Katasztrófa egy amerikai óriáscégnél: csődöt jelentett a világ egyik legnagyobb luxus-áruházlánca

A Saks Global luxus-áruházlánc kedden késő este csődvédelmet kért. Ez a világjárvány óta az egyik legnagyobb kiskereskedelmi összeomlás, alig egy évvel azután, hogy a Saks Fifth Avenue, a Bergdorf Goodman és a Neiman Marcus egy fedél alá került. Az áruházláncot tulajdonló cég szerda kora reggeli nyilatkozata szerint üzletei egyelőre nyitva maradnak, miután véglegesítettek egy 1,75 milliárd dolláros finanszírozási csomagot. A lépés bizonytalanságot keltett az amerikai luxusdivat jövőjével kapcsolatban – írja a Reuters.
Több mint 150 évig a gazdagok és híresek krémje vásárolt a Saks üzleteiben
A Saksot régóta szerették a gazdagok és a hírességek, Gary Coopertől Grace Kellyig. Az áruházlánc a COVID megjelenése után ugyan nehéz helyzetbe került,
- egyrészt az online áruházak tömeges megjelenése fokozta a nyomást,
- másrészt a márkák több terméket kezdtek el értékesíteni közvetlenül saját üzleteiken és felületeiken keresztül,
de túlélte a járványt.
Az eredeti Saks Fifth Avenue-i üzletet, amely exkluzív márkáiról, mint például a Chanel, a Cucinelli és a Burberry, valamint karácsonyi fényjátékairól ismert, a kiskereskedelmi úttörő Andrew Saks nyitotta meg 1867-ben.
Nem jöttek be Baker húzásai – a tönk szélére került a veretes luxuscég
A patinás cég a Texas állambeli Houston csődbíróságához benyújtott dokumentumokban becslése szerint eszközei és kötelezettségei 1 és 10 milliárd dollár közötti összeget tesznek ki. A bírósági eljárás célja, hogy teret adjon a luxusmárka-kiskereskedőnek, hogy tárgyaljon a hitelezőkkel az adósságátstrukturálásról, vagy új tulajdonost találjon. Ennek hiányában a cég kénytelen lehet bezárni.
A Neiman Marcus áruházlánc korábbi vezérigazgatója, Geoffroy van Raemdonck váltja Richard Bakert, aki a Saks Globalt eladósító felvásárlási stratégia szellemi atyja volt. A vállalat a Neiman Marcus korábbi vezetőit,
- Darcy Penicket és
- Lana Todorovichot
nevezte ki a Saks Global kereskedelmi igazgatójává, illetve a globális márkapartnerségek vezetőjévé.
Richard Baker egyébként hosszú karriert tudhat maga mögött a kiskereskedelem és az ingatlanbefektetések metszéspontjában, beleértve hatalmas korai nyereségeit és a közelmúltban bekövetkezett elsöprő veszteségeket is.
Baker 2024-ben döntött a Neiman Marcus 2,7 milliárd dolláros felvásárlása mellett a kanadai székhelyű konglomerátuma, a Hudson's Bay Co. által, amely 2013 óta birtokolta a Saksot. Az ingatlanmogul később leválasztotta az amerikai luxusvagyont, majd a nagy múltú áruházláncok, a Saks Fifth Avenue, a Neiman Marcus és a Bergdorf Goodman egyesítésével létrehozta a Saks Globalt. Az ingatlanmágnás a Saks Global ügyvezető elnöke lett, és a hónap elején rövid időre, miután Marc Metrick veterán vezető hirtelen lemondott, vezérigazgatóvá is vált.
Hogyan tovább? – pénzügyi hidegindítás mentheti meg az áruházláncot
A Saks Global közlése szerint az új finanszírozási megállapodás azonnali 1 milliárd dolláros készpénzbevételt biztosítana egy befektetői csoporttól származó kölcsönön keresztül. A Reuters korábban arról számolt be, hogy a kölcsönt a floridai Naplesben működő Pentwater Capital Management és a bostoni Bracebridge Capital nyújtaná.
A vállalat állítása szerint 240 millió dollár értékű finanszírozás érhető el eszközalapú hitel révén, amelyet a vállalat eszközalapú hitelezői nyújtanak. A luxusmárka-kiskereskedő további 500 millió dolláros finanszírozáshoz férhet hozzá a befektetői csoporttól, amint sikeresen kikerül a csődeljárás alól, ami várhatóan még idén megtörténik – közölte a Saks Global. A cég egyébként azt kérte a bíróságtól, hogy a csoport pénzügyi kimutatásainak benyújtását 45 nappal, 2026. március 13-ig halassza el.
Világszerte ismert luxusmárkák a hitelezők között
Több luxusmárka is a ki nem fizetett hitelezők között van, élükön a Chanellel, amely mintegy 136 millió dollárt, valamint a Gucci tulajdonosával, a Keringgel, ami 60 millió dollárt biztosított a cég számára, áll a bírósági beadványban. A világ legnagyobb luxuscége, az LVMH 26 millió dolláros vagyonnal volt feltüntetve a ki nem fizetett hitelezők között. A Saks Global becslése szerint összesen 10 001 és 25 000 közötti hitelezője van.
A párizsi székhelyű Kering, amely olyan márkákat is birtokol, mint az Yves Saint Laurent és a Balenciaga, nem kívánt nyilatkozni az ügyben, de egyelőre a Chanel, az LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) és a Richemont sem kommentálta a hírt.