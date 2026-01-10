Villámgyorsan terjed ez a fizetési módszer, egyre több magyar dobja el a bankkártyáját

Hírlevél
A hetekben újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai fizetési piac, amikor a Príma egyes szupermarketjei után a Praktiker teljes országos hálózatában bevezette a magyar fejlesztésű qvik mobilfizetési rendszert, amely ráadásul már a Díjneten is elérhető. Ez egyértelműen a digitális fizetési szokások fejlődését jelzi, és a szakértők szerint a qvik az azonnali fizetési rendszer után a magyar pénzforgalom következő sikertörténetévé válhat. Az egyik legbiztonságosabb digitális fizetési megoldás népszerűsége folyamatosan növekszik.
fizetési megoldásqvikdigitális fizetésMagyar Nemzeti BankPraktiker

A qvik rohamosan terjed, mivel egyre több magyar bank ügyfelei, kereskedője és szolgáltatója vezeti be ezt az azonnali fizetési rendszert, amely  a magyar bankok (pl. OTP Bank, CIB Bank, Erste Bank) mobilalkalmazásain keresztül érhető el.

Bevezeti a qvik fizetési megoldást a magyar Praktiker, megtartották az erről szóló tájékoztatót
A Praktiker teljes hálózatában bevezette a qvik fizetési megoldást 
Fotó: Praktiker

Gyors, biztonságos és olcsó fizetési megoldás

Lényege, hogy QR-kód, NFC és linkek révén teszi lehetővé a bankkártyaadatok megadása nélküli, azonnali és díjmentes (vagy kedvezőbb) átutalásos fizetést a mobilbanki alkalmazásokban. Más szóval QR-kód beolvasása, NFC érintés POS terminálon, vagy egy qvik-linkre kattintás révén indítható a fizetés, ami az azonnali fizetési rendszeren keresztül teljesül. 

Mi az a qvik?

A qvik a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére indult, az azonnali fizetési rendszerre (AFR) épülő, magyar fejlesztésű mobilfizetés. Olyan, magyarországi bankszámlák közötti azonnali forint átutalási lehetőség, amivel kedvezőbb áron és gyorsabban fizethetünk a qvik-elfogadást biztosító kereskedőknél. Nem a meglévő utalások digitális másolata, hanem teljesen új fizetési megoldás, amely az azonnali fizetési rendszer sebességét ötvözi a kártyás vásárlások egyszerűségével. Az utalás a kereskedő számláján azonnal megjelenik, így a vállalkozás azonnal rendelkezhet a beérkező összeggel – szemben a kártyás fizetésnél jellemző egy-két napos elszámolási idővel. 

A qvik előnyei a következők:

  • Kényelem: nem kell bankkártyaadatokat beírni, elég a mobiltelefonnal jóváhagyni a tranzakciót.
  • Gyorsaság: azonnali átutalás alapú, így a tranzakció szinte azonnal megtörténik.
  • Díjkedvezmény: a bankok nem számítanak fel tranzakciós illetéket a qvik tranzakciók után.
  • MNB támogatás: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) támogatja a rendszer széleskörű elterjedését. 

Összességében a qvik egyre népszerűbb a hazai digitális fizetési ökoszisztémában, és a mobilos fizetések növekedésének egyik motorja. 

Rohamléptekkel tör előre a qvik

Ezt az állítást támasztják alá az MNB adatai is, amelyek szerint 2025. harmadik negyedévére érdemben felgyorsult a qvik-alapú tranzakciók terjedése, mind darabszámban, mind forgalmi értékben. Ebben az időszakban közel 10 milliárddal, 17,1 milliárd forintra emelkedett az az összeg, amelyet az azonnali fizetési rendszerre alapozott, korszerű fizetési mód felhasználásával fizettek a kereskedőknél a fogyasztók.

A közüzemi számlák is fizethetők qvikkel

Már az elektronikus közüzemi számlák is fizethetők qvikkel a Díjnet online felületén, ahol a felhasználók a számlák kiválasztását követően a qvik – ingyenes átutalás opciót választva indíthatják el a fizetést, amelyet saját mobilbanki alkalmazásukban hagynak jóvá. A tranzakció ezután másodpercek alatt teljesül, rejtett költségek és további díjak nélkül.

Egy éve indult el a qvik fizetési rendszer, mostanra minden kétszázadik utalás azon keresztül bonyolódik (illusztráció)
2026-ban már több millió qvik fizetés várható negyedévente
Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A tavalyi év harmadik negyedévében 421 ezer qvik-tranzakció valósult meg, ami darabszámban közel nyolcszoros, értékben pedig több mint tizenkétszeres bővülést jelent az indulás utáni első teljes negyedévhez, 2024. utolsó három hónapjához képest. Sőt, a negyedéves dinamika is kiemelkedő: a qvik-forgalom értéke július és szeptember között közel 10 milliárd forinttal, több mint 2,2-szeresére nőtt a megelőző, tavaszi negyedév adataihoz képest. Eközben a júniusi 23 ezer forint körüli átlagos tranzakciós érték 40 ezer forint fölé emelkedett, ami jóval magasabb a bankkártyás tranzakciók értékénél.

Szakértők becslései szerint 2026-ban már több millió qvik fizetés várható negyedévente.

A szintén dinamikusan bővülő teljes azonnali fizetési forgalmon belül a qvik aránya: 2025 harmadik negyedévének végén darabszámban 0,65 százalék, értékben közel 0,1 százalék már ilyen fizetés volt.

A qvik fizetést elfogadó kereskedők száma 2025. harmadik negyedévének végére 32,7 ezer fölé emelkedett, és a jegybank várakozásai szerint ezt a fizetési lehetőséget 2026 első felében további kereskedelmi láncoknál is bevezetik, ami tovább növelheti a hazai fejlesztésű mobilfizetési megoldás elterjedtségét.

 

