Rosszul kezdődik az év: újabb nagybank áll le a napokban

Az idei év elején már több banki szünnapról is beszámoltunk, más pénzintézetekhez hasonlóan ezekben a napokban a Raiffeisen Banknál szintén karbantartások miatti leállásokra kerül sor, amelyek egyes szolgáltatásaiknál esetlegesen lassulást okozhatnak – minderről érdemes tájékozódni a pénzintézet hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Rendszerkarbantartás lesz a napokban a Raiffeisen Banknál

Fotó: Shutterstock

Hivatalos közleménye szerint a Raiffeisen Bank arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy január 14-én 00:01 - 03:00 között rendszereinek fejlesztésére kerül sor.

A fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, elővigyázatosságból azonban jelzik, hogy esetlegesen rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás egyes szolgáltatások működésében előfordulhat.

Az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ebben az időszakban nem lesznek elérhetőek, de kiemelik: törekednek arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson.

A Raiffeisen Bank érintett szolgáltatásai a következők:

bankkártya és hitelkártya tranzakciók,

bankkártya és hitelkártya fizetés,

készpénzfelvét,

ATM készpénzbefizetés,

egyenleglekérdezés, kártyaigénylés.

A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.