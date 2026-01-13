Van egy mutató, amiben Magyarország a régió legjobbja; a lengyelek és a csehek is csak a hátunkat nézik

Hírlevél
Kiemelkedő mértékű a hazai reálbérek növekedési üteme, hazánk régiós országai között a legnagyobb bővülést mutatta 2025 harmadik negyedévében. A dinamikus nominális bérnövekedés, az infláció visszaszorítása és a javuló fogyasztói hangulat mellett a különféle állami támogatások (pl. családi adókedvezmény emelése, szja-mentesség kiterjesztése, csed és gyed adómentessé tétele) is erősítik a reálbérek bővülését éves szinten. A reálkeresetek növekedése emeli a háztartások életszínvonalát és fogyasztásukat is, így nagymértékben hozzájárulnak a GDP bővüléséhez. A reálbérek dinamikus növekedése 2026-ban is várhatóan folytatódik.
A reálbér a keresetek vásárlóerejét mutatja meg, vagyis hogy mennyi árut és szolgáltatást lehet a keresetekből ténylegesen megvásárolni. Számszakilag a nominális bérek inflációval korrigált változását írja le a reálbér, vagyis hogy a nominális bérek növekedése mennyivel haladja meg (vagy éppen múlja alul) az árnövekedés ütemét.

reálbérek
 A magyar reálbérek növekedése régió szinten első helyen szerepelt 2025 harmadik negyedévében

A reáljövedelmek növekedése egyrészt a háztartások életszínvonalának emelkedését mutatja egy adott országban, másrészt megalapoz a lakossági fogyasztás bővülésének, így egyben a gazdasági növekedésnek, jólétnek is. Amennyiben a reálbérek csökkennek, visszaesik az életszínvonal. Ilyen esetben az infláció „megeszi” a nominális béremeléseket, hiszen hiába nő a bér nominálisan, ha az árak annál gyorsabban emelkednek.

A régió országai közül nálunk nőttek legnagyobb mértékben a reálbérek

Magyarországon a reálbérek 2023 szeptembere óta, több mint 2 éve emelkednek, 2025 első tíz hónapjában 3,2-5,5 százalék között mozgott az értéke Az Oeconomus elemzése szerint  a magyar reálbérek növekedése régió szinten első helyen szerepelt 2025 harmadik negyedévében (legfrissebb rendelkezésre álló adatok): 

  • hazánkban 5 százalékkal nőttek a reálkeresetek egy év alatt, 
  • Csehországban 4,5 százalékkal, 
  • Lengyelországban 4,3 százalékkal, 
  • míg Szlovákiában 1,3 százalékkal. 
  • Ugyanakkor Romániában 4,2 százalékkal csökkentek a reálbérek a magas infláció miatt.

Magyarországon a nominális bérek várhatóan átlagosan 8-10 százalék között emelkednek 2026-ban 2025-höz képest nemzetgazdasági szinten, mely a várható éves átlagos 3,2-3,8 százalékos infláció mellett 4-6 százalékos reálbér-növekedést hozhat magával. Az MNB decemberi előrejelzése szerint a lakossági reáljövedelem 4,7 százalékkal bővül idén.

 

