Ez az igazi panamázás: elhasalhat a történelmi megállapodás, Trump pezsgőt bonthat

A panamai legfelsőbb bíróság semmissé nyilvánította a CK Hutchison kikötői szerződéseit, amivel bizonytalanná vált a vállalat alá tartozó panamai, illetve a világ más részein működő teherkikötők tulajdonjogának eladása. Emlékezetes: a vállalat neve még tavaly vált szélesebb körben ismertté, amikor Donald Trump amerikai elnök kifejezte abbeli igényét, hogy a fontos tengeri átjáróhoz tartozó Panama-csatorna és az azt kiszolgáló létesítmények (például egyes kikötők) felett újra amerikai befolyás legyen, szemben a kínai jelenléttel. Miként az Origo megírta, amerikai oldalról a napokban ismét reflektorfénybe kerülő Blackrock vezette konzorcium bonyolította volna az ügyletet.

Konténerhajó átkelése a Panama-csatornán

Fotó: Northfoto / ZUMAPRESS.com/Represented by ZUMA Press, Inc.

Mindent átírhat a Panama-csatorna kikötőinél a bírósági döntés

A Panama Ports Company, a CK Hutchison leánycége az 1990-es évek óta rendelkezett szerződésekkel a Panama-csatorna csendes-óceáni és atlanti bejáratánál található konténerterminálok üzemeltetésére. Ezek a létesítmények elkülönülnek magának a csatornának az üzemeltetésétől. A bírósági döntés veszélybe sodorhatja a CK Hutchison tervezett, mintegy 23 milliárd dollár értékű üzletét, amelynek keretében világszerte több tucat kikötőt – köztük a panamai terminálokat is – adott volna el egy, a BlackRock és a Mediterranean Shipping Company (MSC) vezette befektetői konzorciumnak.

A most veszélybe kerülő ügylet mutatja, hogy Donald Trump amerikai érdekeket előtérbe helyező geopolitikai ambíciói nem a venezuelai olajkincs feletti kontrollal, Grönland megszerzésére irányuló törekvésekkel, illetve már a Kanadát is emlegető, esetleges területgyarapító szándékkal kezdődtek.

Donald Trump amerikai elnök korábban többször is sürgette a kínai befolyás visszaszorítását a Panama-csatorna körül, amelyen a világ tengeri áruforgalmának mintegy 5 százaléka halad át.

Ám a panamai legfelsőbb bíróság közlése szerint „kiterjedt mérlegelést követően” arra a megállapításra jutott, hogy az állam és a Panama Ports Company között a balboai és cristóbali terminálok fejlesztésére, megépítésére, üzemeltetésére és irányítására kötött koncessziós szerződés jogalapját képező törvények és hatósági aktusok alkotmányellenesek.

Vagyis nem önmagában az ügylet ellen emelt kifogást, hanem lényegében azt állapította meg, hogy egy teljes iparág működését meghatározó jogi keretrendszer defektes.

A CK Hutchison nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére a bírósági határozattal kapcsolatban. A konglomerátum hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei pénteken

5,5 százalékkal estek, ami

az elmúlt kilenc hónap legnagyobb egynapos százalékos zuhanása volt.

Az ítélet egyre élesebb amerikai-kínai rivalizálás közepette született meg a globális kereskedelmi útvonalak feletti befolyásért.