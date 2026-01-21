Boltbezárást jelentett be a Spar, döbbenetes dolog miatt – soha nem nyit újra

Hírlevél
Bezár az egyik Spar áruház Budapesten a 15. kerületben. A napvilágot látott információk szerint a Drégelyvár utcában működő Spar áruház működésének megszüntetésére hálózatracionalizálás miatt kerül sor.
SparáruházbezárásLidl

Miként megírtuk, a Lidl boltbezárást hajt végre az egyik Hajdú-Bihar vármegyei áruházában, de a boltbezárás csak átmeneti időszakra szól, amíg felújítják az üzletet. Nem így a Spar egyik Budpesti, a 15. kerületben, a Drégelyvár utcában működő üzleténél, mely hamarosan végleg bezár, s nem fogad több vásárlókat.

Fémdarabok lehetséges jelenléte miatt adott ki visszahívást egy kókuszos kekszre a Spar (illusztráció)
Végleg bezár az egyik budapesti Spar (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Spar: február 15-én zár be az áruház Újpalotán

Az XVilág Facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint Hálózatracionalizációs okból bezár az újpalotai, Drégelyvár utcai Spar üzlet. 

A bezárásra február 15-én kerül sor.

Ebből a bejegyzésből más nem derül ki az üzletbezárással összefüggésben. A hozzászólók véleménye ugyanakkor megoszlik arról. Többen úgy vélik, szükség lenne a bolt megtartására, mert a közelben nincs hasonló, az élelmiszerek megfizethető áru, kényelmes beszerzését biztosító Spar-üzlet.

2023. december 31-én egy másik budapesti Spar-üzlet, a Kispesten, az Eötvös utcában működő áruház is végleg bezárta kapuit. Az épület egy ideig kihasználatlanul állt, most ázsiai hátterű vegyeskereskedés működik a lakótelepen álló épületben.

A SPAR Magyarország az ország egyik legnagyobb kiskereskedelmi hálózata, amely több száz kiskereskedelmi üzlettel rendelkezik az országban.

 

