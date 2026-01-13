Nézze meg Cristiano Ronaldo káprázatos ingatlanjait

Cristiano Ronaldo híres fényűző életmódjáról, amely magában foglalja a luxusdivatmárkák viselését, a legritkább autók vezetését, és a lenyűgöző ingatlanok birtoklását is.
Képeken Cristiano Ronaldo hihetetlen ingatlanportfóliója
Cascais-i megakastély - 30 millió font (13,4 milliárd forint)
A hírek szerint Lisszabontól 30 km-re, egy exkluzív üdülőhelyen megbúvó birtok lesz az ötszörös Aranylabda-győztes fő rezidenciája, miután szögre akasztja a cipőjét. A hatalmas, nyolc hálószobás ingatlanon három év után a napokban fejeződtek be az átalakítási munkálatok. Az exkluzív Quinta da Marinha kerületben található ház Ronaldo családi otthonaként szolgál majd, miután befejezi játékos-pályafutását. A kúria a Daily Express szerint jelenleg Portugália egyik legdrágább magánrezidenciája. A kastély legkülönlegesebb eleme egy hatalmas üvegfenekű fedett medence, de egy földalatti parkolóval is büszkélkedhet, ahol Ronaldo a 12 millió fontos (5,3 milliárd forint) autógyűjteményét tárolhatja majd.
Madeirai luxusvilla - 7 millió font (3,1 milliárd forint)
A csatár egy másik, lenyűgöző ingatlanja a szülőföldjén, Madeirán található, ahol édesanyja, a 71 éves Dolores és testvére, Hugo is lakik. Ronaldo még 2015-ben nem nyilvános összegért vásárolt egy kastélyt Funchalban, a sziget fővárosában, és négy év alatt, 7 millió fontért luxus lakóházzá alakította át a romos ingatlant.
Marbellai nyaraló - 1,2 millió font (535 millió forint)
Ronaldo 2019 nyarán vásárolta a spanyol luxusingatlant 1,2 millió fontért. A Costa del Solon található villa házimozival, LED-es világítású kocsifelhajtóval és végtelenített medencével is fel van felszerelve.
Torinói kúria - az ár ismeretlen
2018-ban a csatár a Juventushoz igazolt és ekkor költözött be a fényűző olasz ingatlanba. A két szomszédos villából álló épületből lenyűgöző kilátás nyílik a történelmi városra. A kúriát jelenleg a Juventus csatára, Dušan Vlahović lízingeli a sztártól.
Madridi erődítmény - 4,8 millió font (2,1 milliárd forint)
A luxusingatlanban a látogatókat egy bejárati ajtóra vésett „CR” felirat fogadja, sőt a kertben még egy futballpálya is helyet kapott. Úgy tudni, hogy Ronaldo a Real Madridtól való 2018-as távozása után piacra dobta korábbi otthonát, de az továbbra sem világos, hogy eladták-e már.
Két darab lisszaboni luxuslakás - 6,5 millió font (2,9 milliárd forint)
A focista 2019 végén vásárolt egy 6,5 millió fontért értékű penthouse lakást a portugál fővárosban. Az apartman egy 13 emeletes épület tetején található az Eduardo VII park mellett, panorámás kilátással Lisszabon központjára. Emellett a United legendájának állítólag egy másik, ismeretlen értékű lakása is van Lisszabon Rua Castilho nevű részén.
Magánsziget - 7 millió font (3,1 milliárd forint)
Az ötszörös aranylabdás klasszis nem aprózta el az idei karácsonyi ajándékot, biztosra ment, hogy lenyűgözze menyasszonyát, Georgina Rodríguezt. Ronaldo ugyanis két luxusvillát vett egy magánszigeten, amely csak hajóval vagy hidroplánnal közelíthető meg. Az ingatlanok Szaúd-Arábia partjaitól 26 kilométerre, a Vörös-tenger közepén, Nujuma exkluzív szigetén találhatók. Becsült értékük darabonként 3,5 millió font, és úgy tervezték őket, hogy gyűrű formájában helyezkedjenek el a tenger felett. A villákat a neves brit építész, Lord Norman Foster álmodta meg.