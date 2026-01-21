Hírlevél
Hihetetlenül erős számokkal zárta 2025-öt a magyar turizmus. A rekord növekedést a légi közlekedés friss adatai is alátámasztják, hiszen fennállása legjobb évét teljesítette, történelmi utas- és cargoadatokkal a budapesti repülőtér. A rekord számok egyértelműen jelzik: Budapest és Magyarország tovább erősítette pozícióját a nemzetközi turisztikai és légiközlekedési térképen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Tavaly az előző rekordévet is felmúlta a magyar turizmus, megdöntötte a korábbi 20 milliós vendégszámot – jelezte a napokban az előző év előzetes becslési adatai között a Magyar Turisztikai Ügynökség. Budapest tovább szárnyalt: ide 13 százalékkal több, összesen két és fél millió vendég érkezett.

rekord
Budapest Airport fennállásának 75. évét történelmi rekordokkal zárta / Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Tavaly ismét rekord dőlt meg a Budapest Airporton is

Az eredményt a Budapest Airport friss, immár végleges adatai is  megerősítik. Az üzemeltető szerint a VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport fennállásának 75. évét történelmi rekordokkal zárta. 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2025-ben összesen 19 632 894 utast kezelt, ami 11,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az utasforgalom szinte minden hónapban 1,5 és 1,9 millió fő között alakult, a csúcsidőszakokban is gördülékeny működés mellett.

A növekedéshez jelentősen hozzájárult Magyarország turisztikai vonzereje, valamint a Budapest Airport járatfejlesztési stratégiája is. Tavaly a repülőtér minden idők legszínesebb menetrendjét kínálta: 45 légitársaság összesen 154 desztinációja volt elérhető, a korábbi éveknél is nagyobb ülőhely-kapacitással. A kínálat 2026-ban tovább bővül, több új úti céllal – jelezte a társaság.

  • A Budapest Airport, a magyar kormány és a Visit Hungary együttműködésének eredményeként idén két észak-amerikai járat is visszatér Budapestre: az American Airlines közvetlen Budapest–Philadelphia járatot indít, 
  • míg az Air Canada újraindítja a Budapest–Toronto összeköttetést. 
  • Az új magyar–kínai kétoldalú légiközlekedési megállapodás nyomán tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti járatszám, 
  • a Condor pedig új légitársaságként jelenik meg a magyar piacon frankfurti járatával.

A szakma és az utasok is elismerik Ferihegy teljesítményét

Az utasforgalom mellett 

a cargo üzletág is kiemelkedően teljesített: 2025-ben a kezelt árumennyiség a korábbi 300 ezerről 426 519 tonnára nőtt, ami 42,3 százalékos éves növekedést jelent. Ezzel a budapesti repülőtér a régió egyik fő elosztóközpontjává vált. 

A teljesítményt a szakma is elismerte: a Budapest Airport második alkalommal nyerte el az európai régió Év cargo repülőtere díjat a Payload Asia Awardson.

A magas színvonalú működést az utasok visszajelzései is igazolják: a Skytrax tizenkettedik alkalommal ítélte oda a régió legjobb repülőtere címet, míg a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa az Európa legjobb repülőtere díjjal ismerte el a 15–25 millió utast kezelő légikikötők kategóriájában a budapesti reptérnek.

A jövő a fejlesztésé

A dinamikus forgalombővülés indokolttá teszi a repülőtér fejlesztését is. Megkezdődött az új terminál építésének előkészítése, emellett bővítik a jelenlegi épület kapacitásait a biztonsági ellenőrzés és az utasfelvétel területén, megújul a parkolási rendszer, és kibővül a „B” oldali utasmóló is. 

Az új terminál a következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiközlekedési beruházása lehet, amely hosszú távon biztosítja a budapesti repülőtér versenyképességét. 

A Budapest Airport hozzátette: a nagyvolumenű fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy közben a repülőtér zavartalanul üzemel és utasélmény magas színvonalú, Európa legjobb repülőteréhez méltó marad.

 

