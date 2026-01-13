Összeroppant gazdák, csődbe ment cég – megszólalt a miniszter

Nagy István elmondta: a kifizetésékre fedezetet biztosít a felszámolási eljárásban lefoglalásra kerülő vagyon és a kormány helytállása, a Bászna-Gabona-ügyben csalárd módon eljáró személyeknek pedig szembe kell nézniük az igazságszolgáltatással, és választ kell adniuk arra, hogy hogyan hozhattak ilyen helyzetbe ennyi tisztességes termelőt.

Nagy István: Minden helyzetben számíthatnak ránk a gazdálkodók/Fotó: MTI/Filep István

A tisztes munka árát meg kell fizetni: ez becsület dolga és törvényi kötelezettség is. Figyelemmel a közelgő tavaszi munkákra, a kormány olyan rendelkezéseket fogadott el, amelyeknek köszönhetően az egyébként alkalmazott felszámolási eljáráshoz képest jelentősen gyorsabban pénzükhöz juthatnak a károsultak – ismertette az agrárminiszter.

A tárcavezető kiemelte, ennek során a követelés teljes összege megtérítésre kerül, nem alkalmaznak diszkontálást. A hitelezői igényeket a felszámolási eljárás bírósági elrendelését követő 40 napon belül kell bejelenteni az állami felszámolónak. Az érintettek ennek visszaigazolása után adhatják be a felszámolás iránti kérelmüket a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál.

Minél előbb megtörténik az igénybejelentés, a felszámoló annál hamarabb tud visszaigazolást adni, de a 40 napos határidő be nem tartása a követelés hátrasorolódását okozza – hívta fel a figyelmet Nagy István. Hozzátette: a kormányhivatal ezt követően legfeljebb 8 napon belül döntést hoz a kárrendezésről, ami után a kiutalás automatikus.

„Az üres ígérgetés és lázítás helyett megtesszük a szükséges lépéseket, és gyorsan cselekszünk. Biztonság és kiszámíthatóság, minden helyzetben számíthatnak ránk a gazdálkodók” – hangsúlyozta a rövid videó végén a miniszter.