Óriási árcsökkenést jelentett be egy hazai élelmiszerlánc: mától sokkal olcsóbbak a húsfélék

Az árcsökkentés a húsáruk széles kínálatát érinti, köztük a Penny diszkontlánc közkedvelt, 100%-ban hazai forrásból származó saját márkáját, a Kedvenc Hentese termékcsaládot is.

Január 19-től tartósan csökkenti több sertés- és csirkehús árát a PENNY

A sertéshúsok kínálatának közel felét érinti a PENNY árcsökkentése, melynek mértéke átlagosan 7%, de egyes termékeknél elérheti a 16%-ot. Az áreső többféle húskategóriára kiterjed, a vásárlók akciósan találják a polcokon többek között a sertés darálthúst, a sertés combot vagy akár a sertéstarját.

A csirkehús kínálat mintegy 64%-ánál találkozhatunk árcsökkentéssel az üzletekben, és többek között olyan termékeket érint, mint a népszerű csomagolt csirkemell, a csirkecomb vagy a csirkeszárny. Az érintett árucikkeknél ez átlagosan 9%, míg a legnagyobb kedvezmény akár 24% megtakarítást is jelenthet - derült ki a cég közleményéből.

A januári árcsökkentés a PENNY valamennyi boltjában érvényes.