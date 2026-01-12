Jönnek a robottaxik Európába – de mennyi balesetet okoztak eddig Kínában?

Ami eddig sci-finek tűnt, az hamarosan valóság lehet, utasként ülünk majd be olyan taxikba, amelyekben nincs sofőr, csak algoritmus. A kérdés már nem az, hogy eljönnek-e, hanem az, hogy készen állunk-e erre. Miután nemrégiben megírtuk, hogy a Bolt hamarosan robottaxit küldhet értünk, a hír igaz, az önvezető taxik hamarosan Európai városaiban is megjelenhetnek.

A robottaxi hamarosan feltűnhet Európa nagyvárosaiban is/Fotó: Bolt/Pony.ai

Bár az engedélyezés és szabályozás még folyamatban van az Európai Unióban, egy finn portál szerint a robottaxik megjelenése már nem évekre, hanem hónapokra van. A Yle beszámolója szerint több európai városban idén elindulhat az első, utasokat szállító robottaxi-szolgáltatás tesztidőszaka. Persze kezdetben szigorúan csak egy kijelölt területeken, külön engedéllyel közlekednének csak ezek az autók. De a hírek szerint a kínai fejlesztők nem várják meg a teljes uniós szabályozást, hanem a meglévő jogi kiskapukra és tesztprogramokra építenek. Így a sofőr nélküli taxik úgy jelenhetnek meg Európában, hogy közben a törvények még csak most próbálják utolérni a technológiát.

Kína uralja a robottaxi iparágat

Három nagy kínai szereplő uralja a robottaxi-piacot: a Baidun Apollo Go, Pony AI és WeRide nevű vállalatok vezetik a sofőr nélküli taxik gyártását Kínában. A cégek már túlléptek a tesztfázison, és több nagyvárosban — például Pekingben, Sanghajban, Guangzhouban és Shenzhenben — több ezer robottaxi közlekedik üzleti céllal.

A Pony AI kiemelkedik - már nemzetközi szereplő - amely nemcsak Kínában, hanem más országokban (pl. Koreában, Szingapúrban) is teszteli autóit, és tervezi a taxik európai megjelenését – a Bolt is velük kötött szerződés.

A Baidu Apollo Go ismertebb név, óriási flottát üzemeltetnek, és a cég célja, hogy ne csak Kína robottaxi-piacán nyerjen.

A kínai cégek mögött álló állami támogatás és a hatalmas piaci méret lehetővé tette, hogy gyorsabban haladjanak a fejlesztéssel és a kereskedelmi bevezetésekkel, ami jelentős versenyelőnyt ad nekik más régiók szereplőihez képest.

Óriási áttörés előtt a robottaxi üzlet

Az iparág jelenleg nagy áttörés küszöbén áll a mesterséges intelligencia gyors fejlődésének és a szolgáltatók közötti versenynek köszönhetően. Az UBS befektetési bank becslése szerint az évtized fordulójára 300 000 önvezető taxi fog működni Kínában. A bank jóslata szerint a 2030-as évek végére akár négymillió robottaxi is üzemelhet, akkora az utasok is hozzászoknak a használatukhoz.