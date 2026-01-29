Csúcsra pörgött a SZÉP-kártya: már 3 millióan használják

Ezzel a decemberi SZÉP-kártya költések 42%-kal múlták felül az egy évvel korábbit, és megközelítették a 61,6 milliárd forintot. A karácsonyt és szilvesztert belföldi utazással is összekötő családokat pedig az is segítette, hogy a feltöltések összege is 19%-os bővülést mutatott az év tizenkettedik hónapjában, elérve a 91,6 milliárd forintot.

SZÉP-kártya illusztráció. Fotó: Darnay Katalin

2025. december 31-én mintegy 3 millió SZÉP-kártya tulajdonos volt

Így a számuk 5,6%-kal nőtt az előző évhez képest. A Kormány a béremelésekkel, az adócsökkentésekkel és az áremelések letörésével hozzájárul ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, így saját döntésük szerint egyre többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani.

A Kormány a magyar családok gondtalan pihenését a SZÉP-kártyán keresztül is kiemelten támogatja, amely 2025-ben a belföldi turizmus meghatározó hajtóereje volt: a kártyabirtokosok tavaly összesen 492 milliárd forintot költöttek a kártyáikról, ez közel 14%-kal haladta meg a 2024-es felhasználást. 2025 végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, amely az idei év elején tovább élénkítheti a hazai utazási kedvet.

A tavalyi év végére az elfogadóhelyek száma megközelítette a 166 ezret, ami 12,7%-kal volt több, mint 2024 decemberében.

A térségek közül a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a belföldi balatoni szálláshelyi bevételek 9%-át tette ki. Míg a szálláshelyek Gyula és térsége turisztikai térségben köszönhették bevételeiket a legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi költések 12%-át SZÉP-kártyával egyenlítették ki – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.