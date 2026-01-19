Szextablettákat vontak ki a forgalomból, ne használja fel, ha vásárolt ezekből!

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 8 perc
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) elmúlt időszakban végzett hatósági ellenőrzései ismét jogsértő potencianövelő készítményeket azonosítottak a piacon. Az étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő, férfiegészség-támogató készítmények olyan engedély nélküli gyógyszerhatóanyagokat – sildenafil, tadalafil – tartalmaztak, amelyek kizárólag orvosi rendelvényre, ellenőrzött körülmények között előállított és engedélyezett gyógyszerekben alkalmazhatók.
hatósági ellenőrzésétrend-kiegészítőkivonástermék

A NKFH által kiadott tájékoztatás szerint a jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent és a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében hamisításnak minősül. A hatóság az ellenőrzés során azt is megállapította, hogy a tiltott összetevők a potencianövelőként hirdetett termékek jelölésén nem szerepeltek, ami a fogyasztók megtévesztésének minősül. A termékeket az NKFH kivonta a forgalomból.

potencianövelő, Potencianöveléshez ajánlott, veszélyes étrend-kiegészítőket vont ki az NKFH a forgalomból (illusztráció)
Potencianöveléshez ajánlott, veszélyes étrend-kiegészítőket vont ki az NKFH a forgalomból (illusztráció)
Fotó: Pexels

Veszélyesek lehetnek ezek a potencianövelők

A hatósági ellenőrzés kapcsán elvégzett laboratóriumi vizsgálatok az alábbi három termékben mutattak ki vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhatóanyagokat: 

  • The Dragon Power, 
  • RS RUI SHEN, és
  • Hurrikán. 
Az NKFH által kiadott felvétel az egyik visszahívott potencianövelőről
Fotó: NKFH

A termékeket kísérő tájékoztatás részeként a termékeknek jellemzően tünetenyhítő, gyógyító hatást (merevedési zavarok kezelése) tulajdonítottak, hangsúlyozva azok természetes összetételét (gyógynövények, szuperélelmiszerek).

Az NKFH által kiadott felvétel az egyik visszahívott potencianövelőről
Az NKFH által kiadott felvétel az egyik visszahívott potencianövelőről
Fotó: NKFH

Az iménti, a terméktájékoztatókban szereplő állításokhoz képest érdemes tudni, hogy a sildenafil és tadalafil hatóanyagok az ún. foszfodiészteráz-5 (PDE-5) gátlók csoportjába tartoznak, amelyek a szív- és érrendszerre hatnak, és alkalmazásuk kizárólag orvosi felügyelet mellett tekinthető biztonságosnak. Különösen veszélyes lehet más gyógyszerekkel – például nitrát tartalmú készítményekkel – történő együttes alkalmazásuk. Az említett gyógyszerhatóanyagok fokozzák a véráramlást, így az egész keringési rendszerre hatnak. Emiatt nemcsak a kívánt hatás, hanem mellékhatások is jelentkezhetnek. A mellékhatások között szerepelhet fejfájás, szédülés, látászavar, vérnyomásesés, súlyos esetekben pedig akár életveszélyes állapot is kialakulhat, különösen akkor, ha a fogyasztó nem is tud a tiltott hatóanyag jelenlétéről. Fontos hangsúlyozni, hogy a PDE-5 gátlók természetes formában nem fordulnak elő növényi alapanyagokban.

Az NKFH által kiadott felvétel az egyik visszahívott potencianövelőről
Az NKFH által kiadott felvétel az egyik visszahívott potencianövelőről
Fotó: NKFH

Illegális gyógyszerhatóanyagok: egészségre veszélyesek lehetnek, miközben hamisítást jelentenek 

Amennyiben egy termék természetes összetételre hivatkozva gyógyszerhez hasonló, erőteljes hatást fejt ki, alapos a gyanú, hogy illegálisan hozzáadott gyógyszerhatóanyagot tartalmaz. 

Az ellenőrizetlen gyártási körülmények, az ismeretlen összetétel és a nem megfelelő adagolás jelentősen növelik a túladagolás, az allergiás reakciók, valamint a szív- és érrendszeri szövődmények kockázatát.

Az NKFH ismételten felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy kizárólag megbízható, engedélyezett forrásból származó étrend-kiegészítőket vásároljanak és kerüljék az interneten, közösségi oldalakon vagy egyéb ellenőrizetlen csatornákon kínált termékeket. Az irreálisan gyors vagy rendkívüli hatást ígérő készítmények fokozott kockázatot jelentenek.

A hatóság javasolja továbbá, hogy 

a fogyasztók vásárlás előtt ellenőrizzék, szerepel-e a kiválasztott termék a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által vezetett, bejelentett étrend-kiegészítők adatbázisában, illetve hogy az adott készítmény nem található-e meg a forgalomból kivont termékek listáján.

Az NKFH felhívja a forgalmazók figyelmét arra is, hogy a gyógyszerhatóanyagot jogsértően tartalmazó termékek forgalmazása súlyos jogkövetkezményekkel jár, és nemcsak élelmiszer-biztonsági jogsértésnek, hanem hamisításnak és bűncselekménynek is minősülhet.

Az étrend-kiegészítők fokozott vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt pontja. Az NKFH a társhatóságokkal együttműködve folyamatos ellenőrzéseket végez az étrend-kiegészítők piacán annak érdekében, hogy csökkentse a visszaéléseket és megakadályozza a veszélyes termékek bejutását az országba.

A hamisítás globális probléma, a potencianövelő célú étrend-kiegészítők és az árucikkek, valamint miként az Origo ebben a cikkében bemutatta az élelmiszerek egész sorát érinti.

 

