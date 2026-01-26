Baj van: 125 szálloda egyszerre jelentett csődöt – mutatjuk, mire számíthat, ha ezekben foglalt szobát

A Revo Hospitality Group Európa legnagyobb szállodaüzemeltetője. A vállalat tucatnyi európai országban mintegy 250 szállodát működtet. Ezen belül 140 vállalatnál nyújtottak be csődeljárásra vonatkozó kérelmet a Charlottenburgi Kerületi Bíróságon. Ez a híradások szerint 125 németországi és ausztriai szállodát érint. A szálláshelyeket a vállalatok továbbra is nyitva tartják, azzal a céllal, hogy szerkezetátalakítással lehetővé válik befektetők megszólítása, ezáltal a bezáárás elkerülése.

Egy, a csoporthoz tartozó berllini szálloda (korábban készült felvétel)

Fotó: Wikipedia Commons

Nem bírta a költségnövekedést a szállodalánc

A Hospitality Inside a Revo Hospitality Group közleménye alapján azt írja, hogy „mintegy 140 vállalat [a csoporton belül] nyújtott be csődeljárási kérelmet saját döntésük nyomán a Charlottenburgi Kerületi Bíróságon”, de az érintett 125 németországi és ausztriai szálloda továbbra is működni fog.

Ami a fizetésképtelenség okait illeti, a csoport elsődlegesen a „gazdasági válságot” nevezte meg azok között, konkrétan pedig azt, hogy a megnövekedett bér-, bérleti díj-, energia- és egyéb költségek óriási terheket rónak a vállalatra, amely 2020-ban gyorsan bővült 51-ről 250 szállodára.

Európa egyik legnagyobb szállodaportfóliója billent meg

A 2008-ban alapított Revo Hospitality Group (korábban HR Group néven ismert) Európa egyik szállodaportfólióval rendelkezik, összesen kb. 8 300 alkalmazottat foglalkoztat. A 125 érintett szállodában összesen mintegy 5 500 munkavállaló dolgozik.