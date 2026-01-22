Rendkívüli közleményben figyelmezteti ügyfeleit az egyik hazai nagybank

Az idei év elején már több pénzitézet bankszünnapot hirdetett, másokhoz hasonlóan ezekben a napokban a Raiffeisen Banknál szintén karbantartások miatti leállásokra kerül sor, amelyek egyes szolgáltatásaiknál esetlegesen lassulást okozhatnak – minderről érdemes tájékozódni a pénzintézet hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.
Hivatalos közleményében a bank arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy január 23-án 00:01 - 01:00 között rendszerfejlesztésre kerül sor náluk.
A Raiffeisen Bank érintett szolgáltatásai a következők:
- bankkártya és hitelkártya tranzakciók,
- bankkártya és hitelkártya fizetés, készpénzfelvétel,
- ATM készpénz befizetés,
- egyenleglekérdezés, kártya igénylés.
A fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, elővigyázatosságból azonban felhívják a figyelmüket, hogy esetlegesen rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás a felsorolt szolgáltatások működésében előfordulhat.
A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.