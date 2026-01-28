Brutális árcsökkenés! Holnaptól 200 forint alatt kapható a tej a magyarok egyik kedvenc áruházában

Hírlevél
Január 29-től kiemelkedően kedvező áron lesz elérhető az 1,5%-os zsírtartalmú Cirmi UHT tej a PENNY üzleteiben. A termék 199 forintos áron kerül a PENNY polcaira, ami a 2021-es árszintnek felel meg. Ilyen alacsony áron utoljára öt éve vásárolhattak tejet a fogyasztók.
Penny áruháztejtermékárcsökkenés

A PENNY következetesen biztosítja a magas minőséget pénztárcabarát áron, és ezúttal is átadja a kedvezőbb beszerzési és alapanyagárakból adódó kedvezményt a vásárlóknak. A mostani akció szervesen illeszkedik a diszkontlánc év eleji árcsökkentési lépéseihez: január elején közel 70 tejtermék árát mérsékelte, ezzel is támogatva a mindennapi bevásárlásokat és a magyar háztartások pénztárcáját – írták a cég közleményében.

Penny: ilyen alacsony áron utoljára öt éve árulták a tejet
Penny: ilyen alacsony áron utoljára öt éve árulták a tejet  Fotó: PENNY

PENNY: ilyen alacsony áron utoljára öt éve árulták a tejet

A Cirmi 1,5%-os UHT tej hazai beszállítótól érkezik, összhangban a PENNY törekvésével, amely előnyben részesíti a hazai forrásból származó termékeket, támogatva ezzel a hazai beszállítókat és a hozzájárulva a magyar gazdaság erősödéséhez.

„A PENNY-nél nap mint nap azon dolgozunk, hogy vásárlóinknak a vonzó minőség mellett pénztárcabarát árakat biztosítsunk. A januári tejtermék, majd húskészítmény árcsökkentés után most kiemelten alacsony áron, 199 forintért találnak tejet vásárlóink a PENNY üzleteiben, amire legutóbb 5 évvel ezelőtt volt példa” – mondta Bálint Zoltán, a PENNY Magyarország beszerzési osztályvezetője.

Az árcsökkentés a PENNY valamennyi boltjában érvényes.

 

