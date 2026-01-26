Baj van: 125 szálloda egyszerre jelentett csődöt – mutatjuk, mire számíthat, ha ezekben foglalt szobát

A Revo Hospitality Group Európa legnagyobb szállodaüzemeltetője. A vállalat tucatnyi európai országban mintegy 250 szállodát működtet. Ezen belül 140 vállalatnál nyújtottak be csődeljárásra vonatkozó kérelmet a Charlottenburgi Kerületi Bíróságon. Ez a híradások szerint 125 németországi és ausztriai szállodát érint. A szálláshelyeket a vállalatok továbbra is nyitva tartják, azzal a céllal, hogy szerkezetátalakítással lehetővé válik befektetők megszólítása, ezáltal a bezáárás elkerülése.
Nem bírta a költségnövekedést a szállodalánc
A Hospitality Inside a Revo Hospitality Group közleménye alapján azt írja, hogy „mintegy 140 vállalat [a csoporton belül] nyújtott be csődeljárási kérelmet saját döntésük nyomán a Charlottenburgi Kerületi Bíróságon”, de az érintett 125 németországi és ausztriai szálloda továbbra is működni fog.
Ami a fizetésképtelenség okait illeti, a csoport elsődlegesen a „gazdasági válságot” nevezte meg azok között, konkrétan pedig azt, hogy a megnövekedett bér-, bérleti díj-, energia- és egyéb költségek óriási terheket rónak a vállalatra, amely 2020-ban gyorsan bővült 51-ről 250 szállodára.
Európa egyik legnagyobb szállodaportfóliója billent meg
A 2008-ban alapított Revo Hospitality Group (korábban HR Group néven ismert) Európa egyik szállodaportfólióval rendelkezik, összesen kb. 8 300 alkalmazottat foglalkoztat. A 125 érintett szállodában összesen mintegy 5 500 munkavállaló dolgozik.
A cég Európa legnagyobb white-label (azaz külsős, meglévő brandet átvevő) szállodaüzemeltetője, és számos szállodája olyan hatalmas globális márkák alatt műkdöik, mint a Hilton, a Marriott, az Accor, a Wyndham és az IHG. A Vagabond Club, a Hyperion és az Aedenlife is a csoport márkái közé tartozik.
Ezt kell tudnia akkor, ha foglalt valamelyik szállodába
A vállalatcsoporton belüli csődeljárás 125 ausztriai és németországi szálláshelyet érint. A cégcsoport jelzése szerint minden érintett szálláshelyet nyitva tartanak, egyelőre nem tették elérhetővé listaszerűen, hogy mely szálláshelyekről van szó. Az Independent szerint a cég célja, hogy minden olyan foglalást teljesítsen, amelynek első napja 2026 márciusa vége előtt van, de amennyiben német vagy osztrák szállodában tervez megszállni ebben az időszakban, érdemes ellenőrizni, hogy a Revo Csoporthoz tartozik-e a létesítmény, és közvetlenül a szállodánál érdeklődni a legfrissebb információkért. Ha már kifizette foglalási díját, de a szállodája utazási időszaka előtt bezár és nem fogadja önt, akkor (bár a részletekben a megszálló lakos állampolgársága szerinti országban eltérések lehetnek) a csődeljárás alár került vállalat hitelezőjévé válik, és adott kifizetési sorrend számíthat visszatérítésre egy esetleges végfelszámolásánál (amennyiben marad rá fedezet).
Német sajtóértesülések szerint a foglalások továbbra is lehetségesek a csoport valamennyi szállodájában, egységbezárásokra, elbocsátásokra főként a kora tavaszi időszaktól kezdődően kerülhet sor.