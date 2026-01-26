Jönnek a részletszabályok – a kormány minden magyarnak segít

A kormánynak a januárban bekövetkezett vis majorra reagálni kellett, hiszen a januári többletfogyasztás csaknem 200 millió köbméter gázt jelent országos szinten, ez pedig 30 százalékos növekedés egy átlagos januárhoz képest – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Czepek Gábor kiemelte, ezért döntött úgy a miniszterelnök, hogy a januári hideg miatti a megnövekedett rezsi okozta többletterheket átvállalja a kormány, és erre egy munkacsoportot is létrehoztak, amely hétfőn 9 órától ülésezik.

A megnövekedett rezsi okozta többletterheket a kormány átvállalja

Európában a rezsiárak Magyarországon a legkedvezőbbek

Kifejtette, megvizsgálják, hogy a többletterhek – legyen szó gázról, távfűtésről vagy villanyról – milyen mértékűek. Ezeket kompenzálni kell, erről tárgyal a munkacsoport – tette hozzá. Czepek Gábor arra is kitért, hogy Európában a rezsiárak Magyarországon a legkedvezőbbek: az országban átlagosan körülbelül 250 ezer forintot fordít évente egy család rezsire, gázra és villanyra. Ez az összeg a szomszédos országok közül

Szlovákiában 650 ezer,

Romániában 600 ezer,

Lengyelországban 900 ezer forint,

Csehországban pedig milliós tétel.

A műsorvezető kérdezte az államtitkárt a Tisza Párt és a DK javaslatáról is, amelyek szerint a rezsisávokat kellene megemelni. Czepek Gábor elmondta,

a rezsivédelem mindenkire vonatkozik,

aki fűt vagy villamos energiát használ Magyarországon, így ha van egy rendkívüli hideg, ha van egy vis major, akkor a segítségnek is generálisnak kell lennie. Ezért olyan konstrukción dolgoznak, amely mind a 3,3 millió gázzal és mind a 600 ezer távhővel fűtőt érinti, nem csak rezsihatár fölötti értékekkel, amely 300 ezer családot és háztartást érint.

Nagy előrelépés a háztartások számára az otthoni energiatároló program

Az államtitkár közölte, elindult az otthoni energiatároló program és február 2-án nyílik meg az a felület, ahol a pályázatokat be lehet nyújtani. A már napelemmel rendelkezők és azok, akik vállalják napelem telepítését, pályázhatnak 2,5 millió forintra, nagyságrendileg egy tároló beruházás egy inverterrel és munkálatokkal együtt 3,2 millió forint.