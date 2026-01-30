Nehezített pályán ért el majdnem rekordot a paksi atomerőmű

A Paksi Atomerőműben 2015 végén vezették be az ún. 15 hónapos üzemeltetést, vagyis a korábbi 12 helyett 15 havonként elvégzett üzemanyagcserét. Az elmúlt időszakban az intézkedés évente mintegy 5 százalékkal növelte a megtermelt villamos energia mennyiségét, 13 százalékkal csökkentette a nagy aktivitású hulladéknak számító kiégett fűtőanyag-kazetták számát. A Paksi Atomerőmű reaktorfizikusai által fejlesztett magasabb dúsítású, második generációs üzemanyagkazettákat alkalmazó, Innovációs Díjjal is elismert átalakítás nemzetgazdasági szinten is jelentős eredményeket hozott – áll az MVM Csoportba tartozó Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott összefoglalóban.
Paksi Atomerőmű: új szerződések az üzemanyagbeszerzésre
Az atomerőmű a jogszabályban előírt mennyiségnél nagyobb fűtőanyagkészlettel rendelkezik, az üzemanyagbeszerzés biztonságosabbá tétele céljából pedig szerződést kötött a Framatome-TVEL közös vállalattal és a Westinghouse vállalattal is. Az utóbbi, Egyesült Államokban működő vállalattal való megállapodás kapcsolódik a magyar kormányzati delegáció tavaly novemberi látogatásához, a szerződéskötésről az Origón ebben a cikkben számoltunk be.
Az előzetes terveknek megfelelően, rendben haladnak a További Üzemidőhosszabbítás (TÜH) munkálatai: a műszaki megalapozó dokumentációk készítése jó ütemének köszönhetően 2026-ban el fog kezdődni a TÜH Végrehajtási program kidolgozása. 2025 végére elkészültek a környezeti vizsgálati programok, elindult a környezeti hatástanulmány összeállítása. Megkezdődött a többletként keletkező kiégett fűtőelemek kezelésére szolgáló konténeres tárolási megoldás műszaki előkészítése és beszerzése - összegezte a vállalat.
Az energiastratégiai célok eredményes megvalósításának, a magyar családok számára kulcsfontosságú rezsicsökkentés fenntartásának egyik fő letéteményese az MVM Csoport, az MVM Csoport és az ország legnagyobb és legfontosabb áramtermelője pedig a Paksi Atomerőmű
– így foglalta össze a magyar villamosenergia-ipar legnagyobb szereplőinek felelősségét Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója, a Paksi Atomerőmű Igazgatóságának elnöke.
Hozzátette: „Állami vállalatként kötelességünk a ránk bízott közvagyonnal való felelős és fenntartható gazdálkodás: tulajdonosként ezért is tekintjük stratégiai kérdésnek a világszinten is elismert biztonsági és rendelkezésre állási mutatókkal bíró Paksi Atomerőmű üzemelési idejének további meghosszabbítását és az ehhez nélkülözhetetlen, egyedülállóan képzett és tapasztalt szakmai munkaerő megtartását.”
Nem csak gazdaságos, de környezetkímélő is a paksi termelés
Dr. Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója elmondta: „Magyarország villamosenergia-ellátásbiztonsága, a nemzetközi kitettség csökkentése mindig is rendkívüli fontosságú volt az energiapolitika számára, az elmúlt években kialakult helyzet pedig még tovább erősítette annak szükségességét, hogy hazánk folyamatosan, nagy mennyiségben, fenntartható módon termelni képes alaperőművekkel rendelkezzen.
A Paksi Atomerőmű az elmúlt évtizedek során bebizonyította, hogy nem csupán a gazdaságos áramtermelés legfontosabb eszköze, hanem nélkülözhetetlen szerepet játszik a klímaváltozás elleni küzdelemben is: eddigi működésével összesen közel 250 millió tonna széndioxid-kibocsátást akadályozott meg.”
A Paksi Atomerőmű folyamatosan fejlődik, úgy a biztonság, mint a technológia vonatkozásában. Jövőképünk és további fejlődésünk kulcsa az a kollektíva, amely képes és hajlandó vállalni a nukleáris üzem működtetésével, az ország energiaellátási biztonságának fenntartásával járó felelősséget és stresszt. Munkaerőmegtartó és -vonzóképességünk fejlesztése stratégiai kérdés, egyben a társadalom által jelentős mértékben támogatott működésünk biztonságának is záloga” – tette hozzá a vezérigazgató.
Ezeket kell tudni a 2025-ben elvégzett főjavításokról
A korábbi 12 hónapos üzemeltetési ciklus szerint mind a négy blokk minden évben leállt főjavításra. A négy blokk 15 hónapos üzemelésének egy 5 éves, azaz 60 hónapos periódusa van. Négy blokkra vonatkoztatva ez
A visszaindulások és leállások teljes üzemidőre vetített száma ezzel 20 százalékkal csökkent, ami a berendezéseket érő tranzienseket is csökkentette, amivel csökkent a rendszerelemek elhasználódása, a szétszerelések, nyomáspróbák miatti igénybevétele, ami kedvezően befolyásolja a várható élettartamukat. Ez jelentős hozzájárulás a további üzemidő meghosszabbításhoz.