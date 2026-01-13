Nézze meg Cristiano Ronaldo káprázatos ingatlanjait

Cristiano Ronaldo híres fényűző életmódjáról, amely magában foglalja a luxusdivatmárkák viselését, a legritkább autók vezetését, és a lenyűgöző ingatlanok birtoklását is.

Cristiano Ronaldo híres fényűző életmódjáról Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Képeken Cristiano Ronaldo hihetetlen ingatlanportfóliója

Cascais-i megakastély - 30 millió font (13,4 milliárd forint)

A hírek szerint Lisszabontól 30 km-re, egy exkluzív üdülőhelyen megbúvó birtok lesz az ötszörös Aranylabda-győztes fő rezidenciája, miután szögre akasztja a cipőjét. A hatalmas, nyolc hálószobás ingatlanon három év után a napokban fejeződtek be az átalakítási munkálatok. Az exkluzív Quinta da Marinha kerületben található ház Ronaldo családi otthonaként szolgál majd, miután befejezi játékos-pályafutását. A kúria a Daily Express szerint jelenleg Portugália egyik legdrágább magánrezidenciája. A kastély legkülönlegesebb eleme egy hatalmas üvegfenekű fedett medence, de egy földalatti parkolóval is büszkélkedhet, ahol Ronaldo a 12 millió fontos (5,3 milliárd forint) autógyűjteményét tárolhatja majd.

Hétemeletes madeirai komplexum - 7 millió font (3,1 milliárd forint)

A csatár egy másik, lenyűgöző ingatlanja a szülőföldjén, Madeirán található, ahol édesanyja, a 71 éves Dolores és testvére, Hugo is lakik. Ronaldo még 2015-ben nem nyilvános összegért vásárolt egy kastélyt Funchalban, a sziget fővárosában, és négy év alatt, 7 millió fontért hétemeletes luxus lakóházzá alakította át a romos ingatlant.

Marbellai nyaraló - 1,2 millió font (535 millió forint)

Ronaldo 2019 nyarán vásárolta a spanyol luxusingatlant 1,2 millió fontért. A Costa del Solon található villa házimozival, LED-es világítású kocsifelhajtóval és végtelenített medencével is fel van felszerelve.

Torinói kúria - az ár ismeretlen

2018-ban a csatár a Juventushoz igazolt és ekkor költözött be a fényűző olasz ingatlanba. A két szomszédos villából álló épületből lenyűgöző kilátás nyílik a történelmi városra. A kúriát jelenleg a Juventus csatára, Dušan Vlahović lízingeli a sztártól.

Madridi erődítmény - 4,8 millió font (2,1 milliárd forint)

A luxusingatlanban a látogatókat egy bejárati ajtóra vésett „CR” felirat fogadja, sőt a kertben még egy futballpálya is helyet kapott. Úgy tudni, hogy Ronaldo a Real Madridtól való 2018-as távozása után piacra dobta korábbi otthonát, de az továbbra sem világos, hogy eladták-e már.

Két darab lisszaboni luxuslakás - 6,5 millió font (2,9 milliárd forint)