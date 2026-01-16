Magyar étteremlánc terjeszkedik Romániában

A kolozsvári étterem felújítása jelenleg is folyamatban van, és a megnyitó tavasszal várható. A Simon's Burger néhány éven belül akár országos lefedettséget is elérne Romániában, a magyarországihoz hasonló tempóban.

Öt éven belül 25 Simon's Burger étteremből álló országos hálózatot terveznek kiépíteni Romániában. Fotó: Kisalföld / Csapó Balázs

A Simon's Burgert Tóth Simon alapította Magyarországon, aki az USA-ból hozta az ötletet. Az első étterme 2022-ben nyílt meg, azóta pedig már 25 egység működik Magyarországon. A lánc közben túllépte az országhatárokat is: Kassán és az osztrák Parndorfban is nyitottak éttermet, miközben a tulajdonosok más márkákkal is terjeszkednek. Az elmúlt évek egyik magyar sikertörténetét jelentő Simon's burger tulajdonosai Márciusban New York városában nyitottak éttermet almárkájukkal.

A lánc egyik erőssége, hogy Magyarországon az alapítás óta nem emelt árakat, és ehhez idén is tartják magukat.