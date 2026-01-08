Hírlevél
Ez történhetett Dudás Miklóssal az ország egyik legjobb nyomozója szerint

Havazás és –22 fok: brutális tél csap le Magyarországra

Pepco: szenzációs, 1700 milliárd forintos üzenetet küldött a magyarok kedvenc üzletlánca

A Magyarországon is jelen lévő, népszerű kiskereskedelmi üzletláncot működtető Pepco Group (Pepco Csoport) eredményesnek értékelte a 2025-ös üzleti évét, erős pénzügyi teljesítmény mellett. A vállalat közleménye szerint a 2025-ös üzleti évben a Pepco Csoport üzletnyitásnak és üzletbezárásának egyenlege 247 új üzlet.
üzletPepcoeredményekeuró

Az előző év során a Pepco Group jelentős előrelépést tett működésének egyszerűsítésében és stratégiai fókuszának megerősítésében. A Poundland márka 2025 júniusában lezárult értékesítése, valamint az FMCG-termékkör teljes kivezetése lehetővé tette, hogy a vállalatcsoport kizárólag a magasabb árrésű ruházati és általános árukategóriákra összpontosítson – összegzi a Pepco a pénzügyi eredményekhez fűzött kommentárjában. A vállalat értékelése szerint az új irány egy egyszerűbb és hatékonyabb működési modellt eredményezett, amely célzottabban támogatja a növekedést, és gyorsabb reagálást tesz lehetővé a vásárlói igények változásaira Európa-szerte.

A Pepco Csoport eredményes pénzügyi évet zárt 2025-ben a vállalat saját értékelése szerint (illusztráció)
A Pepco Csoport eredményes pénzügyi évet zárt 2025-ben a vállalat saját értékelése szerint (illusztráció)
Fotó: Wikipedia Commons

Pepco: kifejtette hatását a stratégiai fókusz

A Pepcónál úgy ítélik meg, hogy a célzottabb stratégiai fókusz a 2025-ös üzleti évben (a vállalatnál a pénzügyi év zárása szeptember 30-a) egyértelműen megjelent a pénzügyi eredményekben is. 

A Pepco Group árbevétele 8,7 százalékkal, 4,5 milliárd euróra nőtt (kb. 1700 milliárd forint), amit a 2,6 százalékos pozitív összehasonlítható értékesítési növekedés, valamint az üzlethálózat folyamatos bővülése támogatott. 

Az alapvető nettó eredmény 19,7 százalékkal, 219 millió euróra nőtt, ami az EBITDA-konverzió javulását mutatja, míg a 334 millió eurós erős szabad pénzáramlás tovább erősítette a Csoport mérlegét. 

Az év során a Pepco Group sikeresen refinanszírozta hitelállományát, meghosszabbította a lejáratokat és jelentősen csökkentette az átlagos kamatköltségeket, ezáltal növelve pénzügyi rugalmasságát és stabilitását.

„Az a döntés, hogy a Pepco márkára, valamint az alaptevékenységünket jelentő ruházati és általános árukategóriákra összpontosítunk, egyértelműen igazolta a stratégia helyességét” – értékelte Stephan Borchert, a Pepco Group vezérigazgatója.

A Pepco Group folytatta üzlethálózat-bővítési stratégiáját. A 2025-ös pénzügyi évben nettó 247 új üzletet nyitott, 

így az év végére 4359 üzlettel volt jelen Európa-szerte. 

A terjeszkedés továbbra is a magas megtérülést biztosító közép- és kelet-európai, valamint nyugat-európai piacokra összpontosult. A vállalat értékelése szerint az üzletnyitások jelentik a Csoport növekedésének motorját.

Fizetésképtelenné vált a németországi Pepco

A márka életében azonban nehézségeket is hozott az előző év. Miként az Origo akkor megírta, júliusban csődeljárás alá került a Pepco Németországban. A fizetésképtelenség miatti csődeljárás megindítására vonatkozó kérelmet egy berlini bíróságon nyújtották be.

 A németországi Pepco 64 üzletet működtet, és mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat.

A vállalat akkori közlése szerint ettől eltérő tárgyú értesítésig minden üzletüket nyitva tartják. A legutolsó értesülések szerint a németországi vállalatnál végül 28 üzletet kell bezárni idén január végével, a lánc többi részének működését átszervezik.

Magyarországon a márkanév alatt közel 200 üzlet működik.

 

