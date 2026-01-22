Otthontámogatás: újabb fontos kormányzati bejelentés érkezett – itt vannak a részletek

A nagyszámú érdeklődésre való tekintettel a kormány úgy döntött, hogy tovább bővíti az Otthontámogatás program jogosultjainak körét, és kitolja a bejelentés határidejét február 15-re – jelentette be Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese.

A kormányzati otthontámogatás már korábban bővült a közszolgák körével, most ezen a területen lépnek életbe változások

A korábbi kormányzati döntés nyomán 2026. január 1-jén elindult a legújabb, lakhatást támogató program, a közszolgák otthontámogatása. A jogosultaknak csekély adminisztrációs terjük van, ugyanakkor élő lakáskölcsön vagy -lízingszerződésnél az otthontámogatás igénylésének határideje kőbe vésett, azt tartani kell, elmulasztása jogvesztő hatályú. Az igénylés határideje eredetileg január 20-a volt, ezt módosították most február közepére.

Az évi nettó 1 millió forintos támogatásra jogosultak lesznek már az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál, illetve az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek is.

További fontos változás, hogy a 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáskölcsön-szerződés esetében a bejelentési határidőt 2026. február 15-ig meghosszabbították.

A nagy számú érdeklődésre való tekintettel a kormány úgy döntött, hogy egyrészt tovább bővíti a jogosultak körét, másrészt a lakossági igényeknek megfelelően a kormány a munkáltatói kölcsönök esetében is kiterjeszti a program igénybevételének lehetőségét. Az közszolgálati otthontámogatás feltétele, hogy a kölcsön célja a magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzése legyen.

A lakáshitel törlesztéshez vagy új lakáshitel önerőjéhez nyújtott otthontámogatás szabadon felhasználható. Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak – mondta Hidvéghi Balázs. További részleteket az Origo korábbi cikkében olvashatnak. A közszolgálati dolgozók lakhatását támogató program, mely újabb elemmel bővíti a CSOK, Falusi CSOK, CSOK Plusz, illetve az Otthon Start Program jelentette, otthonteremtést segítő kormányzati programokat.