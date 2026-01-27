Sokkoló árakat látni a magyar boltokban, és ez még csak a kezdet

Valami nagyon megváltozott a számítástechnikai boltok polcain és a webáruházak kínálatában. Míg egy-két évvel ezelőtt a memória (RAM) és az SSD-tárhelyek ára kellemesen alacsony szinten mozgott – sőt, időnként kifejezetten nyomott áron lehetett hozzájutni nagyobb kapacitásokhoz is –, addig 2025 végétől kezdve szinte irreálisan megnövekedett árcédulákkal találkozhatunk. A folyamat a magyar piacot sem kímélte, a helyzet drámai.
Hogyan jutottunk el a "RAM-mageddonig"?
A történet megértéséhez vissza kell tekintenünk a közelmúltba. A 2023-as és 2024-es években még túlkínálat jellemezte a piacot. A nagy gyártók – a Samsung, az SK Hynix és a Micron – raktárai tele voltak, a PC-eladások lassultak, így a fogyasztók kedvükre válogathattak az alacsony árú alkatrészekből. Aztán jött a fordulat: berobbant a mesterséges intelligencia iparága és vele együtt az igény a nagy teljesítményű hardverekre.
Az AI-modellek tanítása és futtatása ugyanis falja a memóriát.
A nagy felhőszolgáltatók és techóriások (mint az Amazon, a Microsoft vagy a Google) elképesztő mennyiségben kezdték felvásárolni a chipeket az adatközpontjaik számára. A gyártók pedig logikusan léptek: a kapacitásaikat átcsoportosították a jóval magasabb profitot hozó, speciális szervermemóriák (HBM) gyártására. A hagyományos, asztali gépekbe és laptopokba szánt DDR4 és DDR5 modulok így háttérbe szorultak, a kínálat szűkült, az árak pedig elszabadultak.
Horror árak a kasszánál
A globális folyamatok hatása a hazai piacon is látványosan megmutatkozik. Az Árukereső árdiagramjait böngészve szembeötlő trendek rajzolódnak ki. Egy népszerű Kingston memóriakészlet, amely 2024-ben még stabilan 90-110 ezer forint környékén volt beszerezhető, 2025 őszére 230-240 ezer forintra drágult. Ez több mint kétszeres áremelkedés alig néhány hónap alatt! Gyakorlatilag bármelyik memória grafikonjára kattintva ugyanazt láthatjuk, példának itt a három legnépszerűbb:
A drágulás nem kíméli az SSD-ket sem.
Mivel a gyártástechnológia alapjai közösek, a kapacitáshiány itt is érezteti hatását. Egy 1-2 terabájtos meghajtóért ma már mélyen a zsebbe kell nyúlni. A kiskereskedők sokszor maguk sem tudják követni a napi szintű árváltozásokat, így előfordul, hogy a webshopok nem is tüntetnek fel fix árat, hanem egyedi ajánlatkéréssel dolgoznak.
De mit tehet ma a vásárló?
- A kialakult helyzetben a legrosszabb hír talán az, hogy a kivárás most nem feltétlenül jó stratégia. A szakértői előrejelzések szerint az árak 2026-ban is magasak maradnak, sőt, további emelkedés várható. A gyártók ugyanis nem terveznek jelentős kapacitásbővítést a lakossági szegmensben – szinte minden erőforrást az AI-piac kiszolgálására fordítanak.
- Kész gépek előnyben: Paradox módon előfordulhat, hogy egy előre összeállított konfiguráció vagy egy laptop most kedvezőbb áron szerezhető be, mint ha alkatrészenként vásárolnánk össze a gépet. A nagy PC-gyártók (Dell, HP, Lenovo) ugyanis hosszú távú szerződésekkel rendelkeznek, így ők még a korábbi, alacsonyabb árakon juthattak hozzá a komponensekhez. Érdemes tehát körülnézni a készletről elérhető, "készre szerelt" gépek között.
- Használt piac: A hardveraprón és más használtpiaci felületeken még felbukkanhatnak reális áron kínált modulok azoktól, akik korábban vásároltak be. Bár a garancia itt kérdéses,viszont az árkülönbség most akkora, hogy megérheti a kockázatot.
- Régebbi technológia: Bár a DDR5 a jövő, a DDR4-es rendszerek még mindig bőven elegendő teljesítményt nyújtanak az átlagfelhasználónak és azoknak is akik játékok futtatására akarják használni a számítógépüket. Ha nem feltétlenül szükséges a legújabb platform, egy DDR4-es alaplap és memória választásával sokat lehet spórolni – bár a drágulás ezt a szegmenst is elérte.
Meddig tarthat ez az őrület?
A jövőkép egyelőre nem túl biztató. Ha a Micron vezérigazgatójának nyilatkozatából indulunk ki, a hiány akár 2028-ig is elhúzódhat. Az új gyárak felépítése évekbe telik, és a meglévő üzemek átállítása sem megy egyik napról a másikra. A fogyasztók szemszögéből nézve két forgatókönyv tűnik lehetségesnek:
A pesszimista verzió: Az “AI-lufi” nem pukkad ki, a kereslet továbbra is extrém magas marad, így a lakossági vásárlóknak évekre be kell rendezkedniük a magas árakra.
Az optimista verzió: Az AI-befektetések megtérülése elmarad a várakozásoktól, és a felhalmozott készletek hirtelen rázúdulnak a piacra, ami árzuhanást hoz. Ez azonban jelenleg kevésbé valószínű forgatókönyv.
Aki teheti, becsülje meg a meglévő hardverét, aki pedig valamiért nem tud várni, annak érdemes alaposan körülnéznie a piacon, figyelni az akciókat, és fontolóra venni az alternatív beszerzési forrásokat. Az olcsó RAM korszaka egyelőre véget ért, és nem tudni, mikor – vagy egyáltalán valaha – tér-e vissza.
A borítóképek illusztrációk. / Forrás: George Milton és Andrea Piacquadio / Pexels