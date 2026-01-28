Brutális árcsökkenés! Holnaptól 200 forint alatt kapható a tej a magyarok egyik kedvenc áruházában

A PENNY következetesen biztosítja a magas minőséget pénztárcabarát áron, és ezúttal is átadja a kedvezőbb beszerzési és alapanyagárakból adódó kedvezményt a vásárlóknak. A mostani akció szervesen illeszkedik a diszkontlánc év eleji árcsökkentési lépéseihez: január elején közel 70 tejtermék árát mérsékelte, ezzel is támogatva a mindennapi bevásárlásokat és a magyar háztartások pénztárcáját – írták a cég közleményében.

Penny: ilyen alacsony áron utoljára öt éve árulták a tejet Fotó: PENNY

A Cirmi 1,5%-os UHT tej hazai beszállítótól érkezik, összhangban a PENNY törekvésével, amely előnyben részesíti a hazai forrásból származó termékeket, támogatva ezzel a hazai beszállítókat és a hozzájárulva a magyar gazdaság erősödéséhez.

„A PENNY-nél nap mint nap azon dolgozunk, hogy vásárlóinknak a vonzó minőség mellett pénztárcabarát árakat biztosítsunk. A januári tejtermék, majd húskészítmény árcsökkentés után most kiemelten alacsony áron, 199 forintért találnak tejet vásárlóink a PENNY üzleteiben, amire legutóbb 5 évvel ezelőtt volt példa” – mondta Bálint Zoltán, a PENNY Magyarország beszerzési osztályvezetője.

Az árcsökkentés a PENNY valamennyi boltjában érvényes.