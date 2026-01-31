Egy kimerült tengeri olajmezőn babrálnak a vízben Dániánál – mire készülhetnek?

Mintegy 250 kilométerre Dánia nyugati partjaitól, az Északi-tenger egyik, üzemelési idejének végéhez közeledő olajipari létesítménye, a Nini lesz a helyszíne az Európai Unió első, kereskedelmi léptékben működő, tengeri alatti szén-dioxid-tárolást megvalósító létesítményének. A fúrótorony egy csaknem kimerült olajmező fölött áll – ez a terület most új életre kel egy nagyszabású szén-dioxid-tárolási projekt, a Greensand Future részeként. A terv szerint több ezer tonna, a klímaváltozást fokozó szén-dioxidot pumpálnak majd vissza a régi olajmezőbe.
Szén-dioxidot a tenger alá: új feladat a tengeri olajtornyoknak
A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológia (annyira friss, hogy érdemes megismernünk az angolszász elnevezését is: Carbon Capture and Storage, CCS) lényege, hogy a szén-dioxidot kibocsátásának helyén és idpontjában megfogják, majd tartósan a föld alatt tárolják. A Greensand Future projekt – amelyet a brit multinacionális vegyipari vállalat, az Ineos vezette konzorcium támogat – a következő hónapokban induló kereskedelmi működéssel az Európai Unió első nagyléptékű, tengeri szén-dioxid-tároló létesítménye lesz.
A vállalat tervei szerint idén mintegy 400 ezer tonna szén-dioxidot helyeznek el a föld alatt a tengerben, ez a mennyiség pedig 2030-ra akár évi nyolcmillió tonnára is nőhet.
„Ez közel a dán kibocsátás csökkentési cél 40 százaléka. Vagyis komoly hatásról beszélünk” – mondta Mads Gade, az Ineos Energy vezérigazgatója a BBC-nek, akinek munkatársa helyszíni riporot készített a veterán tengeri olajlétesítmény új feladatáról.
Az ENSZ vezető klímatudományos testülete, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC), valamint a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is hangsúlyozta: a gyors és jelentős kibocsátáscsökkentés mellett a szén-dioxid megkötésére és eltávolítására szolgáló technológiák fontos eszközt jelentenek a globális felmelegedés mérséklésében. Az EUszerint a CCS elengedhetetlen a 2050-re kitűzött „nettó zéró” kibocsátási cél eléréséhez.
Remek technológia, de komoly kritikákat kap a tárolási koncepció
A technológia ugyanakkor nem mentes a kritikáktól. Bírálói attól tartanak, hogy a CCS elterjedése visszafoghatja a közvetlen kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseket.
Ráadásul költséges megoldásról van szó, és egyes környezetvédelmi szervezetek szerint a kibocsátások csökkentése olcsóbban is elérhető lenne már bevált technológiákkal, például szél- és napenergiával, illetve elektromos járművekkel.
Helene Hagel, a Greenpeace dániai ágának klíma- és környezetpolitikai vezetője. Hagel szerint a jelenlegi döntések a jövő generációinak is problémát okozhatnak, mert szerinte „ha a mi nemzedékünk a tengerfeneket használja fel olyan szén-dioxid tárolására, amelyet eleve nem lett volna szabad kibocsátani, akkor az utánunk jövők már nem tudják majd ugyanazt a teret a saját kibocsátásaik kezelésére használni.”
Ezért fontos az Északi-tenger a szén-dioxid-tárolásban
Világszerte több száz CCS-projekt van folyamatban vagy előkészítés alatt. Európában különösen az Északi-tenger térségében, azaz
- Norvégiában,
- Hollandiában,
- Dániában, és
- az Egyesült Királyságban halad előre több nagyléptékű beruházás.
Tavaly augusztusban Norvégiában elindult a Northern Lights projekt, amelyet a világ első kereskedelmi szén-dioxid-tárolási szolgáltatásaként hirdetnek, és már tárol szén-dioxidot a tengerfenék alatt Bergen közelében. A hírről az Origón is beszámoltuk, cikkünket itt találja.
Az Egyesült Királyságban szintén több szén-dioxid-leválasztási klaszter fejlesztése zajlik, köztük a skóciai Acorn Project és a lincolnshire-i partoknál tervezett Viking projekt. Az Északi-tenger ugyanakkor kivételesen fontos a kérdésben, CCS-központtá válásának egyik oka az olaj- és gázipari múlt.
Az évtizedekig tartó kitermelésnek köszönhetően a lehetséges tárolóhelyek földtani adottságai jól feltártak
– mondja Niels Schovsbo, a Grönlandi és Dániai Földtani Szolgálat (GEUS) vezető kutatója. Emellett adott az offshore infrastruktúra és a műszaki szaktudás is.
A kimerült olajmezők kőzeteiben nagyjából akkora mennyiségű szén-dioxid tárolható, mint amennyi olajat és gázt korábban kitermeltek onnan, s ez 10-30 éves működési időtartamot jelenthet egy-egy CCS-helyszín számára.
A szén-dioxid felszín alatti tárolása persze nem csak a tengerfenéken valósulhat meg, hanem a szárazföldön is: az Origo egy izlandi helyszínen kapott betekintést abba, hogyan működik a szén-dioxid kivonás és tárolás akkor, ha ezt megbízásból végzik. Ugyanakkor ezek a megoldások azért is kapnak komoly kritikákat, mert felmerül, hogy valójában nagyvállalatok „greenwashing”-tevékenységéről van szó. Vagyis már kibocsátott szén-dioxiddal azonos mennyiségű, de időben és térben máshol és máskor a levegőből kivont mennyiséggel kívánják magukat a fogyasztók irányába kedvezőbb színben láttatni.