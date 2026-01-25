Franciaországban fogták el az orosz árnyékflotta egyik tartályhajóját – hatalmas csapás ez Putyinnak

A hajót a dél-franciaországi Fos-öbölbe kísérte a francia haditengerészet, hogy „a marseille-i köztársasági ügyész rendelkezésére bocsássák a zászló nélküli hajózás gyanújával indított eljárás keretében" – közölte a Földközi-tengeri tengerészeti prefektúra. A tankerről a francia hatóságok azt feltételezik, hogy az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozik, amellyel Moszkva – megkerülve a nyugati szankciókat – exportálja a kőolaját.

A Grinch nevű tankerről a francia hatóságok azt feltételezik, hogy az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozik, amellyel Moszkva - megkerülve a nyugati szankciókat - exportálja a kőolaját Fotó: AFP/Thibaud Moritz

Az Európai Unió szerint 598 hajó tartozik az orosz árnyékflottához

A tankert „a hajó nemzetiségének ellenőrzése céljából" tartóztatták fel a francia hatóságok csütörtökön, s „a dokumentumok vizsgálata megerősítette a zászló szabályosságával kapcsolatos kétségeket, amit jeleztünk a marseille-i ügyészségen" – írta akkor a tengeri prefektúra. A hajót a további ellenőrzések lefolytatása céljából kísérték a marseille-i kikötőbe. A hajó indiai állampolgárságú, 58 éves kapitányát őrizetbe vették a zászlóhasználatra vonatkozó szabályok megsértése miatt – jelentette be vasárnap a marseille-i ügyészség. Az ugyancsak indiai nemzetiségű legénységnek a hajón kell tartózkodnia.

A tartályhajó jelenleg a Fos-öbölben horgonyoz, mintegy 500 méterre Martigues városának partjától – állapította meg vasárnap az AFP hírügynökség helyszíni tudósítója. Közelében a francia haditengerészet egyik hajója horgonyoz, valamint a csendőrség két motorcsónakja, amelyek közül az egyik a Grinch körül köröz. A Földközi-tenger prefektusa csütörtökön azt közölte, hogy „szövetségeseinkkel, köztük az Egyesült Királysággal együttműködésben végzett akció a nyílt tengeren" történt Spanyolország és Észak-Afrika között, a Barents-tenger sarkvidéki kikötőjéből, „Murmanszkból érkező Grinch tartályhajó" fedélzetén. A francia fegyveres erők vezérkara által közzétett felvételek szerint legalább két helikopter és egy hadihajó vett részt a feltartóztatásban, amelynek nyomán egy csuklyás katonákból álló „ellenőrzőcsapat" szállt fel a Grinch fedélzetére, ahol a legénység nem tanúsított ellenállást. A feltartóztatást követően a marseille-i ügyészség előzetes vizsgálatot indított zászló nélküli hajózás miatt. Amint azt a tengeri jog előírja, a legénységet korlátozó vagy szabadságától megfosztó intézkedésnek vetették alá, amely lehetővé teszi az átmenetet a feltartóztatás és a francia hatóságoknak való átadás között - egy bírósági forrás szerint.