A nukleáris mérőműszert elpotyogtató óriás megvenné társát: a világ legnagyobb bányaipari cége formálódik

A Rio Tinto és a Glencore egyelőre nem sok mindent hozott nyilvánosságra abból, hogyan nézne ki egy esetleges egyesülés, illetve mely eszközöket (kitermelési helyszíneket, nagy értékű technológiákat stb.) érintene. Az azonban kiderült, hogy ez már a második tárgyalási kör alig több mint egy éven belül, miután a Glencore 2024 végén megkereste a Rio Tintót egy ajánlattal, amely viszont későbbi fázisba nem jutott. Ha most létrejön az egyesülés, az nem csak a bányaiparban, hanem a vállalatfúziók egész piacán is jelentős ügyletnek számítana, és jelentős átrendeződést hozhat a nyersanyagpiacon.

A Rio Tinto bányaipari óriás egyik ausztráliai vasérc kitermelési helyszíne

Fotó: AFP PHOTO / Christian Sprogoe / Rio Tinto

Versenyfutás a fontos ásványkincsekért, a Rio Tinto és a Glencore sem marad ki

A globális bányacégek versenyt futnak a részesedés növeléséért, különösen az olyan fémek piacán, mint a réz, amelynek kereslete az energiaátmenet és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok terjedése miatt meredeken emelkedik – erről részletesen ebben a cikkben olvashat az Origón. A nyersanyagok (réz, arany, vas, lítium) iránti megnövekedett kereslet, a körülöttük kialakuló nemzetközi feszültségek (Kína ritkaföldfémmel kapcsolatos nyomásgyakorlási képessége) az ágazatban projektbővítések és felvásárlási kísérletek hullámát indította el, köztük például az Anglo American és a Teck Resources folyamatban lévő, tavaly szeptemberben elindított, 66 milliárd dolláros egyesülését is, amely egy rézre fókuszáló iparági óriást hozhat létre, és tenné egyből az új céget a világ öt legnagyobb réztermelője közé. Hasonlóan jelentős fúziós törekvés a közelmúltból a gyémántpiacon látható fejlemény.

Ebbe a sorba illeszkedik a Rio Tinto és a Glencore bejelentése: a vállalatok csütörtök este közölték, hogy az elképzelések szerint egy részvénycserés felvásárlás jöhet szóba, amelynek keretében a Rio Tinto a Glencore „egészét vagy egy részét” vásárolná meg. Arról nem közöltek információt, hogy ki irányítaná az egyesült céget, ha megvalósulna minden idők legnagyobb bányászati ügylete.

„Egy lehetséges egyesülés struktúrája egyelőre nem világos, és valószínűleg rendkívül összetett lenne, ugyanakkor látunk lehetőséget jelentős értékteremtésre mindkét fél számára” – idézi a Reuters a Jefferies elemzőit.