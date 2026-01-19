A Tisza új reménye: Bajnai régi csodálója, aki a bankok és a multik különadójának eltörlését képviseli

Nem más hirdette meg hétvégén a Tisza Párt kisvállalkozás- és környezetbarát ajánlatát, mint a világ egyik legnagyobb globális olajtársaságának alelnöki székéből érkező Kapitány István. Bajnai Gordon ex-kormányfő kebelbarátja a Nyugaton betiltott gyom- és rovarirtószereket hazánkban forgalmazó szocialista külkervállalattól egyből a Shellhez dobbantott már a ’80-as években. De vajon miért lehet Kapitány ilyen jó véleménnyel Bajnai Gordonról és viszont?

Magyar Péter és új felfedezettje, a Shell volt globális alelnöke, aki innentől a Tisza Párt energetikai és zöldügyekért felelős tótumfaktuma. / Fotó: Facebook/Magyar Péter

Miért rajonghat Bajnaiért a Shell volt alelnöke?

Rég volt már, hát idézzük föl, hogy miért gondolhatja a Tisza Párt újdonsült gazdasági és energia szakértője az ex-miniszterelnökről azt, hogy” egy nagyon jó nagykövete a professzionális, globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak”. Mint ismert: Bajnai kormányfői időszaka előtt a Gyurcsány-kormány gazdasági minisztere volt, még korábban pedig olyan „gazdasági szakember”, akiről a korabeli bírósági verdikt szerint nem írható le a sajtóban az, hogy ő tette tönkre a Hajdú-Bétet. Ám a volt miniszterelnök neve hallatán a mai napig sok hajdú-bihari libatenyésztő rezzen össze, s idéződnek fel bennük keserves emlékek.

Emlékezetes az is, amikor a 2000-es évek végén kormányfőként Bajnai Gordon a devizahitelesek védelmében etikai kódex elfogadását javasolta a bankoknak. A dokumentum olyan megállapításokat tartalmaz, mint például a kormány azt szeretné, ha a bankok sokkal aktívabban segítenék a lakáshiteleseket. Ezért azt javasolták a pénzintézeteknek, ha valaki potenciálisan bajba kerül,

vegyék fel vele a kapcsolatot,

ajánlják fel neki a törvény által kínált lehetőségeket,

ami az akkori szabályozás szerint szinte zéró védelmet és nulla lehetőséget jelentett a devizahitelesek számára. A lakáshitel bedőlése esetére pedig azt javasolták a bankoknak, hogy keressék meg az elővásárlási joggal rendelkező önkormányzatot. „A Bajnai Gordon segítsen meg téged!” ‒ mondhatnánk ezek alapján haragosunknak.

Az ex-kormányfő a nyugdíjasokon, illetve a bérből és fizetésből élőkön kezdte a megszorítást

A 2010-es kormányváltás után 2013-ban a következő évi országos választások kampányában aktivizálta magát az MSZP ez idáig utolsó miniszterelnöke. Akkor Mesterházy Attila oldalán adott interjút a Reutersnek, melyben a nagyvállalatoknak és bankoknak megígérte, hogy visszaadják azt a profitot, amit a Fidesz-kormány elvett tőlük. Bajnai a beszélgetésben az akkor mintegy évi 532 milliárd forintot kitevő különadó azonnali eltörlését ígérte a multiknak és pénzintézeteknek.