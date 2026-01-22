Leállította a számlázást az MVM - részletek

A rendkívüli hidegre tekintettel januári rezsistopot jelentett be a kormány, az első havi fűtés többletfogyasztásának költségét a kabinet átvállalja a családoktól. Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport állt fel, a kormány által tervezett rezsivisszatérítés részleteinek kidolgozására – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.

Rezsiszámláiban az is megkapja a kompenzációt, aki átalányt fizet

Fotó: MTVA/Faludi Imre

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón kiemelte, mindenki megkapja a januári kompenzációt az is aki éves átalányban fizet.

Arról, hogy ezt hogyan fogják kivitelezni, azt mondta, az ő januári átlagfogyasztásuk és a megnövekedett átlagfogyasztás is végső soron kiszámítható, egész egyszerűen azért mert amit pontosan lehet a rendszerbe látni hogy mennyivel növekedett meg a gáz fogyasztásának az átlaga és átalány fogyasztóknál is ezt pontosan meglehet mondani. Ebben az esetben el kell nekik számolni a januári többletet.

Gulyás Gergely az ATV kérdésére elmondta még, összesen négy területen segít a kormány a fűtés terén: távhő, gáz, tűzifa és áram. A szociális tűzifaigénylésnél nincs felső határ, a többi területen most intézkednek.

A miniszter szerint a távhőnél, gáznál és áramnál nagy valószínűséggel automatizmust lehet élesíteni, a tűzifánál azonban marad az igénylés.

Az MVM fel is függesztette a számlák kiküldését, a szolgáltató egyúttal mindenkit arra kér, akár befizette a rezsiszámláit, akár nem, várja meg a részletes tájékoztatást.

Rezsi: rendszerterhelési csúcs az áramfogyasztásban

Ha a villamos energiát nézzük, szintén jól időzített a kormány lépése, a rendszerterhelési adatokból is világosan látszik. Új történelmi mértékű rendszerterhelési csúcs született 8182 MW értéken január 13-án, ezúttal a délelőtti órákban. Ez nem pusztán egy rekordközeli szám, hanem egy pillanatfelvétel arról, hogyan működik – és hogyan fog működni – Magyarország villamosenergia-ellátása. Erről Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő két helyen is beszélt.

A tartósan magas fogyasztásban a hideg időjárás kulcsszerepet játszott. A többnapos fagy, a tartós mínuszok hatására a fűtési igény drasztikusan megnőtt, és ma már a magyar háztartások jelentős része villamos energiával is fűt – akár hőszivattyúval, akár klímával, akár kiegészítő eszközökkel, mint az olajradiátor vagy a hősugárzó. Ezek az eszközök nemcsak sok energiát fogyasztanak, hanem jellemzően egyszerre kapcsolnak be: reggel, amikor mindenki felfűti a lakást, irodát, iskolát.