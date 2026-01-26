Ez nem véletlen: ugyanott, ugyanakkor zár be végleg két ruházati márka magyar boltja

Bezárt, pontosabban cikkünk megjelenésének napján, január 26-án bezár Magyarország, ezen belül Budapest egyik Bershka, valamint egyik Pull&Bear, ruházati termékeket kínáló üzlete, de a vásárlásra utoljára január 25-én nyílt mód ezekeben a boltokban. A Köki Bevásárlóközpontban működő két üzlet bezárásanak nem volt előjele, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy a Stradivarius ottani boltja is bezárt tavaly. A fejlemény azonban valószínűleg mégsem véletlen, mivel mindhárom üzletmárka mögött ugyanaz az óriáscég áll.

Ugyanazon a napon zár be a Bershka és a Pull & Bear ruházati boltja a Köki Terminálban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ruházati áruházak a Kökiben: nem előzmény nélküli a mostani bezárás

A Köki Bevásárlóközpontban működő Bershka, valamint Pull&Bear üzlet véglegesen bezárt, erre az Origo egyik olvasója hívta fel a lap figyelmét. Miként az alábbi fotókon látható, mindkét üzlet kirakatán azonos jellegű, sőt, azonos tartalmú szöveges tájékoztató üzenet volt olvasható.

A Bershka kirakatában megjelent tájékoztatás:

Origo / olvasói fotó, Bershka, Köki

Fotó: Origo / olvasói fotó

A Pull&Bear üzlet kirakatára helyezett tájékoztatás:

Fotó: Origo / olvasói fotó

A két tájékoztatásban közös elem, hogy az üzletek végleges bezárásának napja azonos: 2026. január 26. Ám ezen a napon már alighanem csak a végső kiürítési feladatokat végzik el a dolgozók, mielőtt visszaadnák a bérleményt a Köki Terminál üzemeltetőjének. A tájékoztatásokból az derül ki, hogy a vásárlásra utoljára január 25-én nyílt lehetőség.

Az üzletekbe érkező vásárlókat a QR-kód használatával irányítják át a cégek a lánchoz tartozó közeli boltjaikba.

A két ruházati üzlet bezárása nem sokkal követi a Köki Terminálban egykor működő Stradivarius üzlet bezárását: miként megírtuk, a márkanév alatt működő bolt tavaly júliusban zárt be. Igaz, a cég szinte azonnal meg is nyitotta új boltját egy másik helyszínen.

Meggyőzők az Inditex legutóbbi fő számai

A három márkanév a spanyol Inditex-csoporthoz köthető, mely a világ egyik legnagyobb ruházati kiskereskedője. A magyarországi üzletek bezárásából pedig nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, alighanem egyszerű, racionális üzleti megfontolások állnak mögötte. Mind a Bershka, mind a Pull & Bear márkanév alatt kb. 10-12 üzlet működik Magyarországon, így az itteni piacra nézve a bezárásnak hírértéke van, de a globális hálózatot nézve ez csepp a tengerben. Például a Bershka 68 piacon van jelen, több mint 850 üzlettel, és több mint 13 000 alkalmazottal.