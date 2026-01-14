Katasztrófa egy amerikai óriáscégnél: csődöt jelentett a világ egyik legnagyobb luxus-áruházlánca

A Saks Global luxus-áruházlánc kedden késő este csődvédelmet kért. Ez a világjárvány óta az egyik legnagyobb kiskereskedelmi összeomlás, alig egy évvel azután, hogy a Saks Fifth Avenue, a Bergdorf Goodman és a Neiman Marcus egy fedél alá került. Az áruházláncot tulajdonló cég szerda kora reggeli nyilatkozata szerint üzletei egyelőre nyitva maradnak, miután véglegesítettek egy 1,75 milliárd dolláros finanszírozási csomagot. A lépés bizonytalanságot keltett az amerikai luxusdivat jövőjével kapcsolatban – írja a Reuters.

A Saks Global egyik Neiman Marcus áruháza Illinois államban. Fotó: AFP

Több mint 150 évig a gazdagok és híresek krémje vásárolt a Saks üzleteiben

A Saksot régóta szerették a gazdagok és a hírességek, Gary Coopertől Grace Kellyig. Az áruházlánc a COVID megjelenése után ugyan nehéz helyzetbe került,

egyrészt az online áruházak tömeges megjelenése fokozta a nyomást,

másrészt a márkák több terméket kezdtek el értékesíteni közvetlenül saját üzleteiken és felületeiken keresztül,

de túlélte a járványt.

Az eredeti Saks Fifth Avenue-i üzletet, amely exkluzív márkáiról, mint például a Chanel, a Cucinelli és a Burberry, valamint karácsonyi fényjátékairól ismert, a kiskereskedelmi úttörő Andrew Saks nyitotta meg 1867-ben.

Nem jöttek be Baker húzásai – a tönk szélére került a veretes luxuscég

A patinás cég a Texas állambeli Houston csődbíróságához benyújtott dokumentumokban becslése szerint eszközei és kötelezettségei 1 és 10 milliárd dollár közötti összeget tesznek ki. A bírósági eljárás célja, hogy teret adjon a luxusmárka-kiskereskedőnek, hogy tárgyaljon a hitelezőkkel az adósságátstrukturálásról, vagy új tulajdonost találjon. Ennek hiányában a cég kénytelen lehet bezárni.

A Neiman Marcus áruházlánc korábbi vezérigazgatója, Geoffroy van Raemdonck váltja Richard Bakert, aki a Saks Globalt eladósító felvásárlási stratégia szellemi atyja volt. A vállalat a Neiman Marcus korábbi vezetőit,

Darcy Penicket és

Lana Todorovichot

nevezte ki a Saks Global kereskedelmi igazgatójává, illetve a globális márkapartnerségek vezetőjévé.

Richard Baker egyébként hosszú karriert tudhat maga mögött a kiskereskedelem és az ingatlanbefektetések metszéspontjában, beleértve hatalmas korai nyereségeit és a közelmúltban bekövetkezett elsöprő veszteségeket is.