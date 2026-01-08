Pepco: szenzációs, 1700 milliárd forintos üzenetet küldött a magyarok kedvenc üzletlánca

Az előző év során a Pepco Group jelentős előrelépést tett működésének egyszerűsítésében és stratégiai fókuszának megerősítésében. A Poundland márka 2025 júniusában lezárult értékesítése, valamint az FMCG-termékkör teljes kivezetése lehetővé tette, hogy a vállalatcsoport kizárólag a magasabb árrésű ruházati és általános árukategóriákra összpontosítson – összegzi a Pepco a pénzügyi eredményekhez fűzött kommentárjában. A vállalat értékelése szerint az új irány egy egyszerűbb és hatékonyabb működési modellt eredményezett, amely célzottabban támogatja a növekedést, és gyorsabb reagálást tesz lehetővé a vásárlói igények változásaira Európa-szerte.

A Pepco Csoport eredményes pénzügyi évet zárt 2025-ben a vállalat saját értékelése szerint (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Pepco: kifejtette hatását a stratégiai fókusz

A Pepcónál úgy ítélik meg, hogy a célzottabb stratégiai fókusz a 2025-ös üzleti évben (a vállalatnál a pénzügyi év zárása szeptember 30-a) egyértelműen megjelent a pénzügyi eredményekben is.

A Pepco Group árbevétele 8,7 százalékkal, 4,5 milliárd euróra nőtt (kb. 1700 milliárd forint), amit a 2,6 százalékos pozitív összehasonlítható értékesítési növekedés, valamint az üzlethálózat folyamatos bővülése támogatott.

Az alapvető nettó eredmény 19,7 százalékkal, 219 millió euróra nőtt, ami az EBITDA-konverzió javulását mutatja, míg a 334 millió eurós erős szabad pénzáramlás tovább erősítette a Csoport mérlegét.

Az év során a Pepco Group sikeresen refinanszírozta hitelállományát, meghosszabbította a lejáratokat és jelentősen csökkentette az átlagos kamatköltségeket, ezáltal növelve pénzügyi rugalmasságát és stabilitását.

„Az a döntés, hogy a Pepco márkára, valamint az alaptevékenységünket jelentő ruházati és általános árukategóriákra összpontosítunk, egyértelműen igazolta a stratégia helyességét” – értékelte Stephan Borchert, a Pepco Group vezérigazgatója.

A Pepco Group folytatta üzlethálózat-bővítési stratégiáját. A 2025-ös pénzügyi évben nettó 247 új üzletet nyitott,

így az év végére 4359 üzlettel volt jelen Európa-szerte.

A terjeszkedés továbbra is a magas megtérülést biztosító közép- és kelet-európai, valamint nyugat-európai piacokra összpontosult. A vállalat értékelése szerint az üzletnyitások jelentik a Csoport növekedésének motorját.