Itt a nagy bejelentés: a vártnál is nagyobb béremelést kapnak a postások

A Magyar Postánál 2026-ban a korábban tervezettnél is magasabb béremelés valósul meg. A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodást módosították, ennek eredményeként az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek - közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán.

Nagy Márton a Magyr Posta megeggyezett a Postás Szakszervezettel: a vártnál nagyobb béremelés lesz!

A fizetések január 1-jétől 7 százalékkal nőnek, majd július 1-jétől további 3 százalékos emelés következik. A postások munkájának elismeréseként egyszeri juttatásokra is sor kerül. 2025 decemberében bruttó 100.000 forintos kifizetés történt, míg 2026 márciusában további bruttó 150.000 forint érkezik a teljesítmény elismeréseként.

Jelentős mértékben emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria keretösszege 360.000 forintról 420.000 forintra nő. A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százaékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre - közölte aNagy Márton.

A miniszter szerint, a cél továbbra is az, hogy a munkavállalók munkája megbecsülést és biztos megélhetést jelentsen. Magyarországon a munka érték, és aki dolgozik, annak lehetőséget kell kapnia arra, hogy előre tudjon lépni.

Korábban Lázár János jelentette be, hogy a munkavállalói érdekképviseletek, a cégcsoport, valamint az állam tulajdonosi jogait gyakorló Építési és Közlekedés Minisztérium (ÉKM) vezetői minden fontos kérdésben megegyeztek. Ennek köszönhetően a hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg vállaltnál jóval nagyobb mértékben emelkednek a keresetek a MÁV-csoportnál. A MÁV dolgozók béremeléséről itt írt az Origo.

