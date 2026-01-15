Fontos bejelentést tett a posta az emelt nyugdíjak kézbesítéséről

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel 800 ezer érintett részére – adott tájékoztatást a vállalat.

A Magyar Posta kézbesítői már a 3,6 százalékos emelt összegű nyugdíjat kézbesítik; a kézbesítés cikkünk megjelenésének napán indul

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Magyar Posta: már az emelt összegű ellátást viszik a kézbesítők

A nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások kifizetése kapcsán az a főszabály, hogy a Magyar Államkincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat, illetve, ha ez hétvégére esik, akkor hamarabb is érkezhet az összeg. Azok a jogosultak, akik postai kézbesítéssel kérik járandóságuk kifizetését, a Magyar Posta által részükre kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint várhatják az ellátásukat.

Idén januárban a nyugdíjasok már az emelt összegű nyugdíj kifizetésére számíthatnak, ami a novemberi emelés utáni újabb, ezúttal 3,6 százalékos növekedést jelent a járandóságokban.

Miként az Origo megírta, ez az éves, törvény szerinti nyugdíjemelés, amely minden jogosult számára automatikusan érvényesül a havi járandóságban. A jövő évi költségvetési törvényben szereplő inflációs előrejelzést követi, amely miatt január elsejétől 3,6 százalékkal növelik a nyugdíjakat. Az emelés nagyjából 216 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek, vagyis összességében ennyivel több pénzből gazdálkodhatnak jövőre a nyugdíjasok.

Februárban pedig a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi járadék első negyede is érkezik a nyugdíjasokhoz a havi, az év eleji emelést tartalmazó járandóság mellé.