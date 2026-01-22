Rendkívüli közleményben figyelmezteti ügyfeleit az egyik hazai nagybank

Hírlevél
Rendszerfejlesztést hajt végre digitális rendszerein a Raiffeisen Bank péntek hajnalban, ami érintheti egyes szolgáltatásait. A pénzintézet által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek elkerülhetik az esetleges kellemetlenségeket.
Az idei év elején már több pénzitézet bankszünnapot hirdetett, másokhoz hasonlóan ezekben a napokban a Raiffeisen Banknál szintén karbantartások miatti leállásokra kerül sor, amelyek egyes szolgáltatásaiknál esetlegesen lassulást okozhatnak – minderről érdemes tájékozódni a pénzintézet hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Raiffeisen Bank, RaiffeisenBank
Rendszerfejlesztést hajt végre péntek hajnalban a Raiffeisen Bank
Fotó: Shutterstock

Hivatalos közleményében a bank arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy január 23-án 00:01 - 01:00 között rendszerfejlesztésre kerül sor náluk.

A  Raiffeisen Bank érintett szolgáltatásai a következők:

  • bankkártya és hitelkártya tranzakciók,
  • bankkártya és hitelkártya fizetés, készpénzfelvétel,
  • ATM készpénz befizetés,
  • egyenleglekérdezés, kártya igénylés.

A fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, elővigyázatosságból azonban felhívják a figyelmüket, hogy esetlegesen rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás a felsorolt szolgáltatások működésében előfordulhat.

A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.

 

