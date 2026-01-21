Tavaly az előző rekordévet is felmúlta a magyar turizmus, megdöntötte a korábbi 20 milliós vendégszámot – jelezte a napokban az előző év előzetes becslési adatai között a Magyar Turisztikai Ügynökség. Budapest tovább szárnyalt: ide 13 százalékkal több, összesen két és fél millió vendég érkezett.

Budapest Airport fennállásának 75. évét történelmi rekordokkal zárta / Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Tavaly ismét rekord dőlt meg a Budapest Airporton is

Az eredményt a Budapest Airport friss, immár végleges adatai is megerősítik. Az üzemeltető szerint a VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport fennállásának 75. évét történelmi rekordokkal zárta.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2025-ben összesen 19 632 894 utast kezelt, ami 11,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az utasforgalom szinte minden hónapban 1,5 és 1,9 millió fő között alakult, a csúcsidőszakokban is gördülékeny működés mellett.

A növekedéshez jelentősen hozzájárult Magyarország turisztikai vonzereje, valamint a Budapest Airport járatfejlesztési stratégiája is. Tavaly a repülőtér minden idők legszínesebb menetrendjét kínálta: 45 légitársaság összesen 154 desztinációja volt elérhető, a korábbi éveknél is nagyobb ülőhely-kapacitással. A kínálat 2026-ban tovább bővül, több új úti céllal – jelezte a társaság.

A Budapest Airport, a magyar kormány és a Visit Hungary együttműködésének eredményeként idén két észak-amerikai járat is visszatér Budapestre: az American Airlines közvetlen Budapest–Philadelphia járatot indít,

míg az Air Canada újraindítja a Budapest–Toronto összeköttetést.

Az új magyar–kínai kétoldalú légiközlekedési megállapodás nyomán tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti járatszám,

a Condor pedig új légitársaságként jelenik meg a magyar piacon frankfurti járatával.

A szakma és az utasok is elismerik Ferihegy teljesítményét

Az utasforgalom mellett

a cargo üzletág is kiemelkedően teljesített: 2025-ben a kezelt árumennyiség a korábbi 300 ezerről 426 519 tonnára nőtt, ami 42,3 százalékos éves növekedést jelent. Ezzel a budapesti repülőtér a régió egyik fő elosztóközpontjává vált.

A teljesítményt a szakma is elismerte: a Budapest Airport második alkalommal nyerte el az európai régió Év cargo repülőtere díjat a Payload Asia Awardson.