Orbán Viktor olyan gyomrost adott Zelenszkijnek, hogy egy ideig nem heveri ki

Egyszerre követelik és tagadják a baloldalon a rezsistopot

Januárban rendkívüli hideg jött. Megugrott a fűtési igény, megnőttek a számlák. A kormány ezért rezsistopot vezet be: a hideg miatti januári többletfogyasztás költségét átvállaljuk a családoktól. Automatikusan, mindenkinél - írta bejegyzésében Czepek Gábor az energiaügyi minisztérium miniszterhelyettese.
És mi történt erre az ellenzéki oldalon? - tette fel a Czepek Gábor a rezsistopra vonatkozó bejelentés kapcsán. Egyből támadásba lendültek. A DK szerint „nem elég”. A Momentum szerint „ciki”. A Párbeszéd szerint „alkalmatlan”. A Tisza szerint „sebtapasz”, „félmegoldás”, „késő”. 

rezsistop, rezsicsökkentés ,baloldal, gulyás gergely
A rezsistop mindenkire vonatkozik, nem csak a háztartások egy szűk körére
Fotó: MTVA/Faludi Imre

Egyszerre követelik, és tagadják.

 Ez nem szakmai vita, ez politikai reflex.

Mert az ellenzéknek ugyanaz a problémája van a rezsistoppal, mint a rezsicsökkentéssel: hogy működik, megvédi az embereket az energiaáremelkedéstől. 

Mivel működik, és ez a kormányt erősíti: támadják. A DK és a Tisza ugyanazt mondja: emeljük meg a rezsihatárt. Ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy csak azok kapnak segítséget, akik átlépik a határt. Ez nagyjából háromszézezer háztartás.

Ezzel szemben a rezsistop 3,3 millió magyar családnál mentesíti a hideg miatti pluszterhet. Mi azt valljuk: extrém helyzetekben mindenkit meg kell védeni. Ők azt mondják: elég, ha csak egy szűkebb kör kap könnyítést.

És ez nem most kezdődött. Az ellenzék 2013 óta támadja a rezsicsökkentést. Szavaztak ellene. Kampányoltak ellene. Brüsszelben lobbiztak ellene. Most pedig a rezsistopot is támadják – ugyanazzal a logikával.

Ez másfél évtized következetes energiapolitikájának eredménye: nemzeti tulajdon, tárolókapacitás, hosszú távú szerződések, atomenergia, energiaszuverenitás. Ezért van lehetőségünk most beavatkozni és segíteni. És ezért támadják ezt a rendszert évek óta.

3,3 millió vagy 300 ezer. Védelem vagy kivételezés.

Az ajánlatok világosak. Tessék választani - zárul a bejegyzés.

 

