Sokkoló árakat látni a magyar boltokban, és ez még csak a kezdet

Valami nagyon megváltozott a számítástechnikai boltok polcain és a webáruházak kínálatában. Míg egy-két évvel ezelőtt a memória (RAM) és az SSD-tárhelyek ára kellemesen alacsony szinten mozgott – sőt, időnként kifejezetten nyomott áron lehetett hozzájutni nagyobb kapacitásokhoz is –, addig 2025 végétől kezdve szinte irreálisan megnövekedett árcédulákkal találkozhatunk. A folyamat a magyar piacot sem kímélte, a helyzet drámai.

Teljesen kilátástalannak tűnik a RAM-helyzet, de mégis mit tehetünk? / Andrey Matveev / Unsplash

Hogyan jutottunk el a "RAM-mageddonig"?

A történet megértéséhez vissza kell tekintenünk a közelmúltba. A 2023-as és 2024-es években még túlkínálat jellemezte a piacot. A nagy gyártók – a Samsung, az SK Hynix és a Micron – raktárai tele voltak, a PC-eladások lassultak, így a fogyasztók kedvükre válogathattak az alacsony árú alkatrészekből. Aztán jött a fordulat: berobbant a mesterséges intelligencia iparága és vele együtt az igény a nagy teljesítményű hardverekre.

Az AI-modellek tanítása és futtatása ugyanis falja a memóriát.

A nagy felhőszolgáltatók és techóriások (mint az Amazon, a Microsoft vagy a Google) elképesztő mennyiségben kezdték felvásárolni a chipeket az adatközpontjaik számára. A gyártók pedig logikusan léptek: a kapacitásaikat átcsoportosították a jóval magasabb profitot hozó, speciális szervermemóriák (HBM) gyártására. A hagyományos, asztali gépekbe és laptopokba szánt DDR4 és DDR5 modulok így háttérbe szorultak, a kínálat szűkült, az árak pedig elszabadultak.



Horror árak a kasszánál

A globális folyamatok hatása a hazai piacon is látványosan megmutatkozik. Az Árukereső árdiagramjait böngészve szembeötlő trendek rajzolódnak ki. Egy népszerű Kingston memóriakészlet, amely 2024-ben még stabilan 90-110 ezer forint környékén volt beszerezhető, 2025 őszére 230-240 ezer forintra drágult. Ez több mint kétszeres áremelkedés alig néhány hónap alatt! Gyakorlatilag bármelyik memória grafikonjára kattintva ugyanazt láthatjuk, példának itt a három legnépszerűbb:

Egy prémium kategórás, modern memória-csomag ára már simán meghaladja a 200 ezer forintot.

A kissebb, 16GB-os, régebbi DDR4 technológiával működő memória sem úszta meg a drágulást.

A drágulás nem kíméli az SSD-ket sem.

Mivel a gyártástechnológia alapjai közösek, a kapacitáshiány itt is érezteti hatását. Egy 1-2 terabájtos meghajtóért ma már mélyen a zsebbe kell nyúlni. A kiskereskedők sokszor maguk sem tudják követni a napi szintű árváltozásokat, így előfordul, hogy a webshopok nem is tüntetnek fel fix árat, hanem egyedi ajánlatkéréssel dolgoznak.

