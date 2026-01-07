Továbbra is mi fizetjük a legkevesebbet a rezsiért Európában, ezt is veszélybe sodorná a Tisza Párt

A rezsicsökkentésnek köszönhetően Európában 2025-ben is Magyarországon volt a legolcsóbb a gáz, a villany és a távfűtés. Ezt igazolják a ma nyilvánosságra kerülő decemberi adatok is. A rezsicsökkentés célja a magyar családok biztonságos és megfizethető energiával való ellátása, ami közös nemzeti ügyünk, és ezzel együtt nemzeti hatáskör is az EU-ban − írta Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos kedden a Facebookon.

A rezsicsökkentés hatása még mindig erős (illusztráció)/Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

A politikus bejegyzésében felidézte, hogy Brüsszel tavaly is brutálisan támadta Magyarország független energiapolitikáját, a sikeres rezsicsökkentést. Az országspecifikus jelentésekben rendre a rezsivédelem megszüntetését, a szabadpiaci árak bevezetését követelték. Folyamatos nyomás alatt tartják Paks II-t, és el akarták érni, hogy Magyarország is bojkottálja az orosz földgáz, kőolaj és nukleáris fűtőelemek behozatalát.

Németh Szilárd rámutatott: „Brüsszel új baloldali bábja”, a Tisza Párt is szépen vitézkedett a magyar rezsipolitika fűrészelésében. Surányi György, a Nemzeti Bank volt komcsi elnöke – ma már Tisza-szakértő – szerint a rezsicsökkentés egy piaci torzulás, míg főnöke, Magyar Péter azt állítja, hogy humbug.

Hozzátette: nem csoda, hogy Orbán Viktornak óriási diplomáciai munkát kellett sikeresen elvégeznie Washingtonban, Moszkvában és Ankarában ahhoz, hogy a kormány meg tudja védeni a rezsicsökkentés vívmányait.

Természetesen mindez nem sikerülhetett volna a magyar emberek támogatása nélkül. Az év végi nemzeti konzultáción az emberek 99 százalékos többséggel védték meg a rezsicsökkentést, ezzel üzentek Brüsszelnek és a Tiszának egyaránt – emlékeztetett a kormánybiztos.

Változatlanul nálunk a legolcsóbb a rezsi Európában/Grafika: Facebook/Németh Szilárd

„A magyarok tudják, hogy a rezsicsökkentés, a minden háztartási fogyasztónak járó hatósági árak nélkül nagy bajban lennének a családok, különösen így télvíz idején, a rendkívüli havazásokkor, a nagy hidegben. A 2026-os választás egyik fő tétje is az lesz, hogy megmarad-e a Fidesz rezsivédelmi politikája, vagy jönnek Brüsszel és a Tisza szabadpiaci rezsiárai. Maradunk-e a magyar úton, vagy rátévedünk a brüsszeli útra?” − figyelmeztetett Németh Szilárd.