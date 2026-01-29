Rengeteg magyar hálószobájában van ott a svéd bútoróriás – van, amit milliószámra vásárolunk náluk

A 2025-ös pénzügyi év (2024. szeptember 1. – 2025. augusztus 31.) mérföldkő volt az IKEA Magyarország életében, amelyet stabil növekedés és a vásárlókkal való szorosabb kapcsolat jellemzett. A 144,3 milliárd forintos forgalom a svéd vállalat három magyarországi áruházban több mint 8,2 millió látogatót jelentett, miközben az online vásárlások aránya a a cég várakozásait is felülmúlva, 25,4 százalékra emelkedett.
Megfontoltabban, de továbbra is sokat vásárolnak a magyarok a svéd lakberendezési láncnál
„Az elmúlt évek inflációs időszakának köszönhetően óvatosabbak a vásárlók, ezért is értékeljük úgy, hogy kiemelkedő a magyarországi három áruházunk eredménye" – mondta Erika Intiso, az IKEA Csehország, Magyarország és Szlovákia vezérigazgatója. A régiós vezető úgy értékelte, hogy „a magyar háztartásokat érő gazdasági kihívások miatt az elért eredmény nem pusztán az elért számokról szólt, hanem arról, hogy felelősséget érzünk azért, hogy termékeink megfizethetőek legyenek” – mondta Erika Intiso.
Ez utóbbi vonatkozással kapcsolatban érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy egyre több jelentős kiskereskedelmi lánc dönt úgy, hogy adatokat gyűjt és közöl arról, mennyit spóroltak meg vásárlóik tartósan alacsony árakkal. Az IKEA is így tette,
a régiós vezető közlése szerint 2,6 milliárd forintot spóroltak a magyarok azon, hogy tartósan alacsony áru terméke vásároltak.
Ez a vállalat szerint pénzügyi vállalásukon is múlott:
- az elmúlt két évben összesen 6,5 milliárd forintot fektetett árcsökkentésbe,
- ami több mint 2200 termék esetében átlagosan 17,5 százalékos áresést jelentett.
A 2026-os pénzügyi évre vonatkozóan Intiso kiemelte: további 150 kulcsfontosságú termék árát csökkentették átlagosan 23 százalékkal.
Minden tizenegyedik vásárló használta a vállalati alkalmazás „Scan & Go” funkcióját, amely egyszerűbbé tette a vásárlást. Emellett az IKEA regionális tervezőstúdiói közel 3000 vásárlónak segítettek, ami jól mutatja a digitális és a személyes csatornák népszerűségét is. A cég szolgáltatásainak értékesítését 40 százalékkal növelte.
A magyarországi vállalatnál jelenleg 1650 munkavállaló dolgozik. A 2025-ös pénzügyi évben a cég több mint 500 millió forintot fordított béremelésre és bónuszprogramjára.
Ezért kiemelkedően fontos a soroksári áruház
A soroksári áruház európai viszonylatban is kiemelkedően fontos a cég életében, elsősorban magas szintű logisztikai képességei, raktárrendszerének automatizációja miatt – beszámolónkat a fejlesztés átadásáról ide kattintva olvashat el. A cég a sajtótájékoztatón ezzel összefüggésben úgy értékelte, hogy a pénzügyi év egyik legfontosabb eseménye a soroksári áruház közel 19,2 milliárd forintos megújulása volt. Az Ingka Csoport globális kísérleti projektjeként Soroksár az IKEA történetében először vonta össze a bemutatótermet és a piaci osztályt egyetlen közös térbe.
Így a modern automatizáció és robotika integrálásával az áruház háromszorosára növelte logisztikai területét, így online rendeléskapacitása évi közel 1 millióra duplázódott.
A fejlesztések hatékonysága már most látható: a 2026-os pénzügyi évben az összekészített árumennyiség 33 százalékkal magasabb a 2025-ös év azonos időszakához képest, a közvetlenül kiszolgált online vásárlók száma pedig elérte a 140 ezret.
Az alvásban erősített az egyik legjobban az IKEA tavaly
Amióta megkérdőjelezhetetlen az, hogy a jó minőségű alvásnak nem csak az egyén egészségére van igazolhatóan pozitív hatása, hanem mérhetők a gazdasági következményei is, egyre több vállalatnál érzékelhető az ilyen termékekre vonatkozó vásárlói érdeklődés növekedése. Az elmúlt pénzügyi évben az IKEA 1800 új terméket vezetett be kedvezőbb áron. Ez a fókusz önmagában 14 százalékos növekedést hozott az ágyak és matracok kategóriájában.
A jelenlegi, 2026-os pénzügyi évben a vállalat figyelme a konyha, az étkező és az étkezés felé fordul. Ezt mintegy 450 új, főzéshez és étkezéshez kapcsolódó termékkel, valamint bővített, személyre szabott tervezési szolgáltatásokkal támogatják. Jelenleg a cég naponta 73 konyhát értékesít Magyarországon, és a konyha kategória már most 11 százalékos növekedést mutat az előző évhez képest.
A svéd bútorgyártó vállalat emellett közel 800 millió forintot fektetett az áruházak napelemrendszereinek, megújuló fűtési- és szellőztető rendszereinek modernizálásába, folytatva útját a szén-dioxid-lábnyom csökkentésében.
Ez az igazság a magyarok és a húsgolyók kapcsolatáról
„Az étterem a leginkább látogatott részlegek közé tartozik áruházainkban, különösen Soroksáron, amely egyébként is a vállalat egyik leglátogatottabb áruháza" – mondta Peter Tichý, a soroksári IKEA áruház vezetője S hogy mit jelent ez számokban? A cég által közzétett adatok szerint az éttermi, ételeladáshoz köthető részleg 3,9 millió vásárlót szolgált ki, akik a teljes forgalom 7,4 százalékát adták. S úgy tűnik, a magyarok nem tudnak ráunni a húsgolyókra: a legutóbbi pénzügyi évben 1,2 millió darab húsgolyót (növényi alapú változatokkal együtt) szolgáltak fel a magyar áriuházaikban.
Az áruházakban működtetett éttermek globálisan is az áruházak egyik legnagyobb vonzerejét jelentik, de Peter Tichý szerint a magyar vásárlók kifejezetten kedvelik az áruházak ezen szolgáltatását.
Az Origo kérdésére arról, hogy a világ vagy Európa mely régiójában a legkedveltebbek a húsgolyók, Erika Intiso elmondta: a húsgolyókat az egész világon kezdik a vásárlók, erről időnként készülnek belső vállalati elemzések is, de Magyarország megkérdőjelezhetetlenül a toplista elején helyezkedik el, azzal együtt is, hogy az eredeti, egy svéd séf által megalkozott húsgolyó mellett az IKEA most már minden régióban kínál az ottani ízeket felelevenítő, az ízlésvilághoz illeszkedő variációkat.