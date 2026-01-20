Egy európai városban már élesben tesztelik az önvezető buszt

A flamand közlekedési vállalat, a De Lijn történelmi lépésre szánta el magát a belgiumi Leuven városában. A héten elindult az első olyan pilot projekt, amelyben önvezető minibuszok vesznek részt a sűrű városi forgalomban. Korábban soha nem próbáltak ki ilyen autonóm robotbuszokat ennyire komplex környezetben, normál sebesség, azaz óránkénti 40 kilométeres tempó mellett. A tesztidőszak alatt a buszok a vasútállomás és Heverlee között közlekednek, egyelőre utasok nélkül, hogy a rendszer minden apró részletet megtanuljon a környezetéről, írta meg a The Brussels Times.
Hogyan jutottunk el a robotbuszokig?
A technológiai háttér mögött egy igazi nagyágyú áll. A járműveket a WeRide nevű cég szállítja, amelyben a Renault csoport is érdekelt. Ez a kapcsolat garanciát jelenthet a minőségre és a szakmai háttérre. A tervek szerint november közepétől már hús-vér utasok is birtokba vehetik a nyolcfős kocsikat. A jegyvásárlás pofonegyszerű lesz, hiszen a hagyományos alkalmazások, SMS-jegyek és bérletek ugyanúgy érvényesek ezekre a járatokra, mint a megszokott buszokra.
A biztonság kérdése természetesen mindenkit foglalkoztat. Annick De Ridder flamand közlekedési miniszter bizakodó az újítással kapcsolatban. A politikus szerint az autonóm járművek segíthetnek a közlekedési dugók enyhítésében, a parkolási gondok megoldásában, sőt, a ritkábban lakott területek ellátásában is kulcsszerepük lehet.
A kormányzat igyekszik ügyelni a rendre: a tesztüzem első útja rendőri felvezetéssel zajlott, a fedélzeten pedig minden esetben tartózkodik egy felügyelő, aki szükség esetén azonnal be tud avatkozni.
Ahogy arról már korábban részletesen is írtunk, a globális versenyben Kína jelenleg elképesztő tempót diktál. Az olyan óriások, mint a Baidu Apollo Go, a Pony.ai vagy a WeRide már több ezer robottaxit üzemeltetnek Pekingben és Sanghajban. A Pony.ai például hetente 10 milliárd kilométernyi tesztadatot generál a virtuális sofőrök képzéséhez. Ez a hatalmas adatmennyiség teszi lehetővé, hogy a szoftverek tízszer biztonságosabbak legyenek az emberi vezetőknél.
Természetesen a fejlesztés nem mentes a zökkenőktől. Kínában korábban előfordultak incidensek:
- Zhuzhouban például két gyalogos sérült meg egy gázolásnál, és
- volt példa építkezési gödörbe hajtó vagy váratlanul kigyulladó autóra is.
Éppen ezért az európai modelleket, így a Leuvenben futó buszokat is ellátták SOS gombbal, amellyel az utasok azonnal kapcsolatba léphetnek a központtal.
A gazdasági elemzők szerint a jövő egyértelműen a robotizációé. Az UBS befektetési bank becslése alapján az évtized végére már 300 ezer, a 2030-as évek végére pedig akár négymillió önvezető taxi is dolgozhat világszerte. Európa tehát nem várhat tovább, a szabályozásnak és a technológiának kéz a kézben kell haladnia. A leuveni kísérlet január végéig tart, az ott szerzett tapasztalatok pedig alapjaiban határozhatják meg, mikor válik általánossá a sofőr nélküli közlekedés a mi utcáinkon is.
A kiemelet képek illusztrációk. / Forrás: De Lijn