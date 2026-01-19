Szextablettákat vontak ki a forgalomból, ne használja fel, ha vásárolt ezekből!

A NKFH által kiadott tájékoztatás szerint a jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent és a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében hamisításnak minősül. A hatóság az ellenőrzés során azt is megállapította, hogy a tiltott összetevők a potencianövelőként hirdetett termékek jelölésén nem szerepeltek, ami a fogyasztók megtévesztésének minősül. A termékeket az NKFH kivonta a forgalomból.

Potencianöveléshez ajánlott, veszélyes étrend-kiegészítőket vont ki az NKFH a forgalomból (illusztráció)

Fotó: Pexels

Veszélyesek lehetnek ezek a potencianövelők

A hatósági ellenőrzés kapcsán elvégzett laboratóriumi vizsgálatok az alábbi három termékben mutattak ki vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhatóanyagokat:

The Dragon Power,

RS RUI SHEN, és

Hurrikán.

Az NKFH által kiadott felvétel az egyik visszahívott potencianövelőről

Fotó: NKFH

A termékeket kísérő tájékoztatás részeként a termékeknek jellemzően tünetenyhítő, gyógyító hatást (merevedési zavarok kezelése) tulajdonítottak, hangsúlyozva azok természetes összetételét (gyógynövények, szuperélelmiszerek).

Az NKFH által kiadott felvétel az egyik visszahívott potencianövelőről

Fotó: NKFH

Az NKFH által kiadott felvétel az egyik visszahívott potencianövelőről

Fotó: NKFH

Illegális gyógyszerhatóanyagok: egészségre veszélyesek lehetnek, miközben hamisítást jelentenek

Amennyiben egy termék természetes összetételre hivatkozva gyógyszerhez hasonló, erőteljes hatást fejt ki, alapos a gyanú, hogy illegálisan hozzáadott gyógyszerhatóanyagot tartalmaz.

Az ellenőrizetlen gyártási körülmények, az ismeretlen összetétel és a nem megfelelő adagolás jelentősen növelik a túladagolás, az allergiás reakciók, valamint a szív- és érrendszeri szövődmények kockázatát.

Az NKFH ismételten felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy kizárólag megbízható, engedélyezett forrásból származó étrend-kiegészítőket vásároljanak és kerüljék az interneten, közösségi oldalakon vagy egyéb ellenőrizetlen csatornákon kínált termékeket. Az irreálisan gyors vagy rendkívüli hatást ígérő készítmények fokozott kockázatot jelentenek.