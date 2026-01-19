Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Ez nem semmi!

Putyin meglepő tettén ámul a világ

PENNY Magyarország

Óriási árcsökkenést jelentett be egy hazai élelmiszerlánc: mától sokkal olcsóbbak a húsfélék

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Január 19-től tartósan csökkenti több sertés- és csirkehús árát a PENNY Magyarország. Így a vásárlók a mindennapi bevásárlás során a megszokott pénztárcabarát árakon felül extra megtakarítást is elérhetnek a PENNY üzleteiben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
PENNY Magyarországélelmiszerélelmiszerlánc

Az árcsökkentés a húsáruk széles kínálatát érinti, köztük a Penny diszkontlánc közkedvelt, 100%-ban hazai forrásból származó saját márkáját, a Kedvenc Hentese termékcsaládot is.

Január 19-től tartósan csökkenti több sertés- és csirkehús árát a PENNY Magyarország.
Január 19-től tartósan csökkenti több sertés- és csirkehús árát a PENNY Magyarország. Fotó: PENNY

Január 19-től tartósan csökkenti több sertés- és csirkehús árát a PENNY

A sertéshúsok kínálatának közel felét érinti a PENNY árcsökkentése, melynek mértéke átlagosan 7%, de egyes termékeknél elérheti a 16%-ot. Az áreső többféle húskategóriára kiterjed, a vásárlók akciósan találják a polcokon többek között a sertés darálthúst, a sertés combot vagy akár a sertéstarját.

A csirkehús kínálat mintegy 64%-ánál találkozhatunk árcsökkentéssel az üzletekben, és többek között olyan termékeket érint, mint a népszerű csomagolt csirkemell, a csirkecomb vagy a csirkeszárny. Az érintett árucikkeknél ez átlagosan 9%, míg a legnagyobb kedvezmény akár 24% megtakarítást is jelenthet - derült ki a cég közleményéből.

A januári árcsökkentés a PENNY valamennyi boltjában érvényes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!