Ma van a határideje a havi 83 000 forintos támogatás igénylésének

Január elején elindult a közszolgálati dolgozók lakhatását támogató program, mely újabb elemmel bővíti a CSOK, Falusi CSOK, CSOK Plusz, illetve az Otthon Start Program jelentette, otthonteremtést segítő kormányzati programokat. A közszolgálati dolgozók a januárban induló program keretében nettó 1 millió forint lakhatási támogatást kaphatnak. A támogatás meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére vehető igénybe évente nettó egymillió forint összegben a jogosult közszolgák által, de akár lakóingatlan-lízingre, valamint lakás-előtakarékossággal kombinált hitelszerződésre is igénybe vehető – az Origo összefoglalóját az otthontámogatási programról ide kattintva érheti el. A lehetőséggel orvosok, ápolók, tanárok, rendvédelmi szervnél, önkormányzatoknál, kormányhivataloknál vagy a szociális ágazatban dolgozók élhetnek, és az igénybe vételhez fontos tartani a január 20-i határidőt.

Január 20-a fontos határidő az otthontámogatásra jogosultak számára (illusztráció)

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Most jár az otthontámogatás igénylésének határideje

Az igénylők oldaláról a legfontosabb tudnivaló az, hogy az igényléshez rendelt határidők fixek, kötöttek, azok elmulasztása jogvesztő hatályú. A kormányzati tájékoztató portál felhívja rá a figyelmet: az otthontámogatás a munkáltatón keresztül, kérelemre igényelhető. Az otthontámogatás saját ingatlan tulajdonjogának megszerzését támogatja, amely az alábbiak szerint vehető igénybe.

A jogosultak megfelelő tájékoztatása érdekében a munkáltató 2025. december 20-ig köteles volt minden érintett részére tájékoztatást adni az otthontámogatás igénybevételének lehetőségéről és módjáról.

A támogatás igénylésének szempontjából alapvetően két eset lehetséges akkor, ha az igénylő saját tulajdonú otthonvásárlásra, azaz lakáskölcsön törlesztésre fordítaná a támogatást:

Érvényes lakáscélú kölcsönszerződés, hitelszerződés, lízingszerződés, lakáscélú megtakarítás esetén, amennyiben az igénylő jogosult az otthontámogatásra, akkor 2026. január 20-ig kell jeleznie munkáltatójánál az otthontámogatás iránti igényét. A január 20-i határidő elmulasztása jogvesztő. A munkáltató 2026 februárjában fogja utalni egy összegben az otthontámogatást, 1 millió forintot, ami havonta kicsivel több mint 83 000 forintot jelent. Lehet olyan eset is, hogy az otthontámogatásra jogosultnak még nincs szerződése, de szeretne ingatlant vásárolni. Erre is lehetőséget ad az otthontámogatási program. Az alábbi esetekben kérhető a támogatás:

Hitelszerződés önerejéhez is igényelhető az otthontámogatás, amelyet a jogosult egy összegben kap meg a munkáltatójától. Az önerőhöz történő igénylésnél még nem kell rendelkeznie hitelszerződéssel, de ahogy megkapja a támogatást, 180 napon belül be kell jelentenie a szerződés megkötését.

2026. január 1-jét követően megkötött ingatlanvásárláshoz kapcsolódó hitelszerződéshez is igényelhető hiteltörlesztési célból otthontámogatást. Ebben az esetben, ha a jogosult 2026. január 20-ig bejelenti munkáltatójánál, akkor szintén egy összegben jár részére az otthontámogatás. 2026. január 20-át követő bejelentés esetén havonta fogja megkapni az adott hónapra eső, jogosultságának megfelelő részletet.

Ha a munkavállaló a jogviszonya alapján jogosult az otthontámogatásra, de a munkahelyén jelenleg próbaidejét tölti, akkor a próbaidő leteltét követően igényelheti az otthontámogatást munkáltatójánál.

A munkáltató – fenntartóval rendelkező munkáltató esetén a fenntartón keresztül – a 2026. január 20-ig beérkezett munkavállalói bejelentések alapján 2026. január 30-ig nyújtja be a jogosult igénybejelentését a Magyar Államkincstárhoz; a 2026. január 20. után beérkezett bejelentések esetén pedig a beérkezést követő hónap 15. napjáig továbbítja azt.

Mindezek alapján a Magyar Államkincstár az otthontámogatás fedezetének biztosításához kapcsolódó támogatást azok számára, akik igényüket 2026. január 20-ig jelezték munkáltatójuk felé, első alkalommal legkésőbb 2026. február 16-ig folyósítja.