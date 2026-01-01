A világ legzsúfoltabb szigete kisebb, mint egy futballpálya, mégis nyolcszázan élnek rajta

Santa Cruz del Islote a 19. században a helyi halászok jóvoltából alakult ki egy apró korallzátony tetején, azért, hogy hosszabb időt tölthessenek a tengeren, a gazdagabb halzsákmány reményében. De a kolumbiai partoktól körülbelül egy órányira fekvő, egy futballpálya méreténél is kisebb sziget lassan állandó tartózkodási hellyé vált.

Santa Cruz del Islote a világ legzsúfoltabb szigete

Fotó: Universal Images Group via Getty Images/Kike Calvo

Santa Cruz del Islote titkai

Jelenleg 200 család élhet Santa Cruz del Islotén, bár a bejelentett lakosok száma az ezret is meghaladja. Az Express felidézi, hogy egy YouTuber, Ruhi Çenet, aki ellátogatott a szigetre, ezt mesélte: „Mindenki oda épít házat, ahová akar. Amikor nem találnak helyet, a meglévő épületekre építkeznek.”

Azt is elárulta, hogy nincs családtervezés, és szinte minden négyzetcentimétert egymásba fonódó házak foglalnak el, amelyeket a növekvő népesség befogadására építettek.

A közműrendszer persze fejletlen, vagy csak nyomokban létezik, ugyanis nincs csatornarendszer, így a hulladék a tengerben köt ki, emellett gyakran vannak áramszünetek. Ráadásul, mivel a halászaton kívül kevés munkalehetőség nyílik, sokan a közeli Isla Mucura szigeten dolgoznak.

A szigetlakók fontos tápanyagforrásai természetes módon a közeli vizekben fogott halak, de az élelmiszertermesztésre korlátozott hely áll rendelkezésre, ezért a kolumbiai haditengerészet néhány hetente külön élelmiszerszállítmányt juttat el hozzájuk.

Santa Cruz del Islotén alacsony a bűnözés, nincs szükség rendőri jelenlétre, és az ottaniak egyáltalán nem szeretnének máshol élni. Egy helyi lakos az egyik kolumbiai utazási irodának elmondta: „Itt mindenkit ismerek, és mindenki ismer engem. Itt nincs bűnözés, és az emberek jól kijönnek egymással.”

A lakóépületek mellett még éppen jut hely egy iskolának, egy templomnak, egy klinikának, sőt egy szállodának is. Autók és motorkerékpárok nincsenek, mivel a sziget egyik oldaláról mindössze két perc alatt el lehet sétálni a másik végébe.