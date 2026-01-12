Rosszul kezdődik az év: újabb nagybank áll le a napokban

Hírlevél
44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein a Raiffeisen Bank a napokban, ami érintheti egyes szolgáltatásait. A pénzintézet által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek elkerülhetik az esetleges kellemetlenségeket.
Az idei év elején már több banki szünnapról is beszámoltunk, más pénzintézetekhez hasonlóan ezekben a napokban a Raiffeisen Banknál szintén karbantartások miatti leállásokra kerül sor, amelyek egyes szolgáltatásaiknál esetlegesen lassulást okozhatnak – minderről érdemes tájékozódni a pénzintézet hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Raiffeisen Bank, RaiffeisenBank
Rendszerkarbantartás lesz a napokban a Raiffeisen Banknál
Fotó: Shutterstock

Hivatalos közleménye szerint a Raiffeisen Bank arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy január 14-én 00:01 - 03:00 között rendszereinek fejlesztésére kerül sor. 
A fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, elővigyázatosságból azonban jelzik, hogy esetlegesen rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás egyes szolgáltatások működésében előfordulhat.
Az alábbiakban felsorolt banki szolgáltatások ebben az időszakban nem lesznek elérhetőek, de kiemelik: törekednek arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson.

A  Raiffeisen Bank érintett szolgáltatásai a következők:

  • bankkártya és hitelkártya tranzakciók, 
  • bankkártya és hitelkártya fizetés, 
  • készpénzfelvét,
  • ATM készpénzbefizetés, 
  • egyenleglekérdezés, kártyaigénylés.

A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.

 

