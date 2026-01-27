Jó napja van Pécsnek: három beruházás, 19 milliárd forint, 196 új munkahely

Három beruházás Pécsen, 19 milliárd forint, 196 új munkahely, 3,2 milliárd forint kormányzati forrás bizonyítása. Szerintem nem rossz a pénz - közölte Szijjártó Péter, a közösségi oldalán feltöltőtt videójában. A külgazdasági és külügyminiszter a Pécs városában működő cégek beruházás-bejelentő és beruházás-átadó ünnepségein vett részt.

Fotó: AFP

A Bama.hu beszámolója szerint Szijjártó Péter ma a Körbernél és a Kontron Elektronics Kft-nél beruházás-bejelentő, az El-Q Invest Kft-nél beruházás-avató ünnepségen vesz részt.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, abból a magyar vállalkozásokat kell fejleszteni, „és nem egy másik országot működtetni belőle”. Ezzel az Európai Bizottság tervére utalt, amely szerint az uniós tagországoknak több száz milliárd eurót kellene hitelből Ukrajna megssegítésére küldeni. Hozzátette: a nagy nemzetközi vállalatok számára kiemelten fontos a biztonság és a kiszámíthatóság, és 2021 és 2025 között több beruházás érkezett az országba, mint korábban bármikor.

Pécs: orvostechnika, a repülőipar és a robotika a terítéken

A pécsi fejlesztésre kitérve hangsúlyozta: a Kontron Electronics személyében egy világpiac-vezető vállalat döntött újabb magyarországi beruházás mellett. Pécsre hozzák azt a gyártási tevékenységet, amely eddig Kínában zajlott.

A fejlesztés eredményeként abszolút modern, high-tech termékek készülnek majd az orvostechnika, a repülőipar és a robotika számára.

A külügyminiszter ismertetése szerint a kétmilliárd forintos beruházáshoz a kormány 400 millió forintos támogatást biztosít, amelynek köszönhetően 30 új munkahely jön létre, valamint 300 munkahely „betonbiztossá válik”. Az itt előállított termékek 99 százaléka exportra fog kerülni, ami jól mutatja a több mint húsz országban különböző érdekeltségekkel rendelkező cég nemzetközi versenyképességét.

A külügyminsizter a bejelentésen kitért arra is, hogy Baranya vármegyében az ipari termelés volumene tíz évvel ezelőtt 350 milliárd forint volt, míg a tavalyi év végére elérte az 1120 milliárd forintot. Ez részben annak köszönhető, hogy a kormány 85 baranyai nagyberuházáshoz nyújtott támogatást.