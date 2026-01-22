Bizonytalanná vált az Európai Unió harmadik legnagyobb olajszállító forrása

Az elmúlt hónapok eseményei élesen rávilágítottak arra, mennyire törékeny az európai energiabiztonság, és milyen súlyos következményei vannak az Európai Unió elhibázott energiadiverzifikációs politikájának. Miközben Brüsszel politikai döntésekkel igyekezett gyorsan leválni az orosz energiahordozókról, nem épített ki valóban biztonságos, több lábon álló alternatív útvonalakat. Ennek egyik leglátványosabb példája a kazah kőolaj körül kialakult helyzet, ami rávilágít az orosz olaj fontosságára is.

Az orosz olaj elhagyása stratégiai hibának bizonyult az Európai Unió részéről. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kazahsztán ma Románia legnagyobb kőolajszállítója, és az Európai Unió harmadik legfontosabb olajforrása. Az uniós import jelentős része azonban továbbra is egyetlen, geopolitikailag rendkívül sérülékeny útvonalon halad át: a Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium rendszerén, amely az oroszországi Fekete-tengeri terminálon, Novorosszijszknál éri el a tengert. A kazah export mintegy 80 százaléka ezen az útvonalon jut el a világpiacra – és ezzel együtt az Európai Unióba is.

A közelmúltbeli dróntámadások azonban súlyosan megrongálták a terminál berendezéseit, ami azonnali exportkorlátozásokhoz vezetett. Ennek következtében Kazahsztán kénytelen volt rendkívüli lépéseket tenni: a hatalmas offshore Kashagan mezőről származó kőolajat először irányították át a belföldi piacra, a shymkenti finomítóba, míg más nagy mezők termelését eredetileg a Fekete-tenger felé szánták, majd más irányba terelték. Ez nem stratégiai döntés volt, hanem kényszermegoldás egy elzáródott exportútvonal miatt.

A problémát tovább súlyosbította, hogy egy másik kulcsfontosságú mezőn, Tengiznél, az áramellátás meghibásodása miatt ideiglenesen leállt a termelés. Az üzemszünet több százezer tonna exportkiesést eredményezett, miközben január első napjaiban a kazah olajtermelés összességében 35 százalékkal maradt el a decemberi átlagtól. Bár más termelők ideiglenesen növelték kitermelésüket, a helyzet így is világossá tette: az európai ellátás szempontjából kritikus források túlzottan egyetlen logisztikai csatornára épülnek.

A Fekete-tengeren közlekedő, kazah olajat szállító tartályhajók elleni dróntámadások már nem pusztán technikai vagy kereskedelmi problémát jelentenek, hanem a globális energiainfrastruktúra elleni közvetlen fenyegetést.

A biztosítási költségek azonnal megugrottak, a kockázatok pedig beépülnek az árakba, végső soron az európai fogyasztók terheit növelve. Kazahsztán hivatalosan is felszólította az Egyesült Államokat és Európát, hogy járuljanak hozzá a kritikus szállítási útvonalak védelméhez – ez önmagában is jelzi, mennyire sebezhetővé vált az ellátási lánc.