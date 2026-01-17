Sokat fűtött, nő a fogyasztás? Nézzük, mennyi lenne, ha a Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést!

A közüzemi számlákon mindenki láthatja, mennyit fizetne, ha nem lenne a kormány által bevezetett rezsicsökkentés. Könnyű átsiklani rajta tavasszal és nyáron. De most régóta nem tapasztalt extrém hideg hetek köszöntöttek be, rekordon az energiafogyasztás az egész országban. Ha nem lenne a rezsicsökkentett keret és piaci árat kellene fizetni a teljes fogyasztásért, akkor egy közepes méretű, 80 nm családi ház kifűtése bőven meghaladná a 100-120.000 forintot, de ennél magasabb is lehetne a havi számla.

A Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk is hergelt a rezsicsökkentés ellen/Fotó: Facebook

A rezsicsökkentéssel érintett ár és a piaci ár

A rezsicsökkentés bevezetése után a szabály az:

1729 m³/év fogyasztásig (ami nagyjából 144 m³/hó átlagban) kedvezményes áron adja a szolgáltató a gázt.

2026-ban ez az ár kb. 102 Ft/köbméter

Ha az éves fogyasztás meghaladja az 1729 m³-t (vagyis átlagon felüli fogyasztás esetén)

a gáz ára piaci alapú tarifa lesz, akkor 747 forintot kell fizetni köbméterenként.

A gáz esetében a hétszeres árkülönbség nagyon jelentős, mindenki beszorozhatja, mennyi lenne télen a számlája, ha gázzal fűt. Az áram esetében a piaci ár kétszerese a rezsicsökkentett árnak. Míg a csökkentett ér 36 ft/kWh, a piaci ára a nappali áramnak 70 ft/kWh lenne.

Miközben a kormány által bevezetett a rezsicsökkentés kiszámíthatóvá teszi a családi gazdálkodást, a Tisza Párt folyamatos bírálatai és gúnyolódása a rezsicsökkentéssel kapcsolatban felvetik a kérdést, kinek akarnak megfelelni ezzel. A választ persze tudjuk, a rezsicsökkentés támadása brüsszeli kérés, egybevág az uniós baloldal elvárásaival. Az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaiban szereplő javaslatok szerint Magyarországnak fel kellene számolnia a rezsicsökkentést és más kedvezményes energiaár-megoldásokat, amit a Tisza politikusai nyíltan támogatnak.



Miként is vélekedtek a Tiszás politikusok a rezsicsökkentésről:

A vezető Tiszás politikusok megnyilvánulásait megőrizte, a nyilvánosság, pontosan lehet tudni, mit gondoltak és mit mondtak a rezsicsökkentésről. Magyar Péter 2025 márciusában Hódmezővásárhelyen mondott beszédét az Index idézte:

A rezsicsökkentés is egy humbug! Ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van, ugye, a rezsicsökkentés.

Bódis Kriszta, Tiszás tanácsadó szerint sokkal jobb dolog „többet kell fizetni” a rezsiért, ő úgy fogalmazott: „többet fizetsz valamiért, és az sokkal jobb dolog”. Szerinte ha az energia valójában nem végtelen, akkor a piaci valós ár fizetése helyesebb. Szó szerint így hangzott: Bódis 2024. március 28-án egy podcastműsorban mondta a következőket (az erről szóló részt ide kattintva hallgathatja meg):

Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha Te kevesebbet fizetsz az egyenlő jó dolog, pedig van, amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog. Egyrészt a valósághoz igazodik, ha egyszerűen nincs annyi energia, akkor én miért fizessek kevesebbet?! Hát hosszú távon magamnak fogok rosszat csinálni, mert el fogom hinni, hogy tényleg ennyi van.

Gerzsenyi Gabriella, Tiszás EP-képviselő szerint az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy túl olcsó így az energia az embereknek „véget kellene vetni” a rezsicsökkentésnek - írt a Facebookon, Brüsszel kérését készségesen tolmácsolva. Szerint a rezsicsökkentéssel „maga alatt vágja a fát az ország”, és ezért „véget kellene vetni” ennek az intézkedésnek. Gerzsenyi Gabriella korábban az Európai Bizottságnál dolgozott, ahol – idézzük az EP-képviselőt – „hivatalos jelentésben leírtuk azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer”. A rendszer „jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert ha úgy is olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak”.