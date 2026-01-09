A nukleáris mérőműszert elpotyogtató óriás megvenné társát: a világ legnagyobb bányaipari cége formálódik

A Rio Tinto és a Glencore egyelőre nem sok mindent hozott nyilvánosságra abból, hogyan nézne ki egy esetleges egyesülés, illetve mely eszközöket (kitermelési helyszíneket, nagy értékű technológiákat stb.) érintene. Az azonban kiderült, hogy ez már a második tárgyalási kör alig több mint egy éven belül, miután a Glencore 2024 végén megkereste a Rio Tintót egy ajánlattal, amely viszont későbbi fázisba nem jutott. Ha most létrejön az egyesülés, az nem csak a bányaiparban, hanem a vállalatfúziók egész piacán is jelentős ügyletnek számítana, és jelentős átrendeződést hozhat a nyersanyagpiacon.
Versenyfutás a fontos ásványkincsekért, a Rio Tinto és a Glencore sem marad ki
A globális bányacégek versenyt futnak a részesedés növeléséért, különösen az olyan fémek piacán, mint a réz, amelynek kereslete az energiaátmenet és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok terjedése miatt meredeken emelkedik – erről részletesen ebben a cikkben olvashat az Origón. A nyersanyagok (réz, arany, vas, lítium) iránti megnövekedett kereslet, a körülöttük kialakuló nemzetközi feszültségek (Kína ritkaföldfémmel kapcsolatos nyomásgyakorlási képessége) az ágazatban projektbővítések és felvásárlási kísérletek hullámát indította el, köztük például az Anglo American és a Teck Resources folyamatban lévő, tavaly szeptemberben elindított, 66 milliárd dolláros egyesülését is, amely egy rézre fókuszáló iparági óriást hozhat létre, és tenné egyből az új céget a világ öt legnagyobb réztermelője közé. Hasonlóan jelentős fúziós törekvés a közelmúltból a gyémántpiacon látható fejlemény.
Ebbe a sorba illeszkedik a Rio Tinto és a Glencore bejelentése: a vállalatok csütörtök este közölték, hogy az elképzelések szerint egy részvénycserés felvásárlás jöhet szóba, amelynek keretében a Rio Tinto a Glencore „egészét vagy egy részét” vásárolná meg. Arról nem közöltek információt, hogy ki irányítaná az egyesült céget, ha megvalósulna minden idők legnagyobb bányászati ügylete.
„Egy lehetséges egyesülés struktúrája egyelőre nem világos, és valószínűleg rendkívül összetett lenne, ugyanakkor látunk lehetőséget jelentős értékteremtésre mindkét fél számára” – idézi a Reuters a Jefferies elemzőit.
A Financial Times információ szerint a felek annak tudatában tárgyalnak, hogy nem biztos bármiféle megállapodás megkötése.
Bezsongott a piac a második nekifutás hatására
A tárgyalások tényének megerősítése után a Glencore amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 6 százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben a Rio Tinto ausztrál tőzsdén jegyzett papírjai 6,3 százalékos eséssel zárták a napot, ami a befektetők szkepticizmusát és a túlfizetéstől való félelmet tükrözi. Vagyis az attól való aggodalmat, hogy az angliai és ausztráliai központtal működő Rio Tinto vállalná magára a nagyobb terhet a brit-svájci Glencore-ral való egyesülésben.
„A részvénypiac elmondja, amit tudni kell: a befektetők nem elégedettek” – kommentálta a fejleményt Hugh Dive, az Atlas Funds Management befektetési igazgatója, amely a Rio Tinto részvényese. „Tetszik a réz irányába való elmozdulás gondolata, de a nagyvállalatok felvásárlásainak és egyesüléseinek mérlege siralmas. Sok ilyen megállapodás a piaci csúcson köttetik, és hosszú távon jelentős értékrombolással jár” – tette hozzá.
A világ legnagyobb vasércbányászaként a Rio Tinto piaci kapitalizációja mintegy 142 milliárd dollár, míg a Glencore – a világ egyik legnagyobb fémtermelője az alapvető ipari fémek piacán – 65 milliárd dollárt ér a legutóbbi zárás alapján.
Szeret robbantgatni a Rio Tinto
A Rio Tinto az elmúlt években számos alkalommal bekerült a hírekbe, s nem feltétlen csak a gazdasági sajtóba. Néhány éve egy bányabővítés miatti robbantással fontos őslakos történelmi örökséghelyszínt semmisítettek meg Ausztráliában, s bár a későbbi akcióikra már kevesebb figyelem hárult, hasonló vitatható eseteik azután is voltak. Azzal is a címlapokra kerültek egy időre, hogy véletlenül elhagytak egy radioaktív sugárzást kibocsátó bányaipari mérőműszert a semmi közepén. Az eszköz végül szerencsére megkerült.
