Rengeteg magyar hálószobájában van ott a svéd bútoróriás – van, amit milliószámra vásárolunk náluk

A 2025-ös pénzügyi év (2024. szeptember 1. – 2025. augusztus 31.) mérföldkő volt az IKEA Magyarország életében, amelyet stabil növekedés és a vásárlókkal való szorosabb kapcsolat jellemzett. A 144,3 milliárd forintos forgalom a svéd vállalat három magyarországi áruházban több mint 8,2 millió látogatót jelentett, miközben az online vásárlások aránya a a cég várakozásait is felülmúlva, 25,4 százalékra emelkedett.

Rekorderedményt ért el a svéd llakbereendezési vállalat a legutóbbi pénzügyi évben (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Megfontoltabban, de továbbra is sokat vásárolnak a magyarok a svéd lakberendezési láncnál

„Az elmúlt évek inflációs időszakának köszönhetően óvatosabbak a vásárlók, ezért is értékeljük úgy, hogy kiemelkedő a magyarországi három áruházunk eredménye" – mondta Erika Intiso, az IKEA Csehország, Magyarország és Szlovákia vezérigazgatója. A régiós vezető úgy értékelte, hogy „a magyar háztartásokat érő gazdasági kihívások miatt az elért eredmény nem pusztán az elért számokról szólt, hanem arról, hogy felelősséget érzünk azért, hogy termékeink megfizethetőek legyenek” – mondta Erika Intiso.

Ez utóbbi vonatkozással kapcsolatban érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy egyre több jelentős kiskereskedelmi lánc dönt úgy, hogy adatokat gyűjt és közöl arról, mennyit spóroltak meg vásárlóik tartósan alacsony árakkal. Az IKEA is így tette,

a régiós vezető közlése szerint 2,6 milliárd forintot spóroltak a magyarok azon, hogy tartósan alacsony áru terméke vásároltak.

Ez a vállalat szerint pénzügyi vállalásukon is múlott:

az elmúlt két évben összesen 6,5 milliárd forintot fektetett árcsökkentésbe,

ami több mint 2200 termék esetében átlagosan 17,5 százalékos áresést jelentett.

A 2026-os pénzügyi évre vonatkozóan Intiso kiemelte: további 150 kulcsfontosságú termék árát csökkentették átlagosan 23 százalékkal.

Minden tizenegyedik vásárló használta a vállalati alkalmazás „Scan & Go” funkcióját, amely egyszerűbbé tette a vásárlást. Emellett az IKEA regionális tervezőstúdiói közel 3000 vásárlónak segítettek, ami jól mutatja a digitális és a személyes csatornák népszerűségét is. A cég szolgáltatásainak értékesítését 40 százalékkal növelte.