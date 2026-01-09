Kínai kézbe kerülhet a magyarok kedvenc sportszermárkája, az üzletben Salma Hayek is érintett

A kínai Anta Sports Products ajánlatot tett az egyre nagyobb nehézségekkel küszködő német sportszergyártó cég, a Puma 29 százalékos részvénycsomagjának megvásárlására a főrészvényes francia Pinault családnak, amelyet a dúsgazdag família az Artemis nevű befektetési holding révén birtokol.

A Pinault család a Puma részvényeinek 29 százalékát birtokolja: Francois-Henri Pinault és felesége, Salma Hayek

Fotó: NurPhoto via AFP

Az Anta néhány héttel ezelőtt tette meg az ajánlatot, az ügylet azonban elakadt, mert Francois-Henri Pinault, aki egyben a Kering elnöke, azt közölte, hogy magasabb, részvényenként 40 euró feletti ajánlatra számított – értesült az ügyhöz közel álló forrásokból a Reuters. Miközben az ajánlat pontos összege nem ismert.

A luxusipari befektetéseiről és csodaszép mexikói színész feleségéről, Salma Hayekről ismert mágnás a többi között a Gucci, a Balenciaga és az Yves Saint Laurent márkákat magába foglaló Kering révén vált tulajdonossá a Pumában, még 2018-ban, így került az az Artemis égisze alá. A német sportszergyártó piaci kapitalizációja az elmúlt egy évben körülbelül 50 százalékkal csökkent, mivel a márka eladásai meredeken zuhantak, és a vásárlók az olyan riválisok termékeihez pártoltak át, mint az Adidas, az On és a Hoka.

Pozitív hatása lehet a Puma felvásárlásának

Pinault a negatív folyamatok visszafordítására a Pumánál lecserélte a vezérigazgatót, és a megújhodás menedzselését Arthur Hoeldre bízta, aki októberben ismertette válságkezelő stratégiáját.

A hongkongi tőzsdén jegyzett Anta már rendelkezik tapasztalattal nyugati sport- és életmódmárkák felvásárlásában. 2019-ben pénzügyi befektető partnerével közösen 5,2 milliárd dollárért megszerezte az Amer Sportsot, vele együtt a Salomon és az Arc’teryx márkákat.

Az Artemis Pumában lévő 29 százalékos részesedésének esetleges eladását az elemzők pozitívan értékelik.

A cég árfolyamának stabilizálódását vetítheti előre, mivel a potenciális új tulajdonosok támogathatják a márka mögötti befektetéseket, új perspektívákat kínálhatnak és a a nemrég kinevezett vezérigazgatót is segíthetik törekvéseinek megvalósításában.

Az Artemis, amely a Kering mellett a Christie's aukciósházat és a CAA hollywoodi tehetségkutató ügynökséget is birtokolja, az elmúlt időszakban az adósságai miatt került a befektetők figyelmének középpontjába, amelyeket akkor halmozott fel, amikor csökkenésnek indultak a luxuscikkek, köztük a Gucci eladásai.