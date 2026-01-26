Ez nem véletlen: ugyanott, ugyanakkor zár be végleg két ruházati márka magyar boltja

Bezárt, pontosabban cikkünk megjelenésének napján, január 26-án bezár Magyarország, ezen belül Budapest egyik Bershka, valamint egyik Pull&Bear, ruházati termékeket kínáló üzlete, de a vásárlásra utoljára január 25-én nyílt mód ezekeben a boltokban. A Köki Bevásárlóközpontban működő két üzlet bezárásanak nem volt előjele, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy a Stradivarius ottani boltja is bezárt tavaly. A fejlemény azonban valószínűleg mégsem véletlen, mivel mindhárom üzletmárka mögött ugyanaz az óriáscég áll.
Ruházati áruházak a Kökiben: nem előzmény nélküli a mostani bezárás
A Köki Bevásárlóközpontban működő Bershka, valamint Pull&Bear üzlet véglegesen bezárt, erre az Origo egyik olvasója hívta fel a lap figyelmét. Miként az alábbi fotókon látható, mindkét üzlet kirakatán azonos jellegű, sőt, azonos tartalmú szöveges tájékoztató üzenet volt olvasható.
A Bershka kirakatában megjelent tájékoztatás:
A Pull&Bear üzlet kirakatára helyezett tájékoztatás:
A két tájékoztatásban közös elem, hogy az üzletek végleges bezárásának napja azonos: 2026. január 26. Ám ezen a napon már alighanem csak a végső kiürítési feladatokat végzik el a dolgozók, mielőtt visszaadnák a bérleményt a Köki Terminál üzemeltetőjének. A tájékoztatásokból az derül ki, hogy a vásárlásra utoljára január 25-én nyílt lehetőség.
Az üzletekbe érkező vásárlókat a QR-kód használatával irányítják át a cégek a lánchoz tartozó közeli boltjaikba.
A két ruházati üzlet bezárása nem sokkal követi a Köki Terminálban egykor működő Stradivarius üzlet bezárását: miként megírtuk, a márkanév alatt működő bolt tavaly júliusban zárt be. Igaz, a cég szinte azonnal meg is nyitotta új boltját egy másik helyszínen.
Meggyőzők az Inditex legutóbbi fő számai
A három márkanév a spanyol Inditex-csoporthoz köthető, mely a világ egyik legnagyobb ruházati kiskereskedője. A magyarországi üzletek bezárásából pedig nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, alighanem egyszerű, racionális üzleti megfontolások állnak mögötte. Mind a Bershka, mind a Pull & Bear márkanév alatt kb. 10-12 üzlet működik Magyarországon, így az itteni piacra nézve a bezárásnak hírértéke van, de a globális hálózatot nézve ez csepp a tengerben. Például a Bershka 68 piacon van jelen, több mint 850 üzlettel, és több mint 13 000 alkalmazottal.
Az Inditex legutóbb december elején közölt pénzügyi eredményeket, ez alapján profitja és bevétele a cég februárban indult pénzügyi évének első három negyedévében nőtt.
A társaság adózott eredménye 3,9 százalékkal, 4,6 milliárd euróra emelkedett.
A bevétel 2,7 százalékkal, 28,2 milliárd euróra nőtt, mind a fizikai üzletekben, mind az online felületeken nőtt az értékesítés.
- A kamat- és adófizetés előtti eredmény (EBIT) 4,8 százalékkal, 5,9 milliárd euróra nőtt.
- A kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti nyereség (EBITDA) pedig 4,2 százalékkal, 8,3 milliárd euróra emelkedett.
A működési költségek 2,4 százalékkal nőttek. Az Inditex közlése szerint kedvezően indult az utolsó negyedév: november 1. és december 1. között az értékesítés az üzletekben és online 10,6 százalékkal nőtt éves összevetésben.
Az Amancio Ortega spanyol milliárdos tulajdonában lévő Inditex alá tartoznak a Zara és Zara Home, a Pull & Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, a Stradivarius és az Oysho márkák.