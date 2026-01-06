Ingyenpénzt osztogatnak a bankok, sokan nem is tudnak róla

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 274 milliárd forinttal, az októberi 257 milliárd forintos lakáshitel-befogadási rekord is megdőlt novemberben. A továbbiakban ugyan lassulás várható, de azt máris elmondhatjuk, hogy az Otthon Start hitel erős lökést adott a magyar lakáspiacnak, és vele remélhetőleg a lakásépítési és -felújítási piacon érdekelt magyar vállalkozásoknak is – értékeli a fejleményeket közleményében Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Minden bank kínál jóváírást az Otthon Start hiteleknél

A megítélt lakáshitelek zömét továbbra is használtlakás-vásárlásra fordíthatják a kérelmezők. Ez jellemzően nem az építőipart direkt felfelé húzó hitelcél, de a két hónap alatt erre a célra befogadott 486 milliárd forint töredéke is igen jelentős élénkülést hozhat az építőanyagok piacán és lakásfelújításokban érdekelt vállalkozások megrendeléseiben.

Az újlakás-vásárlásra, lakásépítésre, -bővítésre és -korszerűsítésre novemberben 34 milliárd forintot ítéltek meg a bankok. Ez 2022 óta a legmagasabb összeg, és reményt ad arra, hogy az újévben 25.000 új lakás építése kezdődjön meg Magyarországon, ami több mint kétszerese lehet a 2025-ös lakásépítési teljesítménynek.

Otthon Start: minden bank kínál valamilyen ajándékot

A lakáspiac fő mozgatórugója idén is az Otthon Start támogatott lakáshitel lehet, amelynél komoly összegek szerezhetők vissza egyszeri ajándékként.

Mind a kilenc érintett pénzintézet kínál hozzá valamilyen jóváírást, de az összegek és a feltételek már korántsem azonosak. A legtöbb banknál 200 ezer forint körüli egyszeri jóváírás érhető el a hitel folyósítása után.

A CIB Bank például 200 ezer forintot ír jóvá az ügyfél számláján, míg a MagNet Bank szintén ekkora összeget ad, de korábbi vásárlási utalványos megoldását teljes egészében készpénzes jóváírásra cserélte.

Az UniCredit Bank január végéig kínálja akcióját: a hitel 2,9 százalékos kamattal vehető fel, és a bank egy teljes havi törlesztőrészletet – minimum 100 ezer forintot – visszatérít az ügyfeleknek.

Az OTP Bank esetében az Otthon Start hitel egyéves türelmi idővel is igényelhető, amely alatt csak kamatot kell fizetni. A pénzintézet induló díjkedvezményeket biztosít, de az ajándékpénz helyett inkább a rugalmasabb konstrukcióra helyezi a hangsúlyt.

A K&H Banknál szintén 200 ezer forint jár az Otthon Start hitelhez, új bankszámla megnyitása esetén pedig fejenként további 60 ezer forint írható jóvá. A Raiffeisen Bank ugyancsak 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, és az induló költségekből is enged.

Az MBH Bank 200 ezer forintos jóváírást kínál, amely további 20 ezer forinttal növelhető, ha az ügyfél a folyósításig lakástakarék-szerződést is köt. A prémium- és privátbanki ügyfelek számára kedvezményes, 2,89 százalékos kamat érhető el.

Az Erste Bank szintén 200 ezer forintot kínál az Otthon Start hitel mellé, azonban további lehetőségeket is biztosít: új ügyfélként történő számlanyitásért, valamint vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötéséért külön-külön 40-40 ezer forint járhat. Két adós esetén így az összes ajándék összege akár 360 ezer forintra is emelkedhet.

A Gránit Bank nemcsak 200 ezer forintos jóváírást ad, hanem a piacon jelenleg az egyik legalacsonyabb, 2,85 százalékos éves kamattal kínálja a hitelt. Emellett a bank részben átvállalja a hitelfelvétel induló költségeit, és új ügyfélként további, fejenként 60 ezer forintos jóváírás is elérhető.

Óriási siker a vidéki otthonfelújítási program

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Facebookra feltöltött új videóban elemzi a Vidéki Otthonfelújítási Program eredményeit. Beszámolt arról, hogy

már több mint 40.000 igénylő nyújtotta be utólagos támogatási igényét, összesen 76,4 milliárd forint értékben.

Az igénylők között pedig 18.000-nél is több nyugdíjas honfitársunkat találjuk. Átlagosan 1,9 millió forint az, ami az igényelt támogatási összeg, és több mint 31.500 esetben már megérkeztek a támogatási okiratok is.