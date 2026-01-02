Fizet a ChatGPT: 500 millió forintnyi juttatást kapnak fejenként az OpenAI dolgozói – de van egy kis gond

A Szilícium-völgy történetében szinte példátlan mértékű, részvényalapú kompenzációt fizet a ChatGPT modellek mögött álló OpenAI 2025-re alkalmazottainak. Ennek mértéke személyenként átlagosan 1,5 millió dollár, azaz nagyjából 500 millió forint – írja a Quartz a Wall Street Journal által megszerzett, a vállalat befektetői számára készített pénzügyi előrejelző jelentés alapján. Ez a kompenzációs mérték messze meghaladja azokat, amiket az előző generációs technológiai óriások fizettek alkalmazottaiknak, mielőtt tőzsdére léptek (IPO). Az inflációval kiigazítva az OpenAI részvényértékre alapozott kifizetései többszörösen meghaladják az elmúlt két évtized nagy technológiai cégeinek intervallumát, és akár többszörösen is magasabbak lehetnek annál a mértéknél, mint amit az Alphabet vagy a Meta nyilvánosságra hozott első nyilvános részvénykibocsátásuk előtt. Miként az Origo megírta: a tőzsdére lépéssel akár 1 ezer milliárdra is ugorhat a vállalat piaci tőkeértéke.

Elképesztő mértékű kompenzációt fizet alkalmazottainak az OpenAI (illusztráció)

Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Nem sajnálja a pénzt az OpenAI a legjobbakért

Az elképesztő, 1,5 millió dolláros átlagos kompenzáció szám világosan mutatja, mennyire kiélezett a verseny a legjobb mesterséges intelligencia-tehetségekért. A legjobban fizetett szakértők kompenzációs csomagja ugyanis lassan összemérhetővé válik az alapítók, illetve a vállalatvezetők kompzenációs csomagjaival.

Az Origón nemrég közöltünk összeállítást arról, hogy miközben a mesterséges intelligenciák szerepe egyre nagyobb a vállalatok életében, nem megfelelő kiválasztásuk vagy előkészítetlen bevezetésük dollármilliárdokban mérhető károkat okoz a cégeknek. Miközben

a vállalatoknak világszerte meg kell birkózniuk a generatív mesterséges intelligencia modellek beemelésével a vállalati stratégiába,

az azokat előállító és menedzselő cégek esetében a legrelevánsabb szakértelemmel rendelkező kutatók és mérnökök a világ legdrágább, azaz legjobban fizetett alkalmazottai közé lépnek elő.

A jelenlegi alkalmazottak megtartása és a keresett álláspályázók elnyerése érdekében a rivális kutatólaboratóriumoknak és technológiai óriásoknak most már elképesztő ajánlatokat kell tenniük, ha azt szeretnék, hogy a szakma legjobbjai csapatukat erősítsék.

Az eredmény egy olyan licitháború, amely elől egyik versenyző sem menekülhet el, még akkor sem, ha az emelkedő munkavállalói javadalmazás eddig példátlan hatást gyakorol az MI-fejlesztés gazdaságosságára

– hívja fel a figyelmet Quartz összeállítása.