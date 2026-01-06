Ingyenpénzt osztogatnak a bankok, sokan nem is tudnak róla

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 274 milliárd forinttal, az októberi 257 milliárd forintos lakáshitel-befogadási rekord is megdőlt novemberben. A továbbiakban ugyan lassulás várható, de azt máris elmondhatjuk, hogy az Otthon Start hitel erős lökést adott a magyar lakáspiacnak, és vele remélhetőleg a lakásépítési és -felújítási piacon érdekelt magyar vállalkozásoknak is – értékeli a fejleményeket közleményében Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.
A megítélt lakáshitelek zömét továbbra is használtlakás-vásárlásra fordíthatják a kérelmezők. Ez jellemzően nem az építőipart direkt felfelé húzó hitelcél, de a két hónap alatt erre a célra befogadott 486 milliárd forint töredéke is igen jelentős élénkülést hozhat az építőanyagok piacán és lakásfelújításokban érdekelt vállalkozások megrendeléseiben.
Az újlakás-vásárlásra, lakásépítésre, -bővítésre és -korszerűsítésre novemberben 34 milliárd forintot ítéltek meg a bankok. Ez 2022 óta a legmagasabb összeg, és reményt ad arra, hogy az újévben 25.000 új lakás építése kezdődjön meg Magyarországon, ami több mint kétszerese lehet a 2025-ös lakásépítési teljesítménynek.
Otthon Start: minden bank kínál valamilyen ajándékot
A lakáspiac fő mozgatórugója idén is az Otthon Start támogatott lakáshitel lehet, amelynél komoly összegek szerezhetők vissza egyszeri ajándékként.
Mind a kilenc érintett pénzintézet kínál hozzá valamilyen jóváírást, de az összegek és a feltételek már korántsem azonosak. A legtöbb banknál 200 ezer forint körüli egyszeri jóváírás érhető el a hitel folyósítása után.
- A CIB Bank például 200 ezer forintot ír jóvá az ügyfél számláján, míg a MagNet Bank szintén ekkora összeget ad, de korábbi vásárlási utalványos megoldását teljes egészében készpénzes jóváírásra cserélte.
- Az UniCredit Bank január végéig kínálja akcióját: a hitel 2,9 százalékos kamattal vehető fel, és a bank egy teljes havi törlesztőrészletet – minimum 100 ezer forintot – visszatérít az ügyfeleknek.
- Az OTP Bank esetében az Otthon Start hitel egyéves türelmi idővel is igényelhető, amely alatt csak kamatot kell fizetni. A pénzintézet induló díjkedvezményeket biztosít, de az ajándékpénz helyett inkább a rugalmasabb konstrukcióra helyezi a hangsúlyt.
- A K&H Banknál szintén 200 ezer forint jár az Otthon Start hitelhez, új bankszámla megnyitása esetén pedig fejenként további 60 ezer forint írható jóvá. A Raiffeisen Bank ugyancsak 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, és az induló költségekből is enged.
- Az MBH Bank 200 ezer forintos jóváírást kínál, amely további 20 ezer forinttal növelhető, ha az ügyfél a folyósításig lakástakarék-szerződést is köt. A prémium- és privátbanki ügyfelek számára kedvezményes, 2,89 százalékos kamat érhető el.
- Az Erste Bank szintén 200 ezer forintot kínál az Otthon Start hitel mellé, azonban további lehetőségeket is biztosít: új ügyfélként történő számlanyitásért, valamint vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötéséért külön-külön 40-40 ezer forint járhat. Két adós esetén így az összes ajándék összege akár 360 ezer forintra is emelkedhet.
- A Gránit Bank nemcsak 200 ezer forintos jóváírást ad, hanem a piacon jelenleg az egyik legalacsonyabb, 2,85 százalékos éves kamattal kínálja a hitelt. Emellett a bank részben átvállalja a hitelfelvétel induló költségeit, és új ügyfélként további, fejenként 60 ezer forintos jóváírás is elérhető.
Óriási siker a vidéki otthonfelújítási program
Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Facebookra feltöltött új videóban elemzi a Vidéki Otthonfelújítási Program eredményeit. Beszámolt arról, hogy
már több mint 40.000 igénylő nyújtotta be utólagos támogatási igényét, összesen 76,4 milliárd forint értékben.
Az igénylők között pedig 18.000-nél is több nyugdíjas honfitársunkat találjuk. Átlagosan 1,9 millió forint az, ami az igényelt támogatási összeg, és több mint 31.500 esetben már megérkeztek a támogatási okiratok is.
56 milliárd forint került kifizetésre, ebből 24,3 milliárd forint nyugdíjas igénylők számára. A vidéki otthonfelújítási program is mutatja, népszerű megoldásról van szó, és a magyar kormánynak továbbra is kiemelten fontos a vidéken élők sorsa.