakkor arra is rámutat, hogy szélsőségesen kiélezett a verseny a legjobb munkavállalókért a nagy technológiai, ezen belül a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek között. Ebből az egymásra licitálásból az OpenAI sem léphet ki.
A Szilícium-völgy történetében szinte példátlan mértékű, részvényalapú kompenzációt fizet a ChatGPT modellek mögött álló OpenAI 2025-re alkalmazottainak. Ennek mértéke személyenként átlagosan 1,5 millió dollár, azaz nagyjából 500 millió forint írja a Quartz a Wall Street Journal által megszerzett, a vállalat befektetői számára készített pénzügyi előrejelző jelentés alapján. Ez a kompenzációs mérték messze meghaladja azokat, amiket az előző generációs technológiai óriások fizettek alkalmazottaiknak, mielőtt tőzsdére léptek (IPO). Az inflációval kiigazítva az OpenAI részvényértékre alapozott kifizetései többszörösen meghaladják az elmúlt két évtized nagy technológiai cégeinek intervallumát, és akár többszörösen is magasabbak lehetnek annál a mértéknél, mint amit az Alphabet vagy a Meta nyilvánosságra hozott első nyilvános részvénykibocsátásuk előtt. Miként az Origo megírta: a tőzsdére lépéssel akár 1 ezer milliárdra is ugorhat a vállalat piaci tőkeértéke.

France, 20 August 2025. GPT-5, Generative Pre-trained Transformer 5, is an artificial intelligence model developed by OpenAI. ChatGPT, the conversational agent or chatbot developed by OpenAI, uses GPT-5. France, 2025-08-20. GPT-5, Generative Pre-trained Transformer 5, est un modele d intelligence artificielle developpe par la societe OpenAI. ChatGPT l agent conversationnel ou chatbot developpe par OpenAI utilise GPT-5. (Photo by Jean-Marc Barrère / Hans Lucas via AFP)
Elképesztő mértékű kompenzációt fizet alkalmazottainak az OpenAI (illusztráció)
Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Nem sajnálja a pénzt az OpenAI a legjobbakért

Az elképesztő, 1,5 millió dolláros átlagos kompenzáció szám világosan mutatja, mennyire kiélezett a verseny a legjobb mesterséges intelligencia-tehetségekért. A legjobban fizetett szakértők kompenzációs csomagja ugyanis lassan összemérhetővé válik az alapítók, illetve a vállalatvezetők kompzenációs csomagjaival.

Az Origón nemrég közöltünk összeállítást arról, hogy miközben a mesterséges intelligenciák szerepe egyre nagyobb a vállalatok életében, nem megfelelő kiválasztásuk vagy előkészítetlen bevezetésük dollármilliárdokban mérhető károkat okoz a cégeknek. Miközben 

  • a vállalatoknak világszerte meg kell birkózniuk a generatív mesterséges intelligencia modellek beemelésével a vállalati stratégiába, 
  • az azokat előállító és menedzselő cégek esetében a legrelevánsabb szakértelemmel rendelkező kutatók és mérnökök a világ legdrágább, azaz legjobban fizetett alkalmazottai közé lépnek elő. 

A jelenlegi alkalmazottak megtartása és a keresett álláspályázók elnyerése érdekében a rivális kutatólaboratóriumoknak és technológiai óriásoknak most már elképesztő ajánlatokat kell tenniük, ha azt szeretnék, hogy a szakma legjobbjai csapatukat erősítsék.

Az eredmény egy olyan licitháború, amely elől egyik versenyző sem menekülhet el, még akkor sem, ha az emelkedő munkavállalói javadalmazás eddig példátlan hatást gyakorol az MI-fejlesztés gazdaságosságára

hívja fel a figyelmet Quartz összeállítása.

Ennek megfelelően az OpenAI-nak például lazítania kellett a belső részvényszabályzatán a versenyképesség megőrzése érdekében. Nemrég eltörölték azt a várakozási időszakot, amely előírta, hogy az alkalmazottaknak hat hónapig a cégnél kellett maradniuk, mielőtt a részvényjuttatások jogosultjává váltak volna – a munkaerőpiac ezen szegmensében az MI-kutatók jellemzően gyakran váltanak vállalatot, és oda szerződnek, ahol hamarabb kapnak magasabb juttatásokat.

A bevétel 50 százaléka az alkalmazottak kompenzációjára megy el

Az OpenAI számára ez a kompenzációs stratégia nem csak összegszerűségét tekintve, hanem több szempontból is meredek költségekkel jár. 

A vállalat jelenleg mintegy 4000 alkalmazottat foglalkoztat, és a részvényjuttatások most a vállalat éves bevételének körülbelül felét érik el.

A bevétel felét elérő kifizetési arány ugyanakkor egy szokatlanul magas, extrém arány, amely valószínűleg hozzájárul az üzemi veszteségekhez.

Történeti távlatba helyezve a kérdést, a számok még ennél is riasztóbbnak tűnnek. Ugyanis azoknál a nagy technológiai vállalatoknál, amelyek végül tőzsdére mentek, a részvényalapú kompenzáció jellemzően a bevétel szerény, egyszámjegyű százalékát tette ki az IPO előtti években. Az OpenAI-nál azonban ez az arány mára megközelíti az 50 százalékot.

Ráadásul a Wall Street Journal összeállítása szerint az OpenAI a befektetőknek készült összeállításában arra utal, hogy ezek a költségek az MI-modellek közötti rettentően kiélezett versenyben még évekig emelkedni fognak, még akkor is, ha a vállalat továbbra is jelentős összegeket fektet be az infrastruktúrába és a fejlesztésbe.

 

