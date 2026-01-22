Rendkívüli közleményben figyelmezteti ügyfeleit az egyik hazai nagybank

Az idei év elején már több pénzitézet bankszünnapot hirdetett, másokhoz hasonlóan ezekben a napokban a Raiffeisen Banknál szintén karbantartások miatti leállásokra kerül sor, amelyek egyes szolgáltatásaiknál esetlegesen lassulást okozhatnak – minderről érdemes tájékozódni a pénzintézet hivatalos honlapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Rendszerfejlesztést hajt végre péntek hajnalban a Raiffeisen Bank

Fotó: Shutterstock

Hivatalos közleményében a bank arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy január 23-án 00:01 - 01:00 között rendszerfejlesztésre kerül sor náluk.

A Raiffeisen Bank érintett szolgáltatásai a következők:

bankkártya és hitelkártya tranzakciók,

bankkártya és hitelkártya fizetés, készpénzfelvétel,

ATM készpénz befizetés,

egyenleglekérdezés, kártya igénylés.

A fejlesztés az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, elővigyázatosságból azonban felhívják a figyelmüket, hogy esetlegesen rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás a felsorolt szolgáltatások működésében előfordulhat.

A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.