Ez az igazi panamázás: elhasalhat a történelmi megállapodás, Trump pezsgőt bonthat

A panamai legfelsőbb bíróság semmissé nyilvánította a CK Hutchison kikötői szerződéseit, amivel bizonytalanná vált a vállalat alá tartozó panamai, illetve a világ más részein működő teherkikötők tulajdonjogának eladása. Emlékezetes: a vállalat neve még tavaly vált szélesebb körben ismertté, amikor Donald Trump amerikai elnök kifejezte abbeli igényét, hogy a fontos tengeri átjáróhoz tartozó Panama-csatorna és az azt kiszolgáló létesítmények (például egyes kikötők) felett újra amerikai befolyás legyen, szemben a kínai jelenléttel. Miként az Origo megírta, amerikai oldalról a napokban ismét reflektorfénybe kerülő Blackrock vezette konzorcium bonyolította volna az ügyletet.
Mindent átírhat a Panama-csatorna kikötőinél a bírósági döntés
A Panama Ports Company, a CK Hutchison leánycége az 1990-es évek óta rendelkezett szerződésekkel a Panama-csatorna csendes-óceáni és atlanti bejáratánál található konténerterminálok üzemeltetésére. Ezek a létesítmények elkülönülnek magának a csatornának az üzemeltetésétől. A bírósági döntés veszélybe sodorhatja a CK Hutchison tervezett, mintegy 23 milliárd dollár értékű üzletét, amelynek keretében világszerte több tucat kikötőt – köztük a panamai terminálokat is – adott volna el egy, a BlackRock és a Mediterranean Shipping Company (MSC) vezette befektetői konzorciumnak.
A most veszélybe kerülő ügylet mutatja, hogy Donald Trump amerikai érdekeket előtérbe helyező geopolitikai ambíciói nem a venezuelai olajkincs feletti kontrollal, Grönland megszerzésére irányuló törekvésekkel, illetve már a Kanadát is emlegető, esetleges területgyarapító szándékkal kezdődtek.
Donald Trump amerikai elnök korábban többször is sürgette a kínai befolyás visszaszorítását a Panama-csatorna körül, amelyen a világ tengeri áruforgalmának mintegy 5 százaléka halad át.
Ám a panamai legfelsőbb bíróság közlése szerint „kiterjedt mérlegelést követően” arra a megállapításra jutott, hogy az állam és a Panama Ports Company között a balboai és cristóbali terminálok fejlesztésére, megépítésére, üzemeltetésére és irányítására kötött koncessziós szerződés jogalapját képező törvények és hatósági aktusok alkotmányellenesek.
Vagyis nem önmagában az ügylet ellen emelt kifogást, hanem lényegében azt állapította meg, hogy egy teljes iparág működését meghatározó jogi keretrendszer defektes.
A CK Hutchison nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére a bírósági határozattal kapcsolatban. A konglomerátum hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei pénteken
- 5,5 százalékkal estek, ami
- az elmúlt kilenc hónap legnagyobb egynapos százalékos zuhanása volt.
Az ítélet egyre élesebb amerikai-kínai rivalizálás közepette született meg a globális kereskedelmi útvonalak feletti befolyásért.
Egy egész iparág jogrendszerei alapjait kérdőjelezték meg
Washingtonban jelenleg győzelemként értékelik a döntést. Ez azért lehetséges, mert a bírósági ítéletből az következik, hogy
a kínai hátterű vállalat és a panamai hatóságok közötti megállapodások, egyáltalán, a megépült és működő konténerterminálok működése olyan jogszabályi keretrendszeren alapul, ami a panamai alkotmánnyal ellentétes.
A Hutchison kikötőinek felvásárlására esélyesnek tartott BlackRock és az MSC szintén nem válaszolt azonnal a Reuters megkeresésére. Trump korábban üdvözölte a tervezett üzletet – különösen a panamai létesítmények eladását –, mivel az amerikai többségi tulajdonba helyezte volna az érintett kereskedelmi eszközöket.
Kína ugyanakkor azzal fenyegetett, hogy blokkolja az ügyletet, arra hivatkozva, hogy az sérti nemzeti érdekeit. Korábban a Reuters forrásai arról számoltak be, hogy Peking azt szorgalmazta: az állami tulajdonú COSCO hajózási vállalat szerezzen meghatározó részesedést a felvásárlásban.
A CK Hutchison arra várt, hogy a legfelsőbb bíróság végleges döntést hozzon szerződései jogi státuszáról, miután a panamai főügyész alkotmányellenesnek minősítette azokat. A szerződések kritikusai azt is állították, hogy azok hátrányos feltételeket szabtak Panamának.
A bírósági döntés ebbe az amúgy is összetett helyzetbe hozhat új bonyodalmat, mert
arra kényszerítheti Panamát, hogy átalakítsa a kikötői üzemeltetési szerződések jogi keretrendszerét, és akár új pályázatokat is kiírhat a terminálok működtetésére.
A folyamatos kikötői üzem biztosítása kulcsfontosságú a hajózási társaságok számára, amelyek Panamát átrakodó központként használják, ahol a konténereket különböző útvonalakat kiszolgáló hajók között mozgatják át.
José Raúl Mulino panamai elnök júliusban azt mondta: amennyiben a bíróság érvényteleníti a CK Hutchison szerződéseit, a két kikötőt köz- és magánszféra közötti partnerségek is átvehetik.
Az ügynek ugyanakkor messze nincs vége: elemzők arra is felhívták a figyelmet, hogy a Panama Ports Company várhatóan nemzetközi választott bírósági eljárást kezdeményezhet, miután elveszítette a pert.