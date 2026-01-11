Szinte teljesen leáll az OTP Bank ebben az időpontban

Bankszünnapot jelentett be az OTP Bank, aminek értelmében a pénzintézet számos szolgáltatása nem lesz elérhető a megadott időintervallumban. Érdemes tehát ezt figyelembe venni a banki ügyintézés tervezésénél.

Az OTP Bank újabb bankszünnapot tart jaunár 18-án (illusztráció)

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Több szolgáltatás nem lesz átmenetileg elérhető az OTP Banknál

Az OTP Bank által kiadott tájékoztatás szerint fejlesztési okokból 2026. január 18-án 0 órától hajnali 2:10-ig

az internetbank,

a mobilbank,

a SingleMarket, illetve

az online termékigénylési funkciók (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla)

nem lesznek elérhetők.

A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra a pénzintézet.

Miként megírtuk, az OTP Bank már január eddigi napjaiban is tartott bankszünnapot fejlesztések megvalósítása miatt.