Növekvő költés, élénkülő turizmus: novemberben is jól teljesített a SZÉP-kártya

A kormány a Széchenyi Pihenő Kártyán (SZÉP-kártya) keresztül is kiemelten támogatja a családok gondtalan pihenését.

A felhasználók összesen mintegy 33,2 milliárd forintot költöttek novemberben a SZÉP-kártya keretükről / Fotó: Shutterstock

Így támogatja a családokat a kormány a Szép-kártya segítségével

A SZÉP-kártya novemberben is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt:

a költések összege mintegy 33,2 milliárd forintot tett ki, ami közel 12 százalékos növekedést jelent 2024 novemberéhez képest

– számolt be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Mint írják, a kormány azon dolgozik, hogy a magyar családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni: ezért

támogatja a béremeléseket,

végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját

és folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben.

Kiemelték: ezen kormányzati intézkedések együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani.

Ami az éves Szép-kártya adatokat illeti, az előzetes turisztikai becslésekről tartott hétfői sajtótájékoztatón szó volt erről is. Mint elhangzott: a Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint a SZÉP-kártyára az elmúlt évben összesen 499 milliárd forintot töltöttek fel, amely az előző évit tíz százalékkal haladta meg. A költések pedig 492 milliárd forintosak voltak, ezzel 14 százalékkal nőtt az elköltött összegek száma a korábbi évhez képest.

Ismét vásárolható hideg élelmiszer SZÉP-kártyával

A családok anyagi mozgásterének további bővítése érdekében 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni.

Ezáltal a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését is támogatja

– hangsúlyozták.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint november végén a kártyákon közel 96,6 milliárd forint állt még rendelkezésre, amely a magyar családok kikapcsolódása mellett, így ünnepi bevásárlásaikat is támogathatta.