Hatalmas bejelentés: összeáll a Sony és a TCL, jön a közös szupervállalat

A Sony Corporation és a TCL Electronics Holdings Limited január 20-án hivatalosan bejelentette, hogy szándéknyilatkozatot írtak alá egy stratégiai partnerség kialakításáról az otthoni szórakoztatóelektronika területén. A két cég megállapodott abban, hogy közös vállalatot hoznak létre, amely átveszi a Sony otthoni szórakoztatási üzletágát. A tervek szerint az új entitásban a TCL 51 százalékos, míg a Sony 49 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik majd.

A Sony a TCL-el közösen fogja fejleszteni a Bravia televíziókat. / Forrás: Sony

Vége a Sony tévék világának?

A létrejövő vegyesvállalat globális szinten működik majd, és a teljes folyamatot lefedi a termékfejlesztéstől és tervezéstől kezdve a gyártáson, értékesítésen és logisztikán át egészen az ügyfélszolgálatig. Ez magában foglalja a televíziókat és az otthoni audioberendezéseket is. A felek a tárgyalásokat folytatják, a cél pedig az, hogy 2026. március végéig aláírják a végleges, kötelező érvényű szerződéseket. Amennyiben minden hatósági jóváhagyás megérkezik és a feltételek teljesülnek, az új vállalat várhatóan 2027 áprilisában kezdi meg működését.

A megállapodás értelmében a közös cég a Sony évek alatt kifejlesztett, kép- és hangtechnológiájára, valamint a márkaértékére épít. Ezt egészíti ki a TCL fejlett kijelzőtechnológiája, globális méretéből adódó előnye, valamint a teljes ellátási láncot lefedő költséghatékonysága.

Az új vállalat termékei továbbra is a világszerte ismert „Sony” és „BRAVIA” márkaneveket viselik majd. A nagyképernyős televíziók globális piaca folyamatosan bővül, amit az online videómegosztók és streaming szolgáltatások terjedése, valamint a felhasználói élményt javító okos funkciók fejlődése egyaránt hajt.

Ebben a piaci környezetben az új vállalat célja olyan innovatív termékek létrehozása, amelyek megfelelnek a fogyasztók elvárásainak világszerte. Kimio Maki, a Sony Corporation elnök-vezérigazgatója nyilatkozatában elmondta:

örömmel kötöttük meg ezt a megállapodást a TCL-lel. A két vállalat szakértelmének ötvözésével még lenyűgözőbb audiovizuális élményt kívánnak nyújtani a vásárlóknak.

Hasonlóan optimistán nyilatkozott a kínai fél is. DU Juan, a TCL Electronics elnöke szerint ez a partnerség egyedülálló lehetőség a Sony és a TCL erősségeinek egyesítésére, ami egy erős platformot teremt a fenntartható növekedéshez. A stratégiai üzleti kiegészítés, a technológia és a know-how megosztása, valamint a működési integráció révén növelni kívánják a márkaértéket és optimalizálni az ellátási láncot.