Jöhet a szén és a réz csatája?
Mindkét vállalat egyre inkább a rézre helyezi a hangsúlyt, amely iránt az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokra való átállás és az energiaigényes adatközpontok terjedése miatt nő a kereslet.
Az S&P Global tanácsadó cég szerint a globális rézigény 2040-ig 50 százalkal nőhet, miközben az újrahasznosítás és az új bányák bővítése nélkül az éves kínálat több mint 10 millió tonnával maradhat el a kereslettől.
A réz előtérbe kerülésével ugyanakkor kényes kérdés a Glencore szénvagyonának sorsa, különösen annak fényében, hogy a Rio Tinto 2018-ban éppen a Glencore-nak adta el utolsó szénérdekeltségeit.
„A széneszközöket el kellene adni ahhoz, hogy az ausztrál részvényesek támogatását elnyerjék” – mondta John Ayoub, a Wilson Asset Management portfóliókezelője, amely szintén Rio Tinto-befektető.
Tim Hillier, az Allan Gray elemzője szerint továbbra is fennáll a túlfizetés kockázata. „Minden az áron múlik. Ha nagy prémiumot kell fizetni, az ügylet részvényesi értéket is rombolhat” – fogalmazott, hozzátéve: a Rio Tintónak erős belső projektportfóliója van, így nem egyértelmű, miért lenne szüksége külső felvásárlásra.
Elemzők szerint Kína, mint a világ legnagyobb iparifém-felhasználója, várhatóan komoly versenyjogi aggályokat vetne fel. Ha az üzlet létrejönne, az egyesült vállalat piaci értéke meghaladná az ausztrál BHP Group 161 milliárd dolláros kapitalizációját. A BHP részvényei pénteken 0,8 százalékos emelkedésben vannak.
Nincs egy teljes hónap a válaszig
A Bloomberg összefoglalója szerint a londoni tőzsdén jegyzett Glencore részvényei péntek reggel 8-8,5 százalékos ugrást mutattak a lehetséges felvásárlási hírek hatására. Ezzel szemben a Rio Tinto londoni részvényei 2,6 százalékkal estek, követve az ausztrál piacon már látott mintázatot.
A Rio Tinto közlése szerint február 5-ig kell döntenie arról, hogy hivatalos szándéknyilatkozatot tesz-e a Glencore felvásárlására, vagy bejelenti, hogy nem kíván ajánlatot tenni. A cég vezérigazgatója, Simon Trott még augusztusban jelentette be a vállalat átszervezését. A menedzser költségcsökkentést és akár 10 milliárd dollárnyi érték felszabadítását ígérte az eszközállományból, miközben a cég tevékenységét három kulcsfontosságú termékcsoportra összpontosítja:
- vasércre,
- alumíniumra, valamint
- lítiumra és rézre.
A Glencore és a Rio Tinto közötti tárgyalások újjáéledését a réz iránti kereslet erősödése is hajtja. A vörösfém ára ezen a héten rekordmagasságba, tonnánként 13 000 dollárra emelkedett. A londoni fémtőzsdén (LME) a háromhavi réz határidős jegyzése legutóbb 1,5 százalékkal alacsonyabban, tonnánként 12 702 dolláron forgott.
Miért fontos az, hogy mire jut a Glencore és a Rio Tinto egymással?
Bár a bányászat mint globális, nagy jelentőségű ágazat hazánkból nézve nehezen beláthatónak tűnik, de érdemes arra gondolni, hogy ezeknek a nagy cégeknek a tevékenységén múlik az, hogy az ipari termelés megfelelő nyersanyagellátása biztosított legyen, hiszen ezek a vállalatok rendelkeznek azokkal a technológiákkal és tudással, ami ahhoz kell, hogy távoli területeken, vagy épp nagyon szegény ország ásványkincsei hasznosuljanak. Erre sok államok önállóan képtelen lenne pénz és erőforrás híján.
A venezuelai olajipar kapcsán mostanában gyakran hallani az amerikai olajcégek fontosságáról. De említsük meg például az elektromos autók gyártásához fontos kongói kobaltot, melynek a Glencore az egyik fő szállítója, vagy az ausztrálai vasércet, melyet a Rio Tinto termel ki. Ám elég csak Szerbiáig tekinteni, ahol a Rio Tinto valósítaná meg a kontinens azon lítiumbányáját, mely a várakozások szerint közel a teljes európai lítiumszükségletet kielégítené az autógyártásban - s esetleg még a Magyarországra települő akkumulátor-gyártó cégek is vásárolhatnak onnan. A Glencore pedig ipari nyersanyag beszállításra (réz) is jegyzett már be magyar céget.