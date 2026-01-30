Nehezített pályán ért el majdnem rekordot a paksi atomerőmű

A Paksi Atomerőműben 2015 végén vezették be az ún. 15 hónapos üzemeltetést, vagyis a korábbi 12 helyett 15 havonként elvégzett üzemanyagcserét. Az elmúlt időszakban az intézkedés évente mintegy 5 százalékkal növelte a megtermelt villamos energia mennyiségét, 13 százalékkal csökkentette a nagy aktivitású hulladéknak számító kiégett fűtőanyag-kazetták számát. A Paksi Atomerőmű reaktorfizikusai által fejlesztett magasabb dúsítású, második generációs üzemanyagkazettákat alkalmazó, Innovációs Díjjal is elismert átalakítás nemzetgazdasági szinten is jelentős eredményeket hozott – áll az MVM Csoportba tartozó Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott összefoglalóban.

A Paksi Atomerőmű rekordközeli termelést ért el tavaly

Fotó: Jánossy Gergely / MTI Fotószerkesztõség

Paksi Atomerőmű: új szerződések az üzemanyagbeszerzésre

Az atomerőmű a jogszabályban előírt mennyiségnél nagyobb fűtőanyagkészlettel rendelkezik, az üzemanyagbeszerzés biztonságosabbá tétele céljából pedig szerződést kötött a Framatome-TVEL közös vállalattal és a Westinghouse vállalattal is. Az utóbbi, Egyesült Államokban működő vállalattal való megállapodás kapcsolódik a magyar kormányzati delegáció tavaly novemberi látogatásához, a szerződéskötésről az Origón ebben a cikkben számoltunk be.

Az előzetes terveknek megfelelően, rendben haladnak a További Üzemidőhosszabbítás (TÜH) munkálatai: a műszaki megalapozó dokumentációk készítése jó ütemének köszönhetően 2026-ban el fog kezdődni a TÜH Végrehajtási program kidolgozása. 2025 végére elkészültek a környezeti vizsgálati programok, elindult a környezeti hatástanulmány összeállítása. Megkezdődött a többletként keletkező kiégett fűtőelemek kezelésére szolgáló konténeres tárolási megoldás műszaki előkészítése és beszerzése - összegezte a vállalat.

Az energiastratégiai célok eredményes megvalósításának, a magyar családok számára kulcsfontosságú rezsicsökkentés fenntartásának egyik fő letéteményese az MVM Csoport, az MVM Csoport és az ország legnagyobb és legfontosabb áramtermelője pedig a Paksi Atomerőmű

– így foglalta össze a magyar villamosenergia-ipar legnagyobb szereplőinek felelősségét Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója, a Paksi Atomerőmű Igazgatóságának elnöke.