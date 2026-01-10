Villámgyorsan terjed ez a fizetési módszer, egyre több magyar dobja el a bankkártyáját

A qvik rohamosan terjed, mivel egyre több magyar bank ügyfelei, kereskedője és szolgáltatója vezeti be ezt az azonnali fizetési rendszert, amely a magyar bankok (pl. OTP Bank, CIB Bank, Erste Bank) mobilalkalmazásain keresztül érhető el.

A Praktiker teljes hálózatában bevezette a qvik fizetési megoldást

Fotó: Praktiker

Gyors, biztonságos és olcsó fizetési megoldás

Lényege, hogy QR-kód, NFC és linkek révén teszi lehetővé a bankkártyaadatok megadása nélküli, azonnali és díjmentes (vagy kedvezőbb) átutalásos fizetést a mobilbanki alkalmazásokban. Más szóval QR-kód beolvasása, NFC érintés POS terminálon, vagy egy qvik-linkre kattintás révén indítható a fizetés, ami az azonnali fizetési rendszeren keresztül teljesül.

A qvik előnyei a következők:

Kényelem: nem kell bankkártyaadatokat beírni, elég a mobiltelefonnal jóváhagyni a tranzakciót.

Gyorsaság: azonnali átutalás alapú, így a tranzakció szinte azonnal megtörténik.

Díjkedvezmény: a bankok nem számítanak fel tranzakciós illetéket a qvik tranzakciók után.

MNB támogatás: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) támogatja a rendszer széleskörű elterjedését.

Összességében a qvik egyre népszerűbb a hazai digitális fizetési ökoszisztémában, és a mobilos fizetések növekedésének egyik motorja.

Rohamléptekkel tör előre a qvik

Ezt az állítást támasztják alá az MNB adatai is, amelyek szerint 2025. harmadik negyedévére érdemben felgyorsult a qvik-alapú tranzakciók terjedése, mind darabszámban, mind forgalmi értékben. Ebben az időszakban közel 10 milliárddal, 17,1 milliárd forintra emelkedett az az összeg, amelyet az azonnali fizetési rendszerre alapozott, korszerű fizetési mód felhasználásával fizettek a kereskedőknél a fogyasztók.