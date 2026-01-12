Jönnek a robottaxik Európába – de mennyi balesetet okoztak eddig Kínában?

Ami eddig sci-finek tűnt, az hamarosan valóság lehet, utasként ülünk majd be olyan taxikba, amelyekben nincs sofőr, csak algoritmus. A kérdés már nem az, hogy eljönnek-e, hanem az, hogy készen állunk-e erre. Miután nemrégiben megírtuk, hogy a Bolt hamarosan robottaxit küldhet értünk, a hír igaz, az önvezető taxik hamarosan Európai városaiban is megjelenhetnek.
Bár az engedélyezés és szabályozás még folyamatban van az Európai Unióban, egy finn portál szerint a robottaxik megjelenése már nem évekre, hanem hónapokra van. A Yle beszámolója szerint több európai városban idén elindulhat az első, utasokat szállító robottaxi-szolgáltatás tesztidőszaka. Persze kezdetben szigorúan csak egy kijelölt területeken, külön engedéllyel közlekednének csak ezek az autók. De a hírek szerint a kínai fejlesztők nem várják meg a teljes uniós szabályozást, hanem a meglévő jogi kiskapukra és tesztprogramokra építenek. Így a sofőr nélküli taxik úgy jelenhetnek meg Európában, hogy közben a törvények még csak most próbálják utolérni a technológiát.
Kína uralja a robottaxi iparágat
Három nagy kínai szereplő uralja a robottaxi-piacot: a Baidun Apollo Go, Pony AI és WeRide nevű vállalatok vezetik a sofőr nélküli taxik gyártását Kínában. A cégek már túlléptek a tesztfázison, és több nagyvárosban — például Pekingben, Sanghajban, Guangzhouban és Shenzhenben — több ezer robottaxi közlekedik üzleti céllal.
- A Pony AI kiemelkedik - már nemzetközi szereplő - amely nemcsak Kínában, hanem más országokban (pl. Koreában, Szingapúrban) is teszteli autóit, és tervezi a taxik európai megjelenését – a Bolt is velük kötött szerződés.
- A Baidu Apollo Go ismertebb név, óriási flottát üzemeltetnek, és a cég célja, hogy ne csak Kína robottaxi-piacán nyerjen.
A kínai cégek mögött álló állami támogatás és a hatalmas piaci méret lehetővé tette, hogy gyorsabban haladjanak a fejlesztéssel és a kereskedelmi bevezetésekkel, ami jelentős versenyelőnyt ad nekik más régiók szereplőihez képest.
Óriási áttörés előtt a robottaxi üzlet
Az iparág jelenleg nagy áttörés küszöbén áll a mesterséges intelligencia gyors fejlődésének és a szolgáltatók közötti versenynek köszönhetően. Az UBS befektetési bank becslése szerint az évtized fordulójára 300 000 önvezető taxi fog működni Kínában. A bank jóslata szerint a 2030-as évek végére akár négymillió robottaxi is üzemelhet, akkora az utasok is hozzászoknak a használatukhoz.
Hogyan tanul meg vezetni a robot?
A robottaxit a mesterséges intelligencia irányítja, egy „virtuális sofőr,” akit autonóm irányításra képeztek ki. A „virtuális sofőr” egy úgynevezett „virtuális autóiskolában” tanul vezetni, amelyhez a Pony AI heti 10 milliárd kilométernyi tesztadatot állít elő. A megerősítéses tanulást használják, a virtuális sofőr minden nap tanul és gyakorol a vezetőiskolában, hogy minden helyzetet felismerjen és jól reagáljon.
Voltak már balesetek
Balesetek is történtek már, ám súlyos sérülésekről nem számoltak be a hírek. A legsúlyosabb balesetet Hello járműve okozta tavaly december elején, amikor elütött két gyalogost Zhuzhouban, Közép-Kínában. Mindkét gyalogos az intenzív osztályra került, a sérüléseik súlyosak voltak. De nyáron is történt egy baleset, amikor a Baidu robottaxija egy csungkingi építkezésen lévő gödörbe hajtott. Egy esetben a Pony AI autója útközben gyulladt ki, novemberben pedig egy WeRide taxi balesetet szenvedett, miközben sávot váltott.
Ennek ellenére a gyártók azt állítják, a robottaxi tízszer biztonságosabb, mint a hagyományos.
Az autó önállóan gyorsan gyorsít fel akár oránkénti 60 kilométeres sebességre is, hogy ugyanabba a vezetési ritmusba kerüljön, mint a többi közlekedő. Van benne egy SOS gomb is, amivel segítséget lehet kérni a vezérlőteremben dolgozó diszpécsertől.
Az Egyesült Államok a másik jelentős szereplő ezen a piacon, de egyelő úgy tűnik, a kínaiak vezetik a technológiai versenyt. A Pony AI Koreában, Szingapúrban és az Egyesült Arab Emírségekben működik. Autóit Luxemburgban is teszteli, ahonnan Európába kíván terjeszkedni. Az Uber azt tervezi, hogy jövő nyáron robottaxi üzemet indít Münchenben, a kínai Momenta technológia technológiájára támaszkodva.
Az ENSZ-hez tartozó Európai Gazdasági Bizottság jelenleg az európai országokra vonatkozó járműtechnikai szabályozások kidolgozásán dolgozik. A munka várhatóan jövő nyárra fejeződik be.