Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump miatt tört ki pánik Washingtonban – sorban hívják az amerikai elnököt

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Czepek Gábor

Jönnek a részletszabályok – a kormány minden magyarnak segít

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megkezdte munkáját az a munkacsoport, amelyet annak lehetőségének vizsgálatára hoztak létre, hogy megvizsgálják annak módozatait, hogyan kompenzálják a fogyasztókat a januári rendkívüli hideg miatti többletköltségekkel összefüggésben. Czepek Gábor megerősítette: a megnövekedett rezsi okozta többletterheket a kormány átvállalja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Czepek GáborEnergiaügyi Minisztériumrezsicsökkentés

A kormánynak a januárban bekövetkezett vis majorra reagálni kellett, hiszen a januári többletfogyasztás csaknem 200 millió köbméter gázt jelent országos szinten, ez pedig 30 százalékos növekedés egy átlagos januárhoz képest – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Czepek Gábor kiemelte, ezért döntött úgy a miniszterelnök, hogy a januári hideg miatti a megnövekedett rezsi okozta többletterheket átvállalja a kormány, és erre egy munkacsoportot is létrehoztak, amely hétfőn 9 órától ülésezik.

Hidvégi Balázs: Az extrém hideg miatt csak a rezsicsökkentés már nem elég
A megnövekedett rezsi okozta többletterheket a kormány átvállalja
Fotó: stock fotó / A kép illusztráció 

Európában a rezsiárak Magyarországon a legkedvezőbbek

Kifejtette, megvizsgálják, hogy a többletterhek – legyen szó gázról, távfűtésről vagy villanyról – milyen mértékűek. Ezeket kompenzálni kell, erről tárgyal a munkacsoport – tette hozzá. Czepek Gábor arra is kitért, hogy Európában a rezsiárak Magyarországon a legkedvezőbbek: az országban átlagosan körülbelül 250 ezer forintot fordít évente egy család rezsire, gázra és villanyra. Ez az összeg a szomszédos országok közül 

  • Szlovákiában 650 ezer, 
  • Romániában 600 ezer, 
  • Lengyelországban 900 ezer forint, 
  • Csehországban pedig milliós tétel.

A műsorvezető kérdezte az államtitkárt a Tisza Párt és a DK javaslatáról is, amelyek szerint a rezsisávokat kellene megemelni. Czepek Gábor elmondta, 

a rezsivédelem mindenkire vonatkozik,

aki fűt vagy villamos energiát használ Magyarországon, így ha van egy rendkívüli hideg, ha van egy vis major, akkor a segítségnek is generálisnak kell lennie. Ezért olyan konstrukción dolgoznak, amely mind a 3,3 millió gázzal és mind a 600 ezer távhővel fűtőt érinti, nem csak rezsihatár fölötti értékekkel, amely 300 ezer családot és háztartást érint.

Nagy előrelépés a háztartások számára az otthoni energiatároló program

Az államtitkár közölte, elindult az otthoni energiatároló program és február 2-án nyílik meg az a felület, ahol a pályázatokat be lehet nyújtani. A már napelemmel rendelkezők és azok, akik vállalják napelem telepítését, pályázhatnak 2,5 millió forintra, nagyságrendileg egy tároló beruházás egy inverterrel és munkálatokkal együtt 3,2 millió forint.

Hisznek abban, hogy ez nagy előrelépés nemcsak a villamosenergia-rendszer számára, hanem a háztartások számára is. „A célunk az, hogy 2030-ra a villamos energia tekintetében önellátók legyünk és egy új stratégiai pályára állítsuk Magyarországot és a magyar villamosenergia-rendszert, ehhez nyújt segítséget ez a pályázat" – fogalmazott az államtitkár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!