Rosszul kezdődik az év: újabb nagybank áll le a napokban

Az idei év elején már több banki szünnapról is beszámoltunk, más pénzintézetekhez hasonlóan ezekben a napokban a Raiffeisen Banknál szintén karbantartások miatti leállásokra kerül sor, amelyek egyes szolgáltatásaiknál esetlegesen lassulást okozhatnak – minderről érdemes tájékozódni a pénzintézet hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.
Hivatalos közleménye szerint a Raiffeisen Bank arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy január 14-én 00:01 - 03:00 között rendszereinek fejlesztésére kerül sor.
A fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, elővigyázatosságból azonban jelzik, hogy esetlegesen rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás egyes szolgáltatások működésében előfordulhat.
Az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ebben az időszakban nem lesznek elérhetőek, de kiemelik: törekednek arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson.
A Raiffeisen Bank érintett szolgáltatásai a következők:
- bankkártya és hitelkártya tranzakciók,
- bankkártya és hitelkártya fizetés,
- készpénzfelvét,
- ATM készpénzbefizetés,
- egyenleglekérdezés, kártyaigénylés.
A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.