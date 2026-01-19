A Tisza új reménye: Bajnai régi csodálója, aki a bankok és a multik különadójának eltörlését képviseli

Nem más hirdette meg hétvégén a Tisza Párt kisvállalkozás- és környezetbarát ajánlatát, mint a világ egyik legnagyobb globális olajtársaságának alelnöki székéből érkező Kapitány István. Bajnai Gordon ex-kormányfő kebelbarátja a Nyugaton betiltott gyom- és rovarirtószereket hazánkban forgalmazó szocialista külkervállalattól egyből a Shellhez dobbantott már a ’80-as években. De vajon miért lehet Kapitány ilyen jó véleménnyel Bajnai Gordonról és viszont?
Miért rajonghat Bajnaiért a Shell volt alelnöke?
Rég volt már, hát idézzük föl, hogy miért gondolhatja a Tisza Párt újdonsült gazdasági és energia szakértője az ex-miniszterelnökről azt, hogy” egy nagyon jó nagykövete a professzionális, globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak”. Mint ismert: Bajnai kormányfői időszaka előtt a Gyurcsány-kormány gazdasági minisztere volt, még korábban pedig olyan „gazdasági szakember”, akiről a korabeli bírósági verdikt szerint nem írható le a sajtóban az, hogy ő tette tönkre a Hajdú-Bétet. Ám a volt miniszterelnök neve hallatán a mai napig sok hajdú-bihari libatenyésztő rezzen össze, s idéződnek fel bennük keserves emlékek.
Emlékezetes az is, amikor a 2000-es évek végén kormányfőként Bajnai Gordon a devizahitelesek védelmében etikai kódex elfogadását javasolta a bankoknak. A dokumentum olyan megállapításokat tartalmaz, mint például a kormány azt szeretné, ha a bankok sokkal aktívabban segítenék a lakáshiteleseket. Ezért azt javasolták a pénzintézeteknek, ha valaki potenciálisan bajba kerül,
- vegyék fel vele a kapcsolatot,
- ajánlják fel neki a törvény által kínált lehetőségeket,
ami az akkori szabályozás szerint szinte zéró védelmet és nulla lehetőséget jelentett a devizahitelesek számára. A lakáshitel bedőlése esetére pedig azt javasolták a bankoknak, hogy keressék meg az elővásárlási joggal rendelkező önkormányzatot. „A Bajnai Gordon segítsen meg téged!” ‒ mondhatnánk ezek alapján haragosunknak.
Az ex-kormányfő a nyugdíjasokon, illetve a bérből és fizetésből élőkön kezdte a megszorítást
A 2010-es kormányváltás után 2013-ban a következő évi országos választások kampányában aktivizálta magát az MSZP ez idáig utolsó miniszterelnöke. Akkor Mesterházy Attila oldalán adott interjút a Reutersnek, melyben a nagyvállalatoknak és bankoknak megígérte, hogy visszaadják azt a profitot, amit a Fidesz-kormány elvett tőlük. Bajnai a beszélgetésben az akkor mintegy évi 532 milliárd forintot kitevő különadó azonnali eltörlését ígérte a multiknak és pénzintézeteknek.
A volt miniszterelnök az IMF követeléseit teljesítve egyhavi nyugdíjat és egyhavi bért vett el a magyar emberektől, a gazdasági világválság előidézésében oroszlánrészt vállaló bankokat még véletlenül sem akarta jobban bevonni a közös terhek viselésébe.
A 2010-es évek elején ‒ még a rezsicsökkentés bevezetése és kiteljesítése előtt –, Bajnai Gordon azt nyilatkozta: nem is magas a rezsi. Neki valószínűleg valóban nem jelenthetett gondot a közüzemi számlák kifizetése, ám ez idő tájt a magyar társadalom egy jelentős része csak nagy küzdelmek árán, vagy még úgy sem tudta kifizetni a villany, víz és gáz díját.
Így nem is csodálkozunk, hogy
Bajnai gazdasági miniszterként és kormánytagként támogatta a brutális rezsiáremeléseket, illetve 2009-ben még a minimális, gázárakon lévő, fogyasztói támogatást is kivezette
nyilván a szegényebb rétegekkel vállalt szocialista szolidaritás jegyében. A Lehmann Brothers bukása után kirobbanó gazdasági világválság kellős közepén a kis- és középvállalkozások helyzetét az ex-kormányfő pedig úgy kívánta javítani, hogy kérlelte a bankokat: vessenek véget a "hiteldzsungelnak". Az akkori híradások szerint mindezt úgy kívánta megvalósítani, hogy a „bankok piaci szabadsága érdemben ne csorbuljon”. Vagyis a forintban folyósított, de devizában elszámolt hitelek nyújtásának gyakorlata még bőven belefért a bankok piaci szabadságába a Bajnai Gordon által vezetett Magyarországon.
Bajnai Gordon aktivizálta magát? – Akkor parlamenti válsztások lesznek Magyarországon!
Közelednek a választások, a volt kormányfő ismét interjút adott, bár a Reutersnél kevésbé veretes és szebb időket is megélt Hvg-nek. A beszélgetésbe csomagolt pártorientációs kis kátéban Bajnai sokadjára ismételte meg azt a régi baloldali vádat, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az országot tartós lemaradásba kormányozta. Ugyanakkor sietett megjegyezni azt is, hogy ezen az irányon változtatni kell, és bárki, aki ezt képes elhozni, jobb alternatíva a jelenleginél.
Ebbe az „alternatívába” igazolt a napokban az ex-kormányfő szívbéli jó barátja Kapitány István, akinek karrierje az Interagnál indult be igazán. Az említett cég klasszikus impexcégként működött a szocializmus évtizedeiben, egy SZT-tiszt vezette a külker társaságot. A Gerő László köré szerveződő szocialista vállalat, olyan tiltott szereket ‒ a többi közt DDT-t is – forgalmazott Magyarországon, amiket már betiltottak Nyugaton. Majd a ’80-as években ebből az impexcégből csusszant át Kapitány ahhoz a Shellhez, ami történetesen az Interagon keresztül értékesítette hazánkban az említett rovarirtó szereket.
Az olajvállalatnál befutott szédületes karrier után a zöldügyek reszortja a Tisza Pártban
Ezt követően valóban szédületes karriert futott be Kapitány István a Blackrockot és Vanguardot is tulajdonosai közt jegyző Shellnél. Ugyanakkor árnyalja a pálya képét, Kapitány alelnökként többek közt piackutatások eredményt titkolta el, vagy épp fűnyírókhoz ajánlott prémium üzemanyagot a gyanútlan fogyasztóknak. De az eximpexes Kapitány István olajvállalatnál eltöltött időszaka alatt zajlott a Shell szárazföldi tevékenysége Nigériában is, melynek eredményeként jelentős környezeti károsodás következett be az afrikai országban.