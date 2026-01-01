A világ legzsúfoltabb szigete kisebb, mint egy futballpálya, mégis nyolcszázan élnek rajta

Santa Cruz del Islote a 19. században a helyi halászok jóvoltából alakult ki egy apró korallzátony tetején, azért, hogy hosszabb időt tölthessenek a tengeren, a gazdagabb halzsákmány reményében. De a kolumbiai partoktól körülbelül egy órányira fekvő, egy futballpálya méreténél is kisebb sziget lassan állandó tartózkodási hellyé vált.
Santa Cruz del Islote titkai
Jelenleg 200 család élhet Santa Cruz del Islotén, bár a bejelentett lakosok száma az ezret is meghaladja. Az Express felidézi, hogy egy YouTuber, Ruhi Çenet, aki ellátogatott a szigetre, ezt mesélte: „Mindenki oda épít házat, ahová akar. Amikor nem találnak helyet, a meglévő épületekre építkeznek.”
Azt is elárulta, hogy nincs családtervezés, és szinte minden négyzetcentimétert egymásba fonódó házak foglalnak el, amelyeket a növekvő népesség befogadására építettek.
A közműrendszer persze fejletlen, vagy csak nyomokban létezik, ugyanis nincs csatornarendszer, így a hulladék a tengerben köt ki, emellett gyakran vannak áramszünetek. Ráadásul, mivel a halászaton kívül kevés munkalehetőség nyílik, sokan a közeli Isla Mucura szigeten dolgoznak.
A szigetlakók fontos tápanyagforrásai természetes módon a közeli vizekben fogott halak, de az élelmiszertermesztésre korlátozott hely áll rendelkezésre, ezért a kolumbiai haditengerészet néhány hetente külön élelmiszerszállítmányt juttat el hozzájuk.
Santa Cruz del Islotén alacsony a bűnözés, nincs szükség rendőri jelenlétre, és az ottaniak egyáltalán nem szeretnének máshol élni. Egy helyi lakos az egyik kolumbiai utazási irodának elmondta: „Itt mindenkit ismerek, és mindenki ismer engem. Itt nincs bűnözés, és az emberek jól kijönnek egymással.”
A lakóépületek mellett még éppen jut hely egy iskolának, egy templomnak, egy klinikának, sőt egy szállodának is. Autók és motorkerékpárok nincsenek, mivel a sziget egyik oldaláról mindössze két perc alatt el lehet sétálni a másik végébe.