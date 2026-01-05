Mi történik? Napokon belül már másodszor áll le teljesen az egyik legnagyobb hazai bank

Hírlevél
6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein az OTP Bank, ezért januárra két bankszünnapot is beiktattak. Karbantartási leállás miatt a közeli napokban számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapra.
OTP Bankbankrendszerfejlesztésbankszünnapügyfél

Más pénzitézetekhez hasonlóan, az OTP Bank is rendszeresen tart karbantartási leállásokat, amelyek érintik az internetbankot, mobilbankot, kártyás fizetéseket, és néha a hiteligénylési vagy befektetési szolgáltatásokat is; az aktuális leállásokról érdemes tájékozódni a bank hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

OTP, OTPbank, OTP Bank
A héten fejlesztések miatt bankszünnap lesz az OTP Banknál
Fotó: Szabó Gábor - Origo

A leállások általában fejlesztési célokat szolgálnak, ezért fontos a pénzügyek előzetes elintézése, mert ilyenkor nem lehetséges az utalás, online fizetés és a banki felületek sem elérhetők. 

Bankszünnapok az OTP Banknál januárban

Legutóbb négynapos leállásra került sor: fejlesztési okokból 2026. január 1-én hajnali 2 órától január 4-én 23:59-ig az értékpapír portfolió menüpont tartalmának megjelenítése, valamint a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nem voltak elérhetőek a fióki, az online, valamint a telefonos csatornákon.

Újabb leállás 2026. január 8-9-én

Fejlesztési okokból 2026. január 8-án 22 órától 2026. január 9-én hajnali 1:45-ig a lakossági hiteligénylésekhez 

  • az ingatlan- és jelzáloghitelhez, 
  • a személyi kölcsönhöz, 
  • a babaváró kölcsönhöz,
  • az áruhitelhez, 
  • a hitelkártyához, 
  • és a folyószámlahitelhez

kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

 

 

