Szinte teljesen leáll az OTP Bank ebben az időpontban

Bankszünnapot jelentett be a hazai nagybankok közül az egyik. Az OTP Bank fejlesztési okokból, átmenetileg szüneteltetni fogja több szolgáltatását.
Bankszünnapot jelentett be az OTP Bank, aminek értelmében a pénzintézet számos szolgáltatása nem lesz elérhető a megadott időintervallumban. Érdemes tehát ezt figyelembe venni a banki ügyintézés tervezésénél.
Több szolgáltatás nem lesz átmenetileg elérhető az OTP Banknál
Az OTP Bank által kiadott tájékoztatás szerint fejlesztési okokból 2026. január 18-án 0 órától hajnali 2:10-ig
- az internetbank,
- a mobilbank,
- a SingleMarket, illetve
- az online termékigénylési funkciók (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla)
nem lesznek elérhetők.
A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra a pénzintézet.
Miként megírtuk, az OTP Bank már január eddigi napjaiban is tartott bankszünnapot fejlesztések megvalósítása miatt.
