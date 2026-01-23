Hírlevél
Megkezdődött Európa egyik ikonikus stadionjának a bontása, helikopterleszállós aréna épül helyette

1 órája
A szurkolók jelenlétében kezdték el bontani Bukarestben a Dinamo Ștefan cel Mare úti stadionját. Az ötvenes évek legelején átadott futballaréna helyett egy korszerű, multifunkcionális sportlétesítmény épül.
A hely, ahol mindig éreztük a sikert, mától már csak történelem – ezzel a felirattal ellátott molinót feszítettek ki az ultrák a futballpályán, amikor az 1951-ben épült bukaresti Dinamo stadiont a napokban elkezdték bontani.

bukaresti Dinamo stadion
Az új bukaresti Dinamo stadion látványterve 
Fotó: Romániai Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium

A bontás után, mint ismeretes, egy új korszerű aréna épül. Huszonötezer férőhely lesz és 2028-ra becsülik a befejezését

 – írja a Maszol.ro.

A Dinamo București új stadionjának eredetileg a 2020-as jubileumi futball Európa-bajnokságra kellett volna megvalósulnia, de ez különböző jogi huzavonák miatt meghiúsult. Az új aréna nagyjából 170 millió euróba kerül majd.

Korszerű, multifunkcionális létesítményt terveznek, amelyben a futballstadion mellett ökölvívásra, súlyemelésre, birkózásra, tornára, fitneszre, cselgáncsra és vívásra alkalmas termek lesznek, ugyanakkor kiállításokat is tarthatnak majd ott, és kialakítanak egy helikopterleszállót, összeköttetéssel a Floreasca sürgősségi kórházzal.

Stadionépítési hullám Magyarországon

Az elmúlt időszakban Magyarországon is felpörgött a stadionépítés. A Puskás Aréna újjáépítése után számos új, modern sportlétesítmény épült (pl. Debrecen, Paks, Zalaegerszeg, Győr) és újabbak is tervben vannak, mint a frissen kiemelt beruházássá nyilvánított újpesti stadion. 

A projektek gyakran állami finanszírozásból valósulnak meg, és céljuk a sportinfrastruktúra modernizálása, beleértve a határon túli magyar közösségek stadionjait is. 

Az új sportlétesítményekben számos egyedi technológiai megoldást is alkalmaztak, ilyen például a Nemzeti Atlétikai Stadion kábelmembrán-szerkezete. 

A Puskás Aréna szolgált a 2020-as foci-Eb egyik helyszínéül, és az idei évben a legmagasabban jegyzett klubfinálét, a BL-döntőt is itt rendezik meg.

 

