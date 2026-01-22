Bizonytalanná vált az Európai Unió harmadik legnagyobb olajszállító forrása

Az elmúlt hónapok eseményei élesen rávilágítottak arra, mennyire törékeny az európai energiabiztonság, és milyen súlyos következményei vannak az Európai Unió elhibázott energiadiverzifikációs politikájának. Miközben Brüsszel politikai döntésekkel igyekezett gyorsan leválni az orosz energiahordozókról, nem épített ki valóban biztonságos, több lábon álló alternatív útvonalakat. Ennek egyik leglátványosabb példája a kazah kőolaj körül kialakult helyzet, ami rávilágít az orosz olaj fontosságára is.
Kazahsztán ma Románia legnagyobb kőolajszállítója, és az Európai Unió harmadik legfontosabb olajforrása. Az uniós import jelentős része azonban továbbra is egyetlen, geopolitikailag rendkívül sérülékeny útvonalon halad át: a Kaszpi-tengeri Vezeték Konzorcium rendszerén, amely az oroszországi Fekete-tengeri terminálon, Novorosszijszknál éri el a tengert. A kazah export mintegy 80 százaléka ezen az útvonalon jut el a világpiacra – és ezzel együtt az Európai Unióba is.
A közelmúltbeli dróntámadások azonban súlyosan megrongálták a terminál berendezéseit, ami azonnali exportkorlátozásokhoz vezetett. Ennek következtében Kazahsztán kénytelen volt rendkívüli lépéseket tenni: a hatalmas offshore Kashagan mezőről származó kőolajat először irányították át a belföldi piacra, a shymkenti finomítóba, míg más nagy mezők termelését eredetileg a Fekete-tenger felé szánták, majd más irányba terelték. Ez nem stratégiai döntés volt, hanem kényszermegoldás egy elzáródott exportútvonal miatt.
A problémát tovább súlyosbította, hogy egy másik kulcsfontosságú mezőn, Tengiznél, az áramellátás meghibásodása miatt ideiglenesen leállt a termelés. Az üzemszünet több százezer tonna exportkiesést eredményezett, miközben január első napjaiban a kazah olajtermelés összességében 35 százalékkal maradt el a decemberi átlagtól. Bár más termelők ideiglenesen növelték kitermelésüket, a helyzet így is világossá tette: az európai ellátás szempontjából kritikus források túlzottan egyetlen logisztikai csatornára épülnek.
A Fekete-tengeren közlekedő, kazah olajat szállító tartályhajók elleni dróntámadások már nem pusztán technikai vagy kereskedelmi problémát jelentenek, hanem a globális energiainfrastruktúra elleni közvetlen fenyegetést.
A biztosítási költségek azonnal megugrottak, a kockázatok pedig beépülnek az árakba, végső soron az európai fogyasztók terheit növelve. Kazahsztán hivatalosan is felszólította az Egyesült Államokat és Európát, hogy járuljanak hozzá a kritikus szállítási útvonalak védelméhez – ez önmagában is jelzi, mennyire sebezhetővé vált az ellátási lánc.
Orosz olaj: a levállás stratégiai hiba
Mindez különösen kellemetlen fénybe helyezi az Európai Unió energiadiverzifikációs stratégiáját. A leválás az orosz energiahordozókról politikailag érthető cél volt, ám a végrehajtás során Brüsszel figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy az „alternatív” források jelentős része továbbra is orosz területen, vagy orosz ellenőrzés alatt álló infrastruktúrán keresztül jut el Európába. A kazah olaj esete tankönyvi példája annak, hogyan vált a diverzifikáció látszólagossá: a forrás országa megváltozott, az útvonal és a kockázat azonban nem.
Az Európai Unió ma úgy függ Kazahsztántól, hogy közben nem garantálja sem az ellátás fizikai biztonságát, sem az alternatív exportfolyosók kiépítését. A Kaszpi-tengeren átvezető új vezetékek, a dél-kaukázusi vagy kínai irányú szállítások mind csak korlátozott kapacitással bírnak, és nem képesek kiváltani a CPC-rendszert. Így egy regionális fegyveres konfliktus, néhány dróntámadás vagy egy műszaki hiba is elegendő ahhoz, hogy az európai olajellátás érezhető nyomás alá kerüljön.
A kazah olaj körüli válság tehát nem elszigetelt incidens, hanem figyelmeztetés. Arra mutat rá, hogy az Európai Unió nem valódi energiadiverzifikációt hajtott végre, hanem politikailag átnevezett függőségeket hozott létre. Amíg az ellátás biztonsága nem kap legalább akkora hangsúlyt, mint az ideológiai célok, addig Európa továbbra is kiszolgáltatott marad – akár Moszkvának, akár a háborús övezetekben húzódó energiaútvonalaknak.
Gáz szepmontjából is lábon lött magát az EU
Brüsszel éppen az orosz gázról való leválást ünnepli, a háttérben viszont egészen más folyamatok zajlanak. A legfrissebb adatok szerint az Európai Unió hamarosan az Egyesült Államoktól függhet energetikailag. Ez a legújabb fejlemények fényében, Donald Trump elnöksége alatt komoly kockázatot jelenthet a kontinens számára A német gazdaságot már megtépázta a csődhullám, és most úgy tűnik, a nyugati vezetők is kezdik belátni a tévedésüket az orosz gáz kérdésében.
Az Európai Unió jó úton halad afelé, hogy az évtized végére gázszükségletének közel felét az Egyesült Államokból fedezze, az egyensúly eltolódása az orosz gáz kitiltásának egyenes következménye. A folyamat súlyos stratégiai sebezhetőséget teremt a kontinens számára - írja a Politico. Különösen aggasztó ez a transzatlanti kapcsolatok mélypontján, amikor Donald Trump amerikai elnök határozott éppen Grönland megvásárlásának ötletével és a szövetségesek elleni vámfenyegetésekkel tette ezt.
Közben az orosz gázról való levállás is csak szemfényvesztés
Bár az Európai Unió már döntött az orosz energiahordozók fokozatos kitiltásáról, a valóság egyelőre egészen mást mutat. Egy friss jelentés szerint 2025-ben az orosz LNG továbbra is hatalmas mennyiségben érkezett Európába, milliárdos bevételeket biztosítva Moszkvának. Erről részleteket az Origo korábbi cikkében olvashat.