Fontos bejelentést tett Nagy Márton a januári rezsikedvezményről – a költségekről van szó

Miként az Origo megírta, Lantos Csaba energiaiügyi miniszter a Kormányinfón bejelentette, hogy az állam átvállalja a magyar családokól a januári rezsiszámla összegének 30 százalékát. A Kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig elmondta, a kormánydöntés értelmében a 30 százalékos kedvezmény a januári gáz- és áramszámlákra vonatkozik. A miniszter elmondása szerint a január végi adatok alapján 30 százalékos többlet jelent meg a fogyasztásban a rendkívüli hideg miatt, ami 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak, ezt az összeget a kormány átvállalja. A gáznál 30 százalékos mennyiségi, a távhőnél 30 százalékos árkedvezményt adnak, amit érvényesítenek a januári gázszámláknál.

Újabb részletek derültek ki a januári rezsikedvezményről (illusztráció)

Fotó: Havran Zoltán

Így lesz meg a rezsikedvezmény fedezete

A bejelentést követően nem sokkal a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton, közösségi oldalán tett közzé ehhez szorosan kapcsolódó bejegyzést. A miniszter megerősítette az elhangzottakat az 50 milliárd forintos többletköltségről, és azt is közölte, hogy ennek a kormányzati vállalásnak a fedezetét két forrásból teremtik elő:

egyik felét az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból,

másik felét a költségvetés általános tartalékából.

Nagy Márton bejegyzése:

Az energiaszektorra kivetett egyszeri, vis major jellegű adó részleteiről egyelőre nem látott napvilágot információ, ugyanakkor reális feltételezés lehet az is, hogy az az energiaellátók és egyes közszolgáltatók többletjövedelmének megadóztatására korábban kivetett adóval függhet össze (erre Gulyás Gergely korábban utalt), esetleg egyszeri, eseti elvonás jellegében.

Az összeg másik fele, a 2026-os büdzsé tartalékára vonatkozik. Amennyiben ennél az összegnél a „rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka” jogcím alatt tervezett keretösszegről van szó, akkor egy 192 milliárdos tételből végezhet most az állam átcsoportosítást.