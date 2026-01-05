Nem érdemes útra kelni, ár-érték arányban verhetetlenek a hazai sípályák

Megkezdődött az idei síszezon. Ha síelésről van szó, sokan automatikusan külföldben gondolkodnak, pedig Magyarországon is működnek kisebb-nagyobb sípályák, amelyek a téli időjárás visszatérésével újra versenyképes alternatívát jelenthetnek, különösen ár-érték arányban.

Egyre többen keresik fel a hazai sípályákat / Fotó: Mátraszentistváni Sípark

Az időjárás kedvez a magyar sípályáknak

A síszezon alakulása Magyarországon továbbra is nagyrészt időjárásfüggő. Bár a nagyobb sípályák ma már hóágyúzással is képesek biztosítani a működést, a természetes havazás és a tartós hideg különösen kedvező feltételeket teremt. A havazás nemcsak a pályák minőségét javítja, hanem az üzemeltetési költségeket is mérsékli, miközben élénkíti a belföldi keresletet, főként az egynapos és hétvégi síelések iránt.

A tartós hideg beköszöntével a vadonatúj, energiahatékony hóágyúknak köszönhetően extra fokozatra kapcsolt a hógyártás és már több pálya is megnyílt az egyik legkedveltebb családbarát síközpontban, a Mátraszentistváni Síparkban.

Így a magyar síelők és kirándulók számára ismét elérhetővé vált az alpesi síélmény itthon is, ahová az elmúlt hetekben több ezer síelni vágyó látogatott el.”

– tájékoztatta lapunkat a téli sportközpont. A Mátraszentistváni Sípark összesítése szerint a téli szünet időszaka alatt kiemelkedő volt az érdeklődés. Az iskolai szünet napjaiban több mint 5000 síbérletet váltottak a sportolni vágyók. A kísérőkkel, nagyszülőkkel és a kirándulókkal együtt a látogatószám meghaladta a 6 ezer főt.

Ez a forgalom is jól mutatja, hogy síeléskor a hazai családok jelentős része választja a közeli, könnyen elérhető és minőségi szolgáltatást nyújtó magyar pályákat a szünidő aktív eltöltésére, így a turisztikai költések az országon belül maradnak, munkát adva a térség szállásadóinak és vendéglátósainak is.

Ilyen árak fogadnak a hazai sípályákon

A hazai sípályák nem versenyezhetnek az alpesi léptékű, több száz kilométeres pályarendszerekkel, hanem kifejezetten a kezdőknek, családoknak, gyerekeknek és alkalmi síelőknek kínálnak elérhető lehetőséget. Számukra azonban komoly előnyt jelent, hogy a magyar sípályákon sokkal kedvezőbb árakkal találkoznak. A különbség a jegyáraknál látványos:

míg egy osztrák síterepen egy felnőtt napijegy ára könnyen meghaladhatja a 25-30 ezer forintot, addig itthon a legdrágább belépők is jellemzően 10-15 ezer forintos sávban maradnak.

A főszezonban ilyen árakkal találkozhatnak a látogatók a hazai pályákon:

A legnagyobb hazai sícentrumok közé tartozó eplényi Síaréna Vibe Park: a felnőtt napi maxijegy – a nyitva tartó pályák számától függően – 14-15 ezer forint körül alakul, de 2-4 órás jegyek ennél jóval olcsóbbak.

Mátraszentistván Sípark: hasonló árszinten érhetők el az egész napos síbérletek, a teljes napra szóló síbérlet 14-15 ezer forint körül alakul, több pályával, esti síeléssel. Kedvezményes időszakok, családi jegyek esetén itt is kedvezőbb az ár.

Bánkúti Sícentrum: ez egy klasszikus hegyvidéki pálya, idén még nem nyitott meg. Tavaly a felnőtt napijegyet 12 ezer forintért adták, idei áraikról még nincsenek adatok.

Visegrádon a Nagyvillám Sípálya: egy kisebb, de népszerű terep, napijegy többféle konstrukcióban vásárolható, mind 10 ezer forint alatt.

Nem csak a belépőjegyek kedvezőbbek

A jegyáraknál azonban nem ér véget az árkülönbség a külföldi és a hazai síelést összehasonlítva. Egy itthoni kiruccanás esetén nincs több százezer forintos utazási költség, elmarad a devizakitettség, sok helyen elfogadják a Szép-kártyát, és nem feltétlenül szükséges külön utasbiztosítást sem kötni